NICARAGUA. Ortega: Elezioni ADDIO

Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha annunciato che il Paese centroamericano non terrà più elezioni, eliminando così la possibilità di una sfida elettorale alla fine del suo mandato, il prossimo anno, e consolidando ulteriormente il potere che condivide con la moglie.

Ortega, al potere ininterrottamente dal 2007 dopo un precedente mandato presidenziale negli anni ’80, ha affermato che questa decisione precluderà ogni via d’accesso all’opposizione, pur non fornendo dettagli sulle modalità di attuazione del divieto, riporta Reuters.

“Non ci saranno più elezioni qui, quindi non potranno più tentare di impadronirsi del governo e del potere”, ha dichiarato Ortega in un discorso domenica sera per commemorare la rivoluzione sandinista del 1979, in cui Ortega contribuì a rovesciare la dittatura di Anastasio Somoza, sostenuta dagli Stati Uniti.

“I giorni in cui i partiti appoggiati dagli Yankees e dai Somocisti tornavano al potere sono finiti, mai più”, ha aggiunto, nella sua prima apparizione pubblica dopo due mesi.

L’amministrazione Trump ha descritto il governo Ortega come una dittatura e ha imposto sanzioni a oltre 2.350 funzionari nicaraguensi e ai loro familiari.

Le ultime elezioni in Nicaragua del 2021 sono state ampiamente contestate dopo che Ortega ha arrestato oppositori e imprenditori e criminalizzato il dissenso.

L’anno scorso, Ortega ha ulteriormente consolidato il suo potere attraverso una serie di riforme costituzionali che includevano la nomina di sua moglie Rosario Murillo a “co-presidente” e l’estensione del mandato presidenziale a sei anni. Lui e sua moglie controllano praticamente ogni aspetto del governo, comprese le forze armate e la magistratura.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha accusato il governo di Ortega e Murillo di aver trasformato il Paese “in uno stato autoritario” e di violare sistematicamente i diritti umani. Nel 2018, Ortega ha risposto alle diffuse proteste antigovernative con una repressione in cui sono state uccise più di 300 persone.

Analisti e politici dell’opposizione in esilio hanno affermato che la dichiarazione ha messo in luce la realtà del governo bipartisan sotto gli Ortega, rivelando al contempo il timore della coppia che un movimento di opposizione possa attecchire.

“Ortega e Murillo sono evidentemente spaventati all’idea che la minima apertura politica possa creare le condizioni per la manifestazione del dissenso e minacciare la loro presa sul potere”, ha affermato Armed Conflict Location & Event Data, un’organizzazione no-profit che monitora la violenza politica. “Invece di organizzare elezioni truccate, hanno scelto di eliminare del tutto la competizione elettorale”. Il Paese si è trasformato in una “vera e propria dittatura a conduzione familiare”.

Felix Maradiaga, aspirante alla presidenza per l’opposizione, incarcerato in Nicaragua dal 2021 al 2023 prima di essere espulso negli Stati Uniti, ha dichiarato di aver interpretato le affermazioni di Ortega non tanto come una dimostrazione di forza, quanto come “una confessione di paura”. “Ortega ha riconosciuto pubblicamente quella che è sempre stata la sua vera intenzione: impedire che il suo progetto tirannico fosse sottoposto ad alcuna forma di competizione democratica”, ha dichiarato Maradiaga.

Secondo Salvador Marenco, coordinatore del Collettivo per i Diritti Umani Nicaragua Nunca Más, con sede in Costa Rica, Ortega aveva già di fatto soffocato la concorrenza durante le precedenti rielezioni del 2011, 2016 e 2021.

E le riforme costituzionali dello scorso anno avevano già instaurato un sistema a partito unico in un Paese dove i leader dell’opposizione non esistono più, perché sono stati esiliati. Ortega, ha aggiunto, sta cercando di “evitare il rischio di una sconfitta elettorale, perché sa che il popolo lo rifiuta”.

Lucia Giannini

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