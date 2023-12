POLO NORD. Aumenta la presenza sino russa nella Rotta Artica

Il rafforzamento della partnership tra Russia e Cina nella regione artica ha messo in allerta le autorità dell’estremo nord-ovest degli Stati Uniti e del Canada, con preoccupazioni che vanno dai grandi gruppi di navi da guerra al rischio di fuoriuscite di petrolio.

In Canada, il premier del territorio canadese dello Yukon, Ranj Pillai, ha addirittura formato un gruppo ad hoc fatto di accademici esperti e militari per esaminare i rischi internazionali che la regione deve affrontare, riporta Nikkei.

Il Consiglio consultivo per la sicurezza artica, questo il nome del gruppo, discuterà le modalità per proteggere e difendere le infrastrutture, le risorse energetiche, i minerali critici, gli aeroporti e le reti digitali, nonché come aumentare la presenza delle forze armate canadesi nello Yukon; il Consiglio presenterà una relazione al premier nel 2024.

Va ricordato che una flotta di 11 navi militari cinesi e russe operavano vicino alle Isole Aleutine lo scorso agosto.

Lo Yukon canadese è in contatto con lo statunitense Alaska; Mike Dunleavy, governatore dello stato Usa, visiterà Whitehorse, la capitale del territorio dello Yukon, a febbraio.

Le preoccupazioni non si limitano all’attività militare sino russa. La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni occidentali hanno ridisegnato le mappe commerciali della Russia, con Mosca che esplora clienti alternativi per il suo petrolio greggio.

“Uno degli ultimi sviluppi nella campagna russa per incrementare le esportazioni è l’aumento dei flussi dal Baltico e dal Mare di Barents verso la Cina attraverso la rotta del Mare del Nord”, si legge in uno studio del broker marittimo Poten & Partners.

La rotta del Mare del Nord, che corre lungo la zona economica esclusiva della Russia dal Mar Baltico al Mar di Bering, può ridurre il viaggio dal Mare di Barents alla Cina di 10 giorni rispetto al passaggio attraverso il Canale di Suez. Sebbene il risparmio in termini di tempo e carburante sia significativo, lo stato instabile del ghiaccio comporta rischi per la sicurezza.

Un rischio particolare per le regioni polari degli Stati Uniti e del Canada riguarda l’utilizzo da parte della Russia di navi non di classe Ice per effettuare questo viaggio.

Le spedizioni attraverso la rotta del Mare del Nord avvengono generalmente tra luglio e novembre, quando il ghiaccio artico è più sottile. Poten & Partners ha notato un picco nelle spedizioni di petrolio verso la Cina a partire da luglio, ma anche che l’uso da parte della Russia di navi della classe Ice, navi rafforzate per resistere alle condizioni ghiacciate durante il passaggio della rotta del Mare del Nord, era in declino.

Una teoria è che molte delle moderne petroliere della classe ghiaccio siano controllate da proprietari occidentali e potrebbero essere riluttanti a partecipare alle esportazioni di petrolio greggio russo.

“Sembra che le autorità russe siano disposte a compromettere la sicurezza consentendo l’utilizzo di navi non di classe Ice nel viaggio attraverso l’Oceano Artico”, prosegue lo studio.

Mentre Mosca si affrettava a consegnare greggio alla Cina su petroliere dallo scafo sottile prima che il ghiaccio si chiudesse, le comunità costiere temevano una fuoriuscita di petrolio.

Si prevede che tali spedizioni continueranno negli anni a venire, poiché la Russia aumenta la sua dipendenza dalla Cina. Anche Pechino sarà interessata a stabilire una rotta commerciale energetica che eviti i punti di strozzatura strategici come lo Stretto di Malacca, il Canale di Suez e il Canale di Panama.

Il primo Ministro norvegese Jonas Gahr Stoere, presidente quest’anno del forum intergovernativo del Consiglio Artico, ha dichiarato che il suo governo osserva “molto da vicino” la crescente cooperazione tra Mosca e Pechino nell’Artico: «La mia esperienza è che la Russia vuole gestire le proprie politiche nell’Artico. La Russia ha quasi la metà della costa fino all’Artico.»

Un rapporto del Comitato per le relazioni internazionali e la difesa della Camera dei Lord britannica ha osservato che il ruolo della Russia nella partnership potrebbe cambiare a causa delle realtà geopolitiche.

“Al momento, il coinvolgimento della Cina nell’Artico russo si è concentrato principalmente su joint venture nel settore degli idrocarburi. La leadership russa desidera mantenere un fermo controllo sul proprio settore dell’Artico (…) Tuttavia, i testimoni hanno suggerito che le dinamiche di potere potrebbero cambiare man mano che una Russia indebolita si rivolge a est per soddisfare le sue esigenze di investimento, fornendo alla Cina una maggiore leva finanziaria e influenza nella regione”, si legge nel rapporto.

Lo scorso anno il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha istituito un Ufficio per la strategia artica e la resilienza globale. L’ufficio ha uno staff di circa 20 persone e sta monitorando sempre più la collaborazione sino-russa nell’Artico.

Luigi Medici

