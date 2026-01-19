GIAPPONE. Takaichi indice le elezioni per l’8 febbraio. Cerca il consenso elettorale

Il primo Ministro giapponese Sanae Takaichi indirà elezioni nazionali l’8 febbraio per ottenere il sostegno degli elettori a favore di un aumento della spesa pubblica, tagli fiscali e una nuova strategia di sicurezza che dovrebbe accelerare il rafforzamento della difesa.

Takaichi prevede di sciogliere il Parlamento venerdì prossimo in vista del voto anticipato per tutti i 465 seggi della Camera bassa, nel suo primo test elettorale da quando è diventata la prima premier donna del Giappone a ottobre, riporta Reuters.

“Scommetto sul mio futuro politico come Primo Ministro con queste elezioni”, ha dichiarato Takaichi in una conferenza stampa lunedì. “Voglio che sia il popolo a giudicare direttamente se mi affiderà la gestione della nazione”.

Ha promesso di sospendere per due anni l’imposta sui consumi dell’8% sui prodotti alimentari, aggiungendo che i suoi piani di spesa creeranno posti di lavoro, aumenteranno la spesa delle famiglie e aumenteranno altre entrate fiscali.

La prospettiva di un simile taglio delle tasse, che secondo le stime del governo ridurrebbe le entrate di 5 trilioni di yen all’anno, ha fatto salire il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni al massimo degli ultimi 27 anni.

Indire elezioni anticipate consente a Takaichi di capitalizzare il forte sostegno pubblico per rafforzare la sua presa sul Partito Liberal Democratico al governo e consolidare la fragile maggioranza della sua coalizione.

Le elezioni metteranno alla prova la propensione degli elettori a una maggiore spesa in un momento in cui l’aumento del costo della vita è la principale preoccupazione del pubblico.

I prezzi sono stati la principale preoccupazione del 45% degli intervistati in un sondaggio pubblicato dall’emittente pubblica NHK la scorsa settimana, seguiti da diplomazia e sicurezza nazionale al 16%.

L’amministrazione Takaichi pianifica una nuova strategia per la sicurezza nazionale quest’anno, dopo aver deciso di accelerare il potenziamento militare che porterà la spesa per la difesa al 2% del PIL, una netta rottura rispetto ai decenni in cui il Giappone ha limitato tali spese a circa l’1%. Takaichi non ha fissato un nuovo obiettivo di spesa oltre tale livello, ma la crescente tensione con la Cina su Taiwan e sulle isole contese nel Mar Cinese Orientale, unita alla pressione degli Stati Uniti affinché gli alleati spendano di più, probabilmente farà aumentare le spese per la difesa.

“La Cina ha condotto esercitazioni militari nei pressi di Taiwan e la coercizione economica viene sempre più utilizzata attraverso il controllo di materiali chiave della catena di approvvigionamento”, ha affermato. “Il contesto di sicurezza internazionale sta diventando più severo”.

La scorsa settimana, la Cina ha vietato le esportazioni di beni destinati all’esercito giapponese che hanno usi civili e militari, inclusi alcuni minerali critici.

Takaichi ha affermato che il suo obiettivo è che la coalizione mantenga la maggioranza alla Camera bassa. Il suo principale sfidante sarà la Centrist Reform Alliance, un nuovo partito politico che unisce il più grande gruppo di opposizione, il Partito Democratico Costituzionale del Giappone, e il Komeito, che ha concluso la sua coalizione di 26 anni con il LDP dopo che Takaichi, è salita al potere nel LDP. Insieme, i partiti detengono 172 seggi.

