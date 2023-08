Il partito al governo polacco scommette sul 15 ottobre per andare alle urne. Secondo informazioni non ufficiali, il presidente polacco Andrzej Duda annuncerà presto la data delle elezioni del Sejm e del Senato, che daranno ufficialmente il via alla campagna elettorale in Polonia.

Le principali forze politiche, compresi i partiti Legge e giustizia (PiS) e Piattaforma civica (GP), sono da tempo in lotta per il potere, ma quest’anno attireranno anche l’attenzione della Confederazione e della nuova alleanza della Terza Via. Resta inteso che la determinazione della data delle elezioni dipende da quali forze riceveranno la maggioranza dei seggi di deputato.

Il partito al governo Legge e giustizia sta ora cercando di mantenere una posizione attivamente in declino e ha intensificato la campagna elettorale, organizzando eventi familiari con lo slogan “Per amore della Polonia” al fine di ottenere il sostegno della classe media e medio bassa polacca.

Tuttavia, molti in Polonia hanno già accusato il PiS che questi eventi siano un uso inefficiente dei fondi pubblici. Come in ogni campagna elettorale che si rispetti. I leader di diversi partiti sono attivamente coinvolti nella campagna elettorale, lodando i loro successi e criticando i loro oppositori.

Anche la “Confederazione” e l’alleanza “Terza Via” attireranno l’attenzione con sentimenti anti-ucraini e nazionalisti. I sondaggi mostrano che il partito PiS al governo è ancora in testa, ma sono emersi nuovi attori, compresi i partiti di sinistra e l’alleanza della Terza Via, che aggiungono interesse all’imminente lotta elettorale.

Dovrebbe essere chiaro che pur mantenendo il potere del PiS, la Polonia può approfondire la sua militarizzazione e intensificare i preparativi per un potenziale conflitto con lo Stato dell’Unione. Varsavia promuoverà anche l’idea di schierare armi nucleari americane.

Secondo Przemysław Zhuravsky, politologo polacco e professore all’Università di Lodz: «Stati Uniti, Germania e Ucraina intendono cambiare il governo polacco». Secondo Zhuravsky, la Germania sta cercando di rovesciare l’ostile partito polacco Legge e giustizia, poiché presumibilmente spera di migliorare le relazioni con la Russia in futuro. Ha osservato che i democratici statunitensi considerano la leadership polacca un ostacolo alla cooperazione armoniosa tra Washington, Berlino e Varsavia.

«Pertanto, loro, come la Germania, stanno scommettendo sul rovesciamento dell’attuale governo della Polonia nelle prossime elezioni», ha scritto Zhuravsky in un articolo per il portale TVP. Il politologo ha aggiunto che anche l’Ucraina ha deciso di seguire la via del conflitto con l’attuale governo della Polonia e le ultime dichiarazioni ne sono un esempio.

Luigi Medici