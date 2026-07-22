USA. Trump mette dazi sul 99% dell’import statunitense

Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha dichiarato che il suo governo annuncerà nei prossimi giorni nuove tariffe doganali su circa 60 paesi che non applicano i divieti di importazione di merci prodotte con il lavoro forzato. “Gli Stati Uniti hanno leggi che vietano il commercio di merci prodotte con il lavoro forzato. Altri paesi, la maggior parte, non hanno una legge del genere, e quelli che ce l’hanno non la applicano”, ha affermato martedì in un’intervista alla CNBC.

Le tariffe verrebbero applicate ai sensi della Sezione 301 della legge sul commercio del 1974 e sono destinate a sostituire la tariffa globale temporanea del 10% imposta dal presidente Donald Trump a febbraio, invocando la Sezione 122, dopo che la Corte Suprema aveva annullato le sue tariffe “reciproche” in quanto ritenute abusive. Tale tariffa temporanea scade venerdì, a meno che il Congresso non la proroghi, eventualità ritenuta improbabile. A differenza della procedura di invalidazione, la Sezione 301 non prevede limiti massimi o date di scadenza.

La proposta, presentata dall’ufficio di Greer a giugno a seguito di un’indagine avviata a marzo, prevede un sistema a due livelli. Un dazio del 10% per sedici economie che hanno adottato o si sono impegnate ad adottare divieti su tali importazioni – tra cui Canada, Unione Europea, Messico, Regno Unito, Taiwan, Argentina ed El Salvador – e del 12,5% per le restanti 44, tra cui Giappone, India, Corea del Sud, Singapore e Vietnam. Complessivamente, le economie interessate rappresentano circa il 99% delle importazioni statunitensi. Le merci conformi all’accordo commerciale nordamericano (NAFTA) sarebbero esentate nel caso di Canada e Messico.

Le misure non sono ancora in vigore: l’ufficio commerciale continua a ricevere commenti pubblici a seguito di un’audizione tenutasi il 7 luglio, e Greer non ha specificato quando entreranno in vigore, precisando di dover informare il Congresso e le parti coinvolte. Il governo canadese ha già respinto l’iniziativa, sostenendo che la sua legislazione contro il lavoro forzato nelle filiere di approvvigionamento dovrebbe esentarlo dai nuovi dazi.

Le nuove aliquote si aggiungono ad altre recenti misure commerciali adottate nell’ambito dello stesso strumento giuridico. I dazi del 25% sulla maggior parte dei prodotti brasiliani, annunciati la scorsa settimana, entreranno in vigore mercoledì. Lunedì, Trump ha anche firmato dei proclami per imporre ulteriori dazi del 50% entro 30 giorni su una serie di prodotti canadesi, citando discriminazioni commerciali nei confronti di settori statunitensi come quello automobilistico, delle bevande alcoliche e dei prodotti lattiero-caseari. Il presidente aveva già minacciato di imporre dazi al Canada a causa del fumo degli incendi che hanno colpito la costa orientale degli Stati Uniti.

Tommaso Dal Passo

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