TERRE RARE. Pechino autorizza tre aziende a esportare per accellerare le spedizioni

La Cina ha rilasciato il primo lotto di nuove licenze per l’esportazione di terre rare che dovrebbero accelerare le spedizioni ad alcuni clienti, ha affermato una fonte martedì, realizzando un risultato chiave del vertice tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping.

Le approvazioni arrivano dopo mesi di interruzione innescati dall’introduzione da parte della Cina di controlli sulle esportazioni di terre rare ad aprile, al culmine della guerra commerciale, riporta Reuters.

Costringendo le aziende a richiedere licenze per ogni esportazione, Pechino ha creato carenze che hanno bloccato parti della filiera automobilistica e le hanno conferito un’enorme influenza nei colloqui commerciali con Washington.

Le nuove “licenze generali” sono progettate per alleviare questa pressione consentendo maggiori esportazioni con permessi annuali per singoli clienti, e sono state un risultato chiave dell’incontro Trump-Xi di fine ottobre.

Il produttore cinese di magneti JL Mag Rare Earth ha ottenuto licenze generali per quasi tutti i suoi clienti, mentre Ningbo Yunsheng e Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech hanno ottenuto licenze per alcuni dei loro clienti, ha affermato la fonte, che ha preferito non essere identificata a causa della delicatezza della questione.

Tutte e tre le aziende vendono, tra gli altri, all’industria automobilistica, secondo i loro siti web. JL Mag ha una filiale in Europa e Ningbo Yunsheng afferma di avere clienti in Europa e nelle Americhe.

Le nuove licenze integreranno, ma non sostituiranno, il regime di licenze esistente. Per ora, solo le grandi aziende cinesi di terre rare possono ottenere licenze generali, ma i criteri potrebbero essere ampliati se l’implementazione avrà successo, ha affermato la fonte.

Le nuove licenze contribuiscono in qualche modo a colmare il divario tra i rispettivi resoconti di Pechino e Washington su quanto concordato al vertice dei leader in Corea del Sud.

Mentre la Casa Bianca ha paragonato le licenze generali alla fine effettiva dei controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, Pechino ha parlato poco pubblicamente delle nuove licenze e non ha dato alcun segno di voler smantellare il suo regime.

Resta da vedere quanto ampiamente verranno rilasciate le licenze e se saranno off-limits per alcuni clienti, ad esempio la difesa o settori sensibili come l’aerospaziale o i semiconduttori.

Nel frattempo, lunedì le aziende europee si sono nuovamente lamentate dei lunghi ritardi e della mancanza di trasparenza nell’attuale sistema di controllo delle esportazioni.

Maddalena Ingrao

