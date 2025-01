NATO. Aumentare la spesa militare unendola alla ripresa economica 

I ministri della Difesa di Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Polonia hanno dichiarato di voler continuare ad aumentare i loro investimenti nella difesa, ma hanno descritto come complicata la sfida del presidente eletto Donald Trump di aumentare la spesa al 5% della loro produzione economica complessiva.

Riuniti vicino a Varsavia per un incontro in un nuovo formato, stabilito dopo la rielezione di Trump l’anno scorso, i cinque stanno cercando modi per mantenere il loro sostegno all’Ucraina, poiché si prevede che la politica degli Stati Uniti cambierà quando Trump salirà al potere. Hanno anche discusso su come rafforzare la capacità di produzione di armi dell’Ucraina, ripota AP.

Il ministro tedesco, Boris Pistorius, ha sottolineato all’inizio dell’incontro che tutti sostengono una pace giusta per l’Ucraina, una in cui Kiev abbia voce in capitolo sul suo destino. In Europa c’è preoccupazione che Trump possa spingere l’Ucraina a fare concessioni inaccettabili alla Russia.

I leader della Difesa hanno anche affrontato questioni di spesa militare dopo che Trump ha recentemente chiesto agli alleati della NATO di aumentare la loro spesa al 5% del prodotto interno lordo, un livello che nessun membro della NATO ha raggiunto, nemmeno la Polonia, che è il più vicino, spendendo oltre il 4% e che dovrebbe avvicinarsi al 5% quest’anno.

“Penso solo che un dibattito statico sulle percentuali non ci aiuti davvero se non porta alla fine all’attuazione di ciò che la NATO ha concordato insieme, quali devono essere gli obiettivi”, ha detto Pistorius in una conferenza stampa congiunta. “Secondo me, questo è ciò che conta”.

Ha anche detto che per la Germania investire il 5% nella difesa significherebbe spendere poco più del 40% dell’intero bilancio nazionale per la difesa. “Penso che ciò porrebbe fine al dibattito molto rapidamente”, ha detto.

L’italiano Guido Crosetto ha detto che il suo governo sa di dover spendere di più per la difesa, ma deve anche soppesare ciò rispetto alla ripresa dell’economia: “Aumentare la spesa per la difesa in un momento di crisi economica è più complicato che in altri momenti”, ha detto Crosetto. “Se uniamo le due cose, ovvero se rendiamo l’industria della difesa europea uno dei modi in cui possiamo rilanciare l’economia, possiamo unire le due cose”.

Il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha affermato che, sebbene ci saranno aumenti nella spesa per la sicurezza, non dovrebbero essere tutti destinati a scopi puramente militari, ma dovrebbero essere utilizzati anche per proteggere la società da attacchi informatici, terrorismo e altre minacce non militari: ”E tutti voi ripetete il 2%, il 3%, il 4%, senza sapere veramente qual è il punto”, ha detto Lecornu, rispondendo alla domanda di un giornalista. “Beh, lasciatemi essere diretto. La situazione è peggiore rispetto alla Guerra Fredda. È peggiore rispetto alla Guerra Fredda semplicemente perché abbiamo nuove aree che sono diventate militarizzate, e queste sono in gran parte digitali”, ha detto Lecornu.

“E potete vedere che siamo in un mondo in cui possiamo essere sconfitti senza essere stati invasi. E ciò significa che la responsabilità della difesa dei nostri paesi andrà ben oltre le sole questioni militari”, ha detto Lecornu.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/