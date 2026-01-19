PARAGUAY. Firmato il Trattato UE MERCOSUR 

L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il blocco del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) potrebbe contribuire a trasformare il Sud America in un attore importante nel mercato globale dei minerali essenziali e delle terre rare.

Secondo il Commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič, che ha firmato lo storico accordo a nome dei 27 Stati membri dell’UE, il patto non danneggerà gli agricoltori europei e ha sottolineato che tariffe doganali più basse e un maggiore accesso al mercato andranno a vantaggio dei consumatori e sosterranno la creazione di posti di lavoro. “Vogliamo vivere in un mondo in cui le tariffe doganali siano basse, in modo che i consumatori – i nostri cittadini – possano accedere a una maggiore varietà di prodotti a prezzi migliori”, ha affermato, riporta Efe.

Il Commissario per il Commercio ha sottolineato che uno dei settori con il maggiore potenziale di crescita nell’ambito dell’accordo è quello dei minerali essenziali e delle terre rare, componenti chiave nelle tecnologie per l’energia pulita, nella digitalizzazione e nei sistemi di difesa.

Attualmente, la Cina domina la lavorazione e la produzione di minerali essenziali, una dipendenza che il Critical Raw Materials Act dell’UE mira a ridurre entro il 2030 attraverso la diversificazione degli approvvigionamenti, un maggiore riciclo e obiettivi di estrazione interna. Il patto UE-Mercosur è visto come uno strumento per garantire forniture stabili di materie prime essenziali, dato che i paesi del Mercosur sono importanti produttori di materiali come grafite, niobio e manganese, utilizzati nelle batterie, nell’elettronica avanzata e in applicazioni industriali strategiche, riporta MercoPress.

Le riserve di terre rare e altri minerali essenziali del Sud America sono ingenti, sebbene in gran parte sottosviluppate a causa di carenze di investimenti e infrastrutture, ha riconosciuto Šefčovič. “Il Brasile ha la seconda riserva più grande, ma ha bisogno di investimenti, accordi di approvvigionamento e contratti a lungo termine, ed è esattamente ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno”, ha affermato. Anche l’Argentina possiede importanti giacimenti che potrebbero attrarre investimenti nell’ambito del nuovo quadro commerciale.

L’accordo UE-Mercosur, che eliminerà progressivamente oltre il 90% dei dazi bilaterali e creerà una delle più grandi aree di libero scambio al mondo, con circa 780 milioni di consumatori, dovrebbe stimolare gli investimenti nell’industria mineraria e nello sviluppo della filiera.

Gli agricoltori europei hanno protestato contro l’accordo, temendo la concorrenza delle importazioni agricole sudamericane. Šefčovič ha difeso i meccanismi di salvaguardia del patto, affermando che sono “senza precedenti per profondità, ampiezza e portata” per prevenire shock di prezzo e volume che potrebbero svantaggiare i produttori locali.

Ha anche affrontato le preoccupazioni relative all’uso di pesticidi in Sud America, non consentiti nell’UE, osservando che sono in corso valutazioni d’impatto sul benessere degli animali e sulla sicurezza alimentare, ma non si prevede che saranno problematiche. L’accordo prevede un aumento significativo delle ispezioni e degli audit su entrambe le sponde dell’Atlantico per garantirne la conformità.

L’enfasi sui minerali critici si inserisce in una più ampia lotta geopolitica per le risorse essenziali per le economie verdi e digitali. L’Europa è rimasta indietro rispetto a concorrenti come Stati Uniti e Cina nel garantire le catene di approvvigionamento per i materiali critici, il che ha portato a iniziative come il Critical Raw Materials Act e ad accordi strategici come l’accordo UE-Mercosur.

Il patto, firmato dopo oltre 25 anni di negoziati, rafforza i legami economici e riflette gli sforzi strategici di entrambi i blocchi per diversificare le fonti di approvvigionamento, costruire partnership di investimento e ridurre la dipendenza dai fornitori globali dominanti, in particolare la Cina.

Tommaso Dal Passo

