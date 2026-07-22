NICARAGUA. Rubio avverte Ortega: non resteremo a guardare

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che il suo Paese “non resterà a guardare” dopo l’annuncio del Presidente nicaraguense Daniel Ortega, secondo il quale il Paese non terrà più elezioni. In una dichiarazione del Dipartimento di Stato, Rubio ha invitato la comunità internazionale a “unire le forze” per rispondere a quelli che ha definito gli attacchi del governo nicaraguense ai principi democratici dell’emisfero.

Ortega ha fatto l’annuncio domenica, durante la commemorazione del 47° anniversario della Rivoluzione Sandinista del 1979, alla quale partecipò nel rovesciamento della dittatura di Anastasio Somoza. “Non ci saranno più elezioni qui, così non potranno più cercare di impadronirsi del governo e del potere”, ha dichiarato, nella sua prima apparizione pubblica in due mesi. Il presidente ottantenne ha aggiunto che collaborerà con l’Assemblea Nazionale, che controlla, per approvare leggi che impediscano ai partiti di opposizione di raggiungere il potere attraverso le urne. Non ha specificato come la misura sarebbe stata formalmente attuata, riporta MercoPress.

L’annuncio di fatto annulla le elezioni previste per novembre 2027, dopo che una riforma costituzionale approvata nel gennaio 2025 aveva esteso il mandato presidenziale da cinque a sei anni e nominato la moglie di Ortega, Rosario Murillo, “co-presidente”. I due esercitano il controllo su quasi tutti i rami dello Stato, comprese le forze armate, la polizia e la magistratura.

“La dichiarazione di Daniel Ortega, secondo cui sotto la dittatura della sua famiglia il Nicaragua non terrà mai più elezioni, mette a nudo la loro vera natura autoritaria”, ha affermato Rubio nella dichiarazione intitolata “Un appello all’azione”. Il testo aggiungeva che il governo Ortega e Murillo “non può pensare di continuare a fare affari come al solito con le altre nazioni” mentre mina le fondamenta democratiche della regione. Rubio, che ha posto l’America Latina tra le sue priorità, aveva già definito il governo nicaraguense una “dittatura” a giugno.

Gli Stati Uniti, che non riconoscono la presidenza di Ortega, hanno imposto sanzioni e restrizioni sui visti a oltre 2.350 funzionari nicaraguensi e ai loro familiari negli ultimi anni. Non è chiaro se all’avvertimento di Rubio seguiranno nuove misure di pressione.

Le ultime elezioni, nel 2021, sono state considerate illegittime dagli osservatori internazionali e da Washington, dopo che Ortega aveva incarcerato i principali candidati dell’opposizione; in seguito, ha affermato di aver ottenuto circa il 76% dei voti. Dalla crisi del 2018, in cui la repressione delle proteste ha causato centinaia di morti, gran parte dell’opposizione nicaraguense è in esilio o impossibilitata a ricoprire cariche pubbliche. All’inizio di luglio, esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato la revoca di massa delle licenze di avvocato nel Paese.

Lucia Giannini

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