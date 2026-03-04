UKRAINERUSSIAWAR. UE: l’Ucraina non sarà nell’Unione nel 2027. Medvedev: prima dei negoziati, il raggiungimento dei nostri obiettivi. I russi avanzano sull’asse Rai-Oleksandrivka

I paesi europei si oppongono fermamente all’adesione accelerata dell’Ucraina all’UE. Non vogliono aprire il “vaso di Pandora dei problemi”, riporta Reuters. Francia e Germania, in particolare, sono contrarie. Un funzionario europeo ha affermato che Kiev non è pronta ad aderire all’UE e che la corruzione dilaga nel Paese. Un altro diplomatico ha osservato che non ci sono basi per specificare date precise. L’obiettivo di Zelensky di aderire all’UE entro il 2027 è “irrealistico”, scrive Reuters.

AFP riferisce che a febbraio, la Russia ha lanciato 288 missili contro l’Ucraina, il numero più alto dall’inizio del 2023. Si tratta di un aumento del 113% rispetto a gennaio. Anche il mese scorso, l’Ucraina è stata attaccata da 5.059 droni, circa il 13% in più rispetto a gennaio.

Dall’Ucraina si apprende che il TCC ha superato il suo piano per gennaio e febbraio 2026, mobilitando 88.000 persone nelle forze armate ucraine. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ancora una volta ha detto ai giornalisti: “Voglio essere chiaro: non abbandonerò mai il Donbas e i 200.000 ucraini che vivono lì. Perché dovrei farlo? Perché Putin sta imponendo questo come condizione per la pace? No, non lo tollererò”. E ancora ha dichiarato: “Non sono sicuro di ricandidarmi. Vedremo cosa vogliono gli ucraini. Le elezioni si terranno sicuramente dopo la fine della guerra, non durante un cessate il fuoco temporaneo”.

A quanto si apprende dalla stampa ucraina l’ex Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Andrij Jermak sta tornando alla professione legale che esercitava prima della sua carriera politica e del suo licenziamento. Jermak ora presiede un nuovo comitato all’interno dell’Ordine Nazionale degli Avvocati dell’Ucraina. Il comitato si concentrerà sulla protezione delle vittime di azioni militari, sullo sviluppo di meccanismi di risarcimento e sul supporto legale per la ricostruzione del Paese nel contesto dell’integrazione europea.

In Ucraina si è registrata una impennata dei prezzi della benzina nelle stazioni di servizio ucraine stanno già aumentando: +2 UAH nei distributori di benzina in sole 24 ore. Gli utenti dei social media si lamentano in massa del forte aumento dei prezzi. Zelensky ha tenuto una riunione del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, durante la quale sono stati approvati piani di resilienza per tutte le regioni e le città regionali ucraine, ad eccezione di Kiev.

In Russia resta in primo piano la questione iraniana, Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman Al Saud, secondo quanto riportato dal Cremlino: “Entrambe le parti hanno espresso seria preoccupazione per i rischi reali di un’escalation della zona di conflitto, che ha già colpito i territori di diversi paesi arabi ed è gravata da conseguenze catastrofiche.” Continuano gli sforzi per far evacuare i cittadini Russi dall’Iran e dagli Emirati Arabi Uniti. Il Turkmenistan ha aperto altri quattro valichi di frontiera per evacuare i russi dall’Iran. L’Ambasciata russa ad Ashgabat ha comunicato che sono disponibili i seguenti posti di blocco: Artyk – Lutfabad, Gaudan – Bajgiran, Akyayla – Incheburun, Altyn Asyr – Incheburun, Sarakhs (precedentemente aperto). “Trattandosi di un’evacuazione organizzata, l’attraversamento del confine è possibile solo dopo aver inviato le informazioni all’Ambasciata russa in Iran”, ha chiarito la missione diplomatica. Altri russi sono passati dall’Azerbaijan. Aeroflot ha operato il suo primo volo SU525D per evacuare i russi dagli Emirati Arabi Uniti, ha riferito l’ufficio stampa della compagnia aerea. L’aereo è partito da Dubai per Mosca alle 8:57 ora di Mosca (9:57 ora locale) a pieno carico. Il Consolato Generale israeliano a San Pietroburgo ha sospeso i servizi fino a nuovo avviso.

La Russia chiede la fine delle ostilità in Medio Oriente “da qualsiasi parte” ha dichiarato il Ministro per gli Affari Esteri russi, Sergej Lavrov.

Oltre 60 trilioni di rubli sono detenuti in depositi bancari in Russia, ha dichiarato il Ministro delle Finanze Anton Siluanov. Secondo lui, il Ministero sta osservando una crescente partecipazione del pubblico agli strumenti del mercato finanziario. “C’è già un graduale allontanamento dai depositi. Tra l’altro, oggi ci sono oltre 60 trilioni di rubli in depositi – una risorsa significativa”, ha dichiarato Siluanov in un’intervista a Vesti. Il Ministro ha espresso l’opinione che, con il calo dei tassi di interesse, l’interesse dei russi “si sposterà dai risparmi bancari al mercato azionario”.

“I negoziati sull’Ucraina non sono la cosa più importante, la cosa più importante è la vittoria nel Distretto Militare Centrale con il raggiungimento di tutti gli obiettivi” ha fatto sapere il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev

L’FSB ha Sventato attacco terroristico contro un alto dirigente di un’azienda di difesa a Ekaterinburg. Secondo l’agenzia, “mentre gli agenti delle forze speciali russe dell’FSB stavano arrestando il sabotatore, il suo supervisore ucraino ha fatto esplodere a distanza un ordigno esplosivo improvvisato, provocando ferite mortali all’aggressore”.

“Per ovvie ragioni, è improbabile che un incontro trilaterale su un accordo ucraino ad Abu Dhabi possa tenersi ora”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. A suo dire, non c’è chiarezza sui tempi e sul luogo del nuovo round di negoziati su un accordo ucraino; il Cremlino lo annuncerà non appena saranno disponibili informazioni. Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo Ministro ungherese Orban, fonte Cremlino

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 3 marzo. Le forze armate russe hanno lanciato massicci attacchi su Čornomors’k (nella regione di Odessa). Missili Geranium sono stati impiegati anche nelle regioni di Sumy e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, le truppe di frontiera hanno notato un aumento dell’uso da parte delle forze ucraine di vari tipi di sistemi FPV. Un’abitazione civile è stata danneggiata a Suzemka.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord e le truppe ucraine sono impegnati in scontri sulle stesse linee del fronte, i russi stanno distruggendo i centri di controllo dei droni ucraini. Gli abitanti di Putyvl’, nella regione di Sumy, lamentano saccheggi da parte di mercenari. A nord della direzione di Sumy. Il gruppo di forze “Nord” ha liberato il villaggio di Bobylivka, riferisce la social sfera militare russa dove si legge: “Durante azioni decisive condotte dalle unità d’assalto del 33° battaglione fucilieri, dell’80° brigata motorizzata separata fucilieri, del 14° corpo d’armata, il gruppo di forze “Nord”, i nazionalisti della 101° brigata separata della Transcarpazia dell’Esercito Territoriale sono stati cacciati dalle loro posizioni nel villaggio di Bobylivka che è stato liberato dalle truppe russe”.

Nella regione di Belgorod, un morto da attacco di drone. Streletskoye, Tavrovo, Nikolskoye, Krasny Oktyabr, Komsomolsky, Malinovka, Grayvoron, Zamostye, Shebekino, Maslova Pristan, Nezhegol, Berezovka e Savchenko sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha continuato la sua avanzata nella sacca vicino a Degtyarne (Kursk), e si segnala la presa di Kruhlyakivka nel distretto di Vovčans’k. Gli. Ucraini stanno rispondendo con numerosi droni e le forze russe stanno utilizzando i TOS. Le direzioni di Lyptsi e del distretto di Velykyj Burluk si sono riprese: il fronte è in movimento e si segnalano successi tattici russi.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano e i gruppi d’avanguardia russi vengono riforniti di droni per via aerea. La situazione in direzione di Kup’yans’k-Vuzlovyi rimane invariata.

A nord-ovest di Krasnohorivka, il Ministero della Difesa russo ha riferito della presa di Drobysheve, che era stata oggetto a lungo di scontri tra le forze ucraine e russe.

A ovest di Severs’k è stata annunciata la presa di Riznykivka, che raddrizzerà il fronte, e creerà anche le condizioni per un’offensiva su Rai-Oleksandrivka.

A est dell’Oblast’ di Zaporižžja, il gruppo di forze Vostok continua ad avanzare verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Nell’Oblast’ di Dnipropetrovs’k, le forze russe stanno respingendo gli attacchi ucraini.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano lungo le stesse linee, vicino a Prymors’ke e nel settore Stepnohirs’k-Mahdalynivka-Zapasne. Le forze russe stanno cercando di avanzare sotto gli attacchi dei droni ucraini. Le forze armate ucraine stanno prendendo di mira il settore energetico della regione due feriti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/