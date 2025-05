FRANCIA. CCI, apre la sede a Roma. Italia il terzo partner commerciale della Francia e la Francia il secondo dell’Italia

In tempi di crisi economica o di trasformazione del tessuto connettivo imprenditoriale, un paese dovrebbe investire nel nuovo e comunque investire, il rischio diversamente è la retrocessione economica. Stare al passo con i tempi significa anche capire quando è il momento di convertire le imprese o stringere nuove alleanze o rafforzare quelle esistenti. E questo lo ha capito bene la Francia che attraverso una nuova apertura della Camera di Commercio Francia Italia estende la sua possibilità di operare sul territorio italiano, questa volta nel centro Italia e allo stesso tempo offre alle imprese italiane l’opportunità di incontrare il mercato francese.

“Dopo la sede di Napoli, aperta nel 2023, la CCI France Italie – Camera di Commercio ha inaugurato il 12 di maggio una nuova sede distaccata a Roma, a testimonianza di un ulteriore rafforzamento della sua presenza sul territorio nazionale italiano”. Si legge nel comunicato stampa dalla CCI.

“La nuova sede sarà basata presso il Consolato Generale di Francia a Roma e Alessandra Conte sarà la responsabile dello sviluppo delle attività della Chambre per i territori di competenza del Consolato Generale di Francia a Roma (Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna) e del Consolato Generale di Francia a Firenze (Toscana e Marche)”.

Dal punto di vista della Chambre: “Questa nuova apertura assume un valore strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche istituzionale. Roma, capitale politica e amministrativa del Paese, ospita le più alte cariche dello Stato, i principali enti regolatori e le sedi centrali di numerose organizzazioni pubbliche e private. In questo contesto, e sotto l’egida dell’Ambasciata di Francia in Italia, la presenza della CCI France Italie nella capitale rafforza il dialogo tra il sistema imprenditoriale franco-italiano e le istituzioni nazionali e locali, favorendo una cooperazione ancora più sinergica e strutturata tra i due Paesi”.

L’importanza per il sistema paese Francia di questa nuova apertura lo si è evinto dagli ospiti presenti per la Francia presenti all’evento di presentazione, presso la sede dello studio legale Nunziante Magrone: l’Ambasciatore Briens e, per la Chambre, del presidente Denis Delespaul e della Dottoressa Conte.

L’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens si è detto molto lieto dell’apertura della sede romana della CCI: “Contribuirà a rafforzare la rete territoriale delle Camere di commercio francesi in Italia e continuerà a sviluppare i legami economici tra Francia e Italia in tutti i nostri territori”, ha sottolineato.

“Il Lazio e le regioni limitrofe offrono un contesto dinamico e competitivo, grazie a settori chiave come l’aerospazio, il farmaceutico, l’agroalimentare, l’energia e la tecnologia. La sede distaccata della Chambre a Roma si pone come punto di riferimento per le imprese francesi interessate a operare nel Centro Italia, e per le imprese italiane desiderose di affacciarsi al mercato francese, offrendo servizi dedicati, consulenze, formazione, eventi di networking e di approfondimento legati alle attività dei Club Tematici”.

“Roma non è solo il cuore geografico dell’Italia, ma soprattutto il suo centro nevralgico istituzionale”, dichiara Denis Delespaul, presidente della CCI France Italie. “La scelta di aprire una nostra sede qui è frutto della volontà di consolidare il nostro ruolo come interlocutore economico credibile, al fianco delle imprese e delle istituzioni, per sostenere l’internazionalizzazione, lo sviluppo e l’innovazione nei territori.”

Attraverso questa nuova sede, la CCI France Italie intende rafforzare il proprio contributo al dialogo pubblico-privato, facilitando il confronto tra attori istituzionali e imprenditoriali, promuovendo politiche di sviluppo condivise e incoraggiando sinergie a beneficio dell’intera comunità franco- italiana.

La Camera di commercio francese in Italia annovera oggi oltre 430 imprese francesi e italiane associate. E come sottolineato dall’Ambasciatore di Francia in Italia, S.E. Martin Briens, i rapporti economici e commerciali tra Francia e Italia ammontano a 98,9 miliardi di euro, rendendo l’Italia il terzo partner commerciale della Francia e la Francia il secondo dell’Italia. Una cooperazione bilaterale di primaria importanza, che si estende ben oltre i confini dell’Unione Europea e si proietta anche sul piano internazionale.

Redazione

