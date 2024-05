NUOVA CALEDONIA. Crisi nera per l’industria del nichel francese

I disordini in Nuova Caledonia hanno aggravato la crisi dell’industria del nichel nel territorio francese d’oltremare, gettando incertezza sul tentativo del gruppo minerario Glencore di disinvestire da un’importante fonderia locale.

L’arcipelago del Pacifico meridionale era il terzo fornitore mondiale di nichel nel 2023 e possiede la quinta riserva mondiale di metallo, ma ha dovuto affrontare crescenti difficoltà a causa dell’eccesso di mercato globale, riporta Nikkei.

Mentre i prezzi del nichel sono aumentati sulla scia delle rivolte della Nuova Caledonia, che hanno bloccato le operazioni minerarie, è improbabile che le interruzioni della fornitura in uscita dall’isola abbiano conseguenze signiticative nel breve termine.

A lungo termine, i problemi della Nuova Caledonia potrebbero avere un impatto, in particolare sul ferronichel utilizzato nel mercato dell’acciaio inossidabile. Solo una minoranza delle esportazioni dell’isola è destinata all’industria delle batterie.

I disordini, che hanno provocato sei morti e paralizzato l’economia del territorio insulare, riflettono le tensioni tra la popolazione indigena Kanak e Parigi. Il peggioramento della situazione ha innescato questa settimana una visita inaspettata in Nuova Caledonia da parte del presidente francese Emmanuel Macron.

Le rivolte, concentrate vicino alla capitale Noumea, sono state innescate da una legge approvata dal parlamento francese la settimana scorsa che, tra le altre cose, garantirebbe il diritto di voto alle persone che vivono in Nuova Caledonia da più di 10 anni.

La mossa ha fatto infuriare i leader Kanak, che da tempo spingono per l’indipendenza. Dall’altro lato della divisione dell’isola ci sono i lealisti, molti dei quali discendono dai coloni e desiderano rimanere parte della Francia.

Visitando Noumea, Macron non ha affrontato direttamente la questione dell’industria del nichel, ma ha affermato: “Un ritorno alla pace, alla calma e alla sicurezza è la priorità di tutte le priorità”.

A febbraio, Glencore ha annunciato che avrebbe venduto la sua partecipazione del 49% nell’operazione Koniambo Nickel SAS (KNS). La società è posseduta al 51% dal braccio di sviluppo della provincia settentrionale governata da Kanak, Societe Miniere du Sud Pacifique SA (SMSP).

La joint venture, che risale al 2006, è una parte importante degli sforzi di “riequilibrio” per portare sviluppo e entrate alle comunità indigene economicamente svantaggiate del nord, a seguito degli accordi per porre fine ai violenti conflitti scoppiati negli anni ’80.

Le attuali tensioni hanno reso più difficile trovare un nuovo partner; Glencore ha speso 9 miliardi di dollari per Koniambo ma l’impresa non ha mai realizzato profitti. Il sito è ora in un periodo di transizione di sei mesi in cui le fonderie vengono mantenute calde e la forza lavoro viene impiegata per sei mesi.

La sospensione e la vendita hanno dato il via alla speculazione secondo cui una società cinese, il più grande cliente del nichel del territorio, avrebbe ricoperto il ruolo di Glencore, cosa osteggiata dai leader della Provincia del Sud, roccaforte lealista.

Uno scenario del genere potrebbe preoccupare anche la Francia, che sta cercando di rafforzare la propria influenza nella regione dove Pechino sta aumentando la sua portata.

Ma la sua priorità attuale, ha detto, è quella di salvare l’industria, che è legata al 25% dei posti di lavoro nel settore privato e responsabile di oltre il 90% delle esportazioni.

Gli elevati costi di manodopera, energia e trasporti affliggono da tempo il settore, che comprende altri due importanti attori. Doniambo, gestita dalla Societe le Nickel (SLN), ha una fonderia che produce ferronichel ed esporta anche minerale. Goro, gestita dal consorzio Prony Resources, produce idrossido di nichel. SLN, che ha monopolizzato l’industria sotto il dominio coloniale, è una filiale di Eramet, mentre Trafigura è un investitore in Prony.

Tutte e tre le società hanno faticato per realizzare profitti e hanno fatto affidamento sul finanziamento della Francia. La situazione è peggiorata a causa dell’eccesso di offerta a basso costo proveniente dall’Indonesia, dove le aziende sostenute dalla Cina, beneficiando di salari bassi ed energia a basso costo, hanno aumentato la produzione. Secondo Internet, l’anno scorso l’Indonesia ha fornito più del 50% del mercato globale internazionale dell’energia, seguita dalle Filippine con l’11% e dalla Nuova Caledonia con il 6%.

In un rapporto pubblicato a maggio, l’IEA ha affermato che la crisi ha messo a rischio circa 25 miniere operative o potenziali in tutto il mondo, portando a un calo della produzione e mettendo a rischio gli investimenti. Ciò, ha affermato l’IEA, crea rischi per la futura fornitura del metallo, tradizionalmente utilizzato nell’acciaio inossidabile e come ingrediente chiave nelle batterie agli ioni di litio.

KNS si sarebbe rivolta a 70 potenziali acquirenti e si aspetta il loro feedback a giugno; alcune aziende sudcoreane hanno indicato un possibile interesse a essere coinvolte, ma non c’è nulla di tangibile, al momento.

Il Patto sul nichel è un pacchetto di salvataggio da 200 milioni di euro proposto dalla Francia a novembre che sovvenzionerebbe i costi energetici in cambio di riforme nel settore. Il piano ha incontrato la resistenza dei politici Kanak e deve ancora essere firmato.

Le divisioni del settore che tracciano le linee di frattura politica della Nuova Caledonia rendono difficile il raggiungimento di una soluzione. Il limbo aggiunge incertezza e offusca anche il futuro della SLN. Eramet, che è sostenuta dallo Stato francese, ha visto il suo rating creditizio declassato in aprile da Fitch, che ha citato le difficoltà di SLN e ha notato che il conglomerato francese si era impegnato a non finanziare ulteriormente la sua controllata in difficoltà.

La fonderia di nichel di Doniambo è stata gestita al minimo tecnico per mantenere la sua integrità mentre le sue miniere, e la stragrande maggioranza di quelle in Nuova Caledonia, sono state chiuse.

Una dichiarazione congiunta dei sette sindacati della SLN afferma che la situazione è disastrosa. Goro ha attivato un’unità di crisi per mantenere le proprie strutture.

Le operazioni minerarie probabilmente riprenderanno quando i disordini si risolveranno e i prezzi aumenteranno. Tuttavia esiste un punto interrogativo a lungo termine sulla capacità della Nuova Caledonia di competere a valle a causa dei suoi costi elevati.

Anna Lotti

