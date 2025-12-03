PARAGUAY. Il Corridoio Biooceanico nel mirino dei Narcos

La senatrice paraguaiana Esperanza Martínez, del partito di sinistra Frente Guasú, ha espresso preoccupazione per lo scandalo riguardante la vendita di terreni pubblici all’inizio del ponte del Corridoio Biooceanico a Carmelo Peralta. La deputata ha affermato che i “narcos” si stavano appropriando del territorio.

Lo scandalo è incentrato sulla donazione di almeno tre appezzamenti di terreno a privati ​​da parte dell’Istituto Nazionale per lo Sviluppo Rurale e la Terra (Indert) a prezzi significativamente inferiori al valore di mercato, riporta MercoPress.

I terreni sono stati assegnati a un imprenditore del settore marittimo, Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, 29 ettari, e alla coppia madre-figlia Marlene Araceli Oviedo Rodríguez e Alba Marlene Rodríguez Escobar.

La senatrice Martínez sostiene che il rifiuto del Partito Colorado, al governo, alla Camera dei Deputati di consentire un interrogatorio formale al presidente dell’Indert, Francisco Ruiz Díaz, e di istituire una commissione speciale per indagare sulla questione, sia una chiara prova di “elevata complicità”.

Martínez ha condannato la cessione di terreni definendola “totalmente antipatriottica”, affermando che potenti figure economiche e politiche stavano proteggendo Ruiz Díaz in quanto “l’artefice” di questi accordi. Sostiene che il Chaco paraguaiano è stato “messo in discussione” e ceduto.

La senatrice sostiene che il nuovo Corridoio Biooceanico, privo di radar, controlli, polizia o presenza antidroga, diventerà un “arco libero” per attività illecite. Ha affermato esplicitamente che “i narcotrafficanti stanno prendendo possesso dei terreni” perché il corridoio fungerà da importante via di trasporto per droga, contrabbando e esportazione illegale di sigarette.

“Non sono interessati alla gente di qui. Sono interessati a fare squadra, ad avere i propri ranch, a gestire le attività illecite che passeranno attraverso quell’autostrada biooceanica”, ha affermato.

Martínez ha anche criticato il governo per non aver fornito terre agli indigeni negli ultimi 70 anni, nonostante le enormi dimensioni della regione del Chaco, cedendo contemporaneamente vaste aree di terra a individui con legami.

“Evidentemente, ci deve essere una forte complicità negli accordi territoriali. Molte persone di grande importanza devono essere coinvolte in questa cessione totalmente antipatriottica del Chaco paraguaiano”, ha affermato.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/