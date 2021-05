POLO NORD. USA e Russia parlano dello sviluppo artico. Pechino sta in finestra

I ministri degli esteri statunitense e russo si incontreranno per il Consiglio Artico questa settimana in mezzo a un crescente allarme a Washington sull’attività militare dilagante di Mosca e la ricerca di Pechino di rotte di navigazione nella regione strategicamente importante: «Abbiamo visto la Russia avanzare rivendicazioni marittime illegali, in particolare la sua regolamentazione delle navi straniere che transitano sulla rotta del Mare del Nord», ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken a Reykjavik. «Siamo preoccupati per alcune delle maggiori attività militari nell’Artico che aumentano i pericoli o le prospettive di incidenti, errori di calcolo e minano l’obiettivo condiviso di un futuro pacifico e sostenibile per la regione», ha aggiunto.

La riunione di due giorni dei ministri degli esteri, iniziata ieri, riunisce le otto nazioni con un territorio che si estende oltre il Circolo Polare Artico, compresi gli Stati Uniti e la Russia, ma non la Cina, che si considera una potenza “quasi artica”.

Blinken e la controparte russa Sergey Lavrov terranno colloqui bilaterali oggi, a margine, e gli osservatori stanno guardando per vedere se i due possono allentare le tensioni militari e aprire la strada alla cooperazione a livello lavorativo.

L’avvertimento di Blinken è arrivato meno di una settimana dopo che l’ammiraglio russo Alexander Moiseyev, che è stato promosso a comandante della Flotta del Nord a gennaio, si è lamentato di una maggiore presenza militare americana e Nato vicino ai confini della Russia nell’Artico. Mosca ha citato il comportamento della Nato come motivo per le esercitazioni navali su larga scala che coinvolgono sottomarini e navi da guerra che sta conducendo nell’Artico da metà aprile.

La Russia ha annunciato che tre dei suoi sottomarini nucleari sono emersi simultaneamente da sotto il ghiaccio artico e due caccia Mig-31 hanno condotto esercitazioni di rifornimento. All’inizio di aprile, una squadra di bombardieri ha tenuto un’esercitazione nello spazio aereo artico, a 1.500 km dalla Russia centrale.

L’obiettivo di queste dimostrazioni di forza è quello di proteggere gli interessi economici di Mosca nella regione. La Russia ha 3 milioni di chilometri quadrati di territorio terrestre e marittimo sopra il Circolo Polare Artico, che costituiscono il 18% del suo territorio totale, secondo la Tass. Mosca sta perseguendo lo sviluppo del gas naturale liquefatto a nord, lungo il Mare di Kara, e il gigante petrolifero statale Rosneft’s Vostok Oil – uno dei più grandi progetti di risorse della Russia – si trova nelle vicinanze.

La Cnn ha riferito all’inizio di aprile che la Russia sta accumulando «una potenza militare senza precedenti» nell’Artico. Nella sua strategia artica, la marina degli Stati Uniti ha avvertito che «senza presenza navale americana sostenuta e le associazioni nella regione artica, la pace e la prosperità saranno sfidate sempre più dalla Russia e dalla Cina».

Anche se la Cina non si sta impegnando militarmente nell’Artico, ha reso chiaro il suo interesse economico. Pechino ha proposto di unire le mani con Mosca su una “Via della Seta del Ghiaccio”, collegata all’iniziativa cinese Belt and Road che si estende dall’Asia all’Europa. Le rotte di navigazione attraverso l’Artico potrebbero ridurre i tempi di trasporto del 30% rispetto alle attuali rotte che vanno dall’Oceano Indiano al Canale di Suez.

Anna Lotti