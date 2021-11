NEUROSCIENZA. Johnny Mnemonic diventa realtà

Una svolta nell’interfaccia cervello-computer, Bci, ha permesso a un uomo con le mani paralizzate di digitare 90 caratteri al minuto solo pensando alle parole, rendendolo il dattilografo mentale più veloce del mondo che utilizza questa tecnologia di lettura del cervello, secondo i ricercatori della Stanford University.

Il loro studio, pubblicato su Nature in maggio e presentato al WE Summit, conferenza scientifica ospitata da Tencent Holdings, ha permesso al paziente di raggiungere una velocità di battitura doppia rispetto alle persone che si sono affidate a un vecchio tipo di tecnologia Bei, che permette agli utenti di digitare usando la loro mente per spostare un cursore sul carattere desiderato su una tastiera virtuale.

«Questa è solo la punta dell’iceberg. Quando capiremo veramente il cervello attraverso le neuroscienze nei prossimi decenni, dovremmo essere in grado di fare molto meglio in una più ampia varietà di compiti», ha detto il neuroscienziato e ingegnere Krishna Shenoy al summit.

Nell’esperimento di Shenoy, i ricercatori hanno impiantato sensori di elettrodi nel cervello del paziente, che hanno registrato l’attività elettrica dei neuroni mentre il paziente si immaginava di scrivere con la mano. Un algoritmo di intelligenza artificiale è stato utilizzato per decodificare i segnali e visualizzare le lettere sullo schermo di un computer.

Il nuovo metodo, usato insieme a un sistema linguistico alimentato dall’intelligenza artificiale con una funzione di correzione automatica, ha aumentato il tasso di precisione al 99 per cento, hanno detto i ricercatori. Shenoy ha detto che 15 anni di esperimenti del suo team di ricerca hanno dimostrato che il metodo di impianto chirurgico che usano è sicuro, la percezione del pubblico continuerà ad essere uno dei principali ostacoli all’adozione sul mercato di massa della tecnologia Bci.

Per rendere possibile la commercializzazione, gli scienziati avranno anche bisogno di inserire in modo sicuro più elettrodi nel cervello. Il cervello ha circa 86 miliardi di neuroni, ma gli scienziati sono attualmente in grado di registrare segnali da meno di qualche migliaio di essi, ha detto Shenoy.

Eppure, la sfida più grande sarebbe quella di trovare un modello di business praticabile per la tecnologia, dal momento che la neurochirurgia è costosa. Gli scienziati hanno sperimentato per anni dei modi per permettere alle persone di controllare i computer o le braccia robotiche semplicemente usando il loro cervello, senza dover muovere le labbra o le dita. La tecnologia Bci ha guadagnato una crescente attenzione da parte del pubblico negli ultimi anni, soprattutto dopo che Neuralink, una società fondata da Elon Musk, ha pubblicato un video in aprile che mostra una scimmia che gioca a un videogioco con la mente.

In Cina, l’ospedale Ruijin di Shanghai ha annunciato l’anno scorso un progetto terapeutico per utilizzare il trattamento di neuromodulazione per i pazienti depressi impiantando chip di elettrodi nel loro cervello. Il magnate cinese dei videogiochi e investitore tecnologico Chen Tianqiao ha creato il Brain Frontier Lab per studiare i segnali cerebrali dei ratti per ideare futuri trattamenti neurali per gli esseri umani.

Nonostante il recente clamore intorno alla tecnologia Bci, Shenoy ha detto che è improbabile che presto comunicheremo telepaticamente «con una comprensione più profonda su come funziona il cervello, tuttavia, possiamo pensare in modo creativo ad aiutare le persone con una vasta gamma di disabilità», ha detto Shenoy.

Tommaso Dal Passo