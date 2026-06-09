USA. Donald Trump si vuole comprare tutte le Chagos con Diego Garcia

Secondo quanto riportato dal Telegraph lo scorso fine settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando un piano per acquistare le Isole Chagos da Mauritius, a seguito del blocco dei negoziati tra il Regno Unito e Mauritius per la cessione della sovranità sul territorio.

Secondo la proposta, l’amministrazione Trump aggirerebbe le autorità britanniche e acquisterebbe direttamente l’isola, assicurandosi il controllo della base militare anglo-americana di Diego Garcia, riporta MercoPress.

Tuttavia, l’isola dovrebbe prima ottenere la sovranità nazionale, consentendo agli Stati Uniti di negoziare l’acquisto direttamente con Mauritius, sempre secondo il Telegraph. La precedente legge per la cessione delle isole a Mauritius è stata accantonata ad aprile, dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato il loro sostegno all’accordo.

L’acquisto delle isole è una delle diverse proposte prese in considerazione dagli Stati Uniti. L’ultimo piano è stato presentato dal segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent a Trump, sebbene non sia l’opzione principale. Alcuni funzionari dell’amministrazione Trump erano preoccupati che la cessione dell’isola a Mauritius, alleata della Cina, potesse aprire la strada a possibili attività di spionaggio, conclude il Telegraph.

Una delegazione di rifugiati delle Chagos in visita nel Regno Unito la scorsa settimana ha affermato che la questione è stata “strumentalizzata” negli ambienti politici britannici. Il contingente di sei persone del Chagos Refugees Group ha espresso il proprio pieno sostegno affinché il Regno Unito raggiunga un accordo sul futuro delle isole. “La cosa più importante sono i nostri diritti”, ha dichiarato venerdì Louis Olivier Bancoult, capo della delegazione.

“Non c’è una reale volontà da parte del governo britannico di trovare una soluzione per il nostro popolo. Dobbiamo trovare una via d’uscita”, ha aggiunto. “Soffriamo ancora e la nostra posizione è chiara: abbiamo il diritto di vivere nella nostra terra natale”.

Diego Garcia si trova a 3.800 km dall’Iran e ospita una base aerea in grado di gestire missili a lungo raggio statunitensi. Dall’inizio della guerra con l’Iran, Teheran ha già lanciato diversi attacchi contro la base congiunta.

Anna Lotti

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