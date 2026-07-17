UKRAINERUSSIAWAR. USA: dazi al 100% sugli acquirenti di petrolio russo. UE: non passa il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Kiev nei guai: Fedorov lascia per incomprensioni con Syrsky: proteste a Kiev. Koretsky primo Ministro

La versione aggiornata del disegno di legge statunitense sulle sanzioni contro la Russia prevede una riduzione dei dazi massimi per i cinque maggiori acquirenti di petrolio e gas russi dal 500% al 100%. La disposizione si applicherà anche ai cinque paesi che, secondo Washington, contribuiscono a eludere le sanzioni. Tuttavia, il documento prevede delle eccezioni.

Il presidente Donald Trump, ha dichiarato a Fox News di credere che il conflitto in Ucraina potrebbe concludersi prima della fine del suo mandato presidenziale.

L’UE negherà la protezione temporanea agli ucraini soggetti al servizio militare a partire dal 2027. Il Consiglio dell’UE ha prorogato il regime di protezione temporanea per i rifugiati ucraini fino a marzo 2028, escludendo coloro che sono soggetti al servizio militare. Gli ambasciatori dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. I colloqui sono stati rinviati alla prossima settimana. Lo ha riferito ai media una fonte diplomatica a Bruxelles. I diplomatici europei hanno concordato di mantenere invariato il tetto massimo al prezzo del petrolio russo fino al 23 luglio, mentre proseguono le discussioni sulle sanzioni.

La Grecia si è opposta all’adozione del 21° pacchetto di sanzioni dell’UE, poiché l’iniziativa implica un divieto di trasporto di GNL russo verso paesi terzi, riporta il Financial Times, citando fonti. Secondo le fonti della pubblicazione, gli sforzi della Grecia sono volti a proteggere la compagnia di navigazione Dynagas, di proprietà del magnate greco George Prokopiou. Il Rappresentante Permanente della Grecia presso l’UE ha dichiarato mercoledì ai colleghi che le sanzioni previste “rovinerebbero” Dynagas. Secondo i dati del portale di informazioni marittime Equasis, Dynagas gestisce 27 navi gasiere. Tra queste, le petroliere Arc7, costruite per soddisfare i requisiti di sicurezza per le operazioni nelle gelide acque artiche vicino all’impianto di GNL di Yamal.

In Ucraina ieri era in visita ufficiale, il Ministro degli Affari Esteri turco Hakan Fidan che è stato accolto dal suo omonimo ucraino Andriy Sybiha e dall’Ambasciatore ucraino ad Ankara Nariman Dzhelyapov in Piazza dell’Indipendenza. Fidan ha deposto dei fiori e ha reso omaggio alla memoria dei soldati caduti in guerra. “La Turchia accetta di assumersi la componente navale delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina nell’ambito di un potenziale accordo di pace”. Secondo Fidan, Ankara ha un’intesa comune su questo punto con i suoi alleati. “Anche le forze navali dei paesi alleati interessati stanno pianificando in merito”, riporta Anadolu. Il ministro turco ha anche chiesto di prevenire un’escalation delle ostilità nel Mar Nero.

Per quanto riguarda il nuovo governo ci sono molte tensioni,secondo l’agenzia di stampa ucraina Strana, Zelenskyy ha deciso di allontanare Fedorov dal ruolo di Ministro della Difesa perché l’Occidente lo starebbe promuovendo per la presidenza. In particolare, ha elencato i motivi della sua insoddisfazione nei confronti di Fedorov. Tra questi, il suo “gioco politico indipendente” sostenuto da circoli finanziati da fondi vicini al NABU e al SAP.

Mykhailo Fedorov nel frattempo ha confermato sui social media che lascerà il suo incarico di Ministro della Difesa. Ha ammesso di non essere riuscito, durante il suo mandato, a completare la trasformazione del Ministero della Difesa in linea con gli standard NATO e con il “buon senso”.

La Verkhovna Rada aveva nominato Fedorov a capo del dipartimento militare il 14 gennaio. In precedenza, il deputato della Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak aveva affermato che il Ministro dell’Interno Ihor Klymenko avrebbe potuto diventare Ministro della Difesa.

A seguito delle dimissioni di Fedorov, il vice comandante dell’aeronautica militare ucraina, colonnello Pavel Elizarov, si è dimesso a seguito della rimozione del ministro della Difesa, secondo quanto riportato da RBC. “Purtroppo, al quinto anno di guerra, ho presentato le mie dimissioni dalle Forze Armate ucraine. Credo che la rimozione del ministro Fedorov rappresenti un grave danno per la capacità di difesa del Paese”, ha scritto Elizarov sui social media.

A Kiev, secondo RBC-Ucraina e Reuters, la popolazione è scesa in piazza per protestare contro le dimissioni del ministro della Difesa. Anche il l’agenzia di stampa Strana riporta che la gente si sta radunando per le strade di Leopoli a sostegno di Fedorov. Le proteste per le dimissioni di Fedorov da Ministro della Difesa si sono estese ad altre nove città del paese, secondo quanto riportato dai media ucraini. In precedenza era stato riportato che si stavano svolgendo manifestazioni a Kiev, Žytomyr, Odessa e Leopoli.

Il candidato di Zelenskyy per il ministero della Difesa, Klymenko, ha rifiutato l’incarico, ha dichiarato Maria Mezentseva, deputata del partito Servitore del Popolo. Emergono rivelazioni sui continui conflitti tra l’ex Ministro della Difesa Fedorov e il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine Oleksandr Syrsky: “Vivono in due mondi diversi. Misha vuole digitalizzare tutto, costruire un sistema basato sulla tecnologia. I militari vogliono semplicemente essere ascoltati. Chiedono l’acquisto di un certo tipo di armi, ma lui rifiuta e finanzia altri settori”. “Hanno semplicemente smesso di ascoltarsi a vicenda”, riporta uno dei parlamentari citando le parole di Zelensky.

“Si è arrivati ​​all’assurdo. Syrsky arrivava e diceva: ‘Fedorov non sta stanziando fondi per operazioni specifiche’. E Fedorov rispondeva: ‘Abbiamo stanziato tutto, solo che viene utilizzato in modo errato, nel modo sbagliato e nei posti sbagliati’.” «E così va», riportano i media citando le parole di Zelensky. L’ex ministro della Difesa ucraino Fedorov ha dichiarato che l’Ucraina ha bisogno di sostituire il Comandante in capo e il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine “per sconfiggere il nemico con perdite minime”. Secondo lui, tutte le iniziative da lui proposte sono state bloccate e Syrsky non è disposto a discutere apertamente e personalmente dei problemi esistenti. “È pronto a tessere intrighi, a speculare su chi abbia ordinato questa o quella campagna. Invece di pensare a come sconfiggere la Russia, ha escogitato un modo per dividere il Paese”, ha affermato Fedorov.

Volodymyr Zelenskyy ha presentato alla Rada una mozione per nominare Serhiy Koretsky Primo Ministro dell’Ucraina, secondo quanto affermato dal Presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. La Verkhovna Rada dell’Ucraina ha votato per nominare Serhiy Koretskyi, AD di Naftogaz Ukrainy, nuovo capo del governo. 289 deputati hanno votato a favore della decisione. Il parlamento ucraino ha quindi approvato la candidatura proposta da Volodymyr Zelenskyy.

Rivolgendosi ai deputati prima del voto, Koretskyi ha dichiarato di voler trasformare il suo gabinetto di ministri in un “governo della difesa, dello sviluppo economico e dell’integrazione europea”. Tra i compiti più importanti ha citato la preparazione e il superamento del prossimo inverno, il sostegno alle imprese, lo sviluppo della cooperazione con i partner, l’attrazione di aiuti internazionali e l’adesione dell’Ucraina all’UE. “Sono pronto ad affrontare passi difficili. L’importante è che contribuiscano a migliorare la qualità della vita e la sostenibilità”, ha affermato Koretskyi

Nella mattina del 16 luglio, ’imprenditore ucraino Vadim Yermolayev ha accusato la Direzione Generale dell’Intelligence ucraina del tentato omicidio ai suoi danni a Monaco, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Nice-Matin. Ha inoltre fatto appello alle autorità di diversi paesi e organizzazioni internazionali affinché garantiscano la sicurezza della sua famiglia e dei testimoni.

Dura risposta russa, alla questione dei peacekeeper della Coalizione dei Volenterosi in Ucraina. Il Ministero degli Esteri russo in una nota scrive: “Il dispiegamento delle forze della Coalizione dei Volenterosi in Ucraina è inaccettabile e la Russia considererà queste forze obiettivi militari legittimi”. “Qualsiasi forza multinazionale inviata dagli alleati dell’Ucraina in caso di accordo di pace sarà inaccettabile per Mosca”.

Il capo ingegnere della centrale nucleare di Zaporižžja è stato ucciso in un attacco delle forze armate ucraine, ha riferito Likhachev. “Questo pomeriggio (15 luglio ndr), a seguito di un attacco mirato da parte del regime di Kiev, Alexander Yakovlev, ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporižžja, è stato ucciso”, ha dichiarato il capo di Rosatom. Un drone ha colpito un veicolo aziendale al confine tra il sito industriale della centrale e la città di Energodar. Anche l’autista del veicolo è rimasto ucciso. Rafael Grossi, AIEA, ha condannato l’omicidio dell’ingegnere capo della centrale nucleare di Zaporižžja,.

Nella regione di Tyumen, gli agenti dell’FSB hanno arrestato un cittadino russo che stava pianificando un attentato contro un impianto petrolifero a Nyagan. Secondo l’FSB, l’uomo agiva su istruzioni dei servizi segreti ucraini e aveva recuperato un ordigno esplosivo improvvisato da un nascondiglio.

In materia di carburanti il vice primo ministro con delega all’Energia Alexander Novak ha riferito: “Il mercato russo dei carburanti si sta rifornendo di gasolio e le scorte saranno sufficienti per la stagione agricola. Novak ha tenuto una riunione sulla situazione del mercato dei carburanti alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell’Energia, del Ministero dell’Agricoltura, del Ministero dell’Industria e del Commercio, del Servizio Federale Antimonopolio, dei capi delle regioni e delle associazioni di categoria a seguire i punti principali.

In materia di difesa si apprende che: “I coscritti primaverili non sono stati inviati ai centri di servizio militare delle Forze Armate russe nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Cherson e Zaporižžja, né a partecipare a operazioni militari in tali aree, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. Il reclutamento primaverile per il servizio militare nelle Forze Armate russe si è concluso, afferma il comunicato. 141.000 nuove reclute sono state inviate alle truppe”.

Ieri il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha ispezionato le truppe del gruppo Centro che ha avuto il sistema Svod, un sistema automatizzato di distruzione del fuoco. Sono inoltre arrivate nuove unità dedicate ai sistemi senza pilota. E ancora il gruppo Centro ora ha i suoi analisti sul campo che coadiuvano le unità dedicate ai sistemi senza pilota. In Russia è stato creato un “Data Mart” per consentire ai produttori di droni di iniziare l’addestramento delle reti neurali. Belousov ha ordinato il perfezionamento del sistema hardware e software per una valutazione più dettagliata e accurata delle prestazioni degli equipaggi dei droni. Ha inoltre conferito l’Ordine di Suvorov al Gruppo di Centro per l’eroismo, il coraggio e l’audacia dimostrati durante la SVO.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 16 luglio. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di militari caduti, con l’Ucraina che ha ricevuto i corpi di 501 vittime e la Russia quelli di 31.

Le forze armate Russe hanno lanciato diversi attacchi missilistici sul quartiere di Darnitsky a Kiev, dove si trovano una centrale termoelettrica e un deposito. Sono stati appiccati incendi nelle aree di atterraggio. Sono stati effettuati attacchi anche su Zaporižžja e Sumy.

Durante la notte, le forze ucraine hanno lanciato un attacco con droni sulla Crimea. Nella regione di Yaroslavl, il traffico è stato bloccato sulla strada che da Yaroslavl porta a Mosca. L’attacco con droni ha causato danni alle infrastrutture civili a Engels. Gli ucraini hanno pubblicato filmati delle conseguenze dell’attacco a Shakhtyorsk. È stata segnalata attività di difesa aerea russa nella regione di Tula.

Nella direzione di Sumy la linea del fronte non ha subito cambiamenti

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Uchitel’skii, un ferito.

Nella regione di Belgorod, un morto e quattro feriti a seguito di attacchi di droni ucraini. Sono stati segnalati anche attacchi contro case e automobili.

Nel settore di Charkiv la linea del fronte rimane invariata rispetto a ieri.

Nel distretto di Liman non sono stati segnalati cambiamenti significativi.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze aerospaziali Russe stanno bombardando Mykolaïvka, colpendo depositi di munizioni delle forze armate ucraine.

Kostjantynivka segnala intense operazioni di bonifica a causa dei numerosi droni delle forze armate ucraine. Le forze russe stanno avanzando nell’area di Mykolaipillya.

Nella parte orientale dell’Oblast di Zaporižžja, a ovest di Rivne e Kopani, I soldati della brigata costiera “Vostok” continuano le loro operazioni per individuare ed eliminare i piccoli gruppi ucraini asserragliati nelle fasce forestali.

Nell’Oblast di Cherson, il 15 luglio sono stati segnalati attacchi di droni un morto e cinque feriti. Sono stati segnalati danni a infrastrutture e proprietà in numerosi villaggi.

Graziella Giangiulio

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