SAHEL. Il Califfato potrebbe risorgere sotto il Sahara

La regione del Sahel in Africa è lo scenario su cui si muovono gruppi jihadisti di diversa affiliazione. Lo Stato islamico e al-Qaeda sono impegnati nella creazione di loro stati, denunciando la governance democratica. La loro influenza e il loro modello operativo sono in aumento. Stanno radicalizzando la popolazione, intensificando i conflitti settari e aggravando le difficoltà di regioni già instabili. Operando in parti del Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria e Ciad, questi gruppi aspirano a formare un califfato jihadista nella regione del Sahel.

I fattori chiave che potrebbero aiutare la creazione di uno Stato jihadista nella regione del Sahel nell’Africa occidentale includano questioni che si rafforzano reciprocamente come l’esplosione demografica, il fallimento della governance e la povertà endemica. Anche i confini porosi, il traffico di armi, la presenza di foreste dove le persone possono nascondersi, i collegamenti con gruppi terroristici globali e i recenti colpi di stato nella regione sono fattori. I colpi di stato hanno creato una battuta d’arresto per gli sforzi antiterrorismo guidati dai governi eletti, riporta The Conversation.

L’insurrezione guidata dall’affiliata locale di al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), insieme al conflitto che coinvolge la provincia del Sahel dello Stato Islamico, è aumentata. Secondo Armed Conflict Location and Event Data – ACLED, nella prima metà del 2024, le vittime segnalate in Burkina Faso, Mali e Niger hanno raggiunto il totale di 7.620, un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si tratta di un aumento del 37% rispetto al 2022 e di un allarmante aumento del 190% rispetto al 2021.

Nell’ottobre 2024, un’offensiva vicino al confine nigeriano ha provocato la morte di circa 40 membri dell’esercito ciadiano. Mentre Burkina Faso, Mali e Niger sono diventati i quartieri generali dei gruppi jihadisti nel Sahel, la direzione degli attacchi si sta dirigendo rapidamente verso le frange settentrionali di Togo, Benin e Ghana.

Il numero di episodi violenti entro 50 km dai confini di questi paesi adiacenti al Sahel è aumentato e ora supera i 450 casi segnalati all’anno: una chiara dimostrazione di un programma terroristico espansionistico nel Sahel.

I principali fattori trainanti sono una combinazione di esplosione demografica, fallimento della governance e povertà endemica. La povertà nel Sahel è più diffusa che in molte altre regioni dell’Africa. Quasi l’80% della sua popolazione sopravvive con meno di 2 dollari al giorno. La regione ha uno dei più alti tassi di crescita demografica al mondo. Secondo la Banca Mondiale, si prevede che la popolazione dei paesi del Sahel crescerà rapidamente dopo il 2025.

La popolazione della regione è per lo più giovane, con un’età media compresa tra 15 e 19 anni. I tassi di dipendenza sono elevati: quasi 100 persone a carico per adulto in età lavorativa in Niger, Burkina Faso e Mali. Le proiezioni suggeriscono che questi tassi di dipendenza continueranno a superare quelli di altri paesi dell’Africa subsahariana fino al 2070.

Questo tasso di crescita supera di gran lunga il progresso economico della regione, portando a un calo degli standard di vita. Favorisce condizioni che rendono i giovani suscettibili al reclutamento da parte di gruppi terroristici.

Tra gli altri fattori che favoriscono l’espansione jihadista, la porosità dei confini rimane un fattore critico, in quanto favorisce la circolazione di armi leggere e munizioni.

I recenti colpi di stato militari nel Sahel hanno favorito le organizzazioni terroristiche che operano nella zona: in Mali, Niger e Burkina Faso, queste acquisizioni hanno ostacolato gli sforzi per coordinare le iniziative antiterrorismo. L’autorità dello Stato è diminuita e c’è una maggiore presenza di gruppi armati.

Questo ambiente di instabilità offre opportunità alle entità terroristiche di ampliare le loro attività. Sfruttano i vuoti di potere creati dai governi indeboliti e dal ritiro delle forze militari occidentali. Si ritiene che gli attuali sforzi antiterrorismo dei governi militari si concentrino maggiormente sulla protezione del regime nelle capitali dei paesi, mentre i terroristi regnano nelle aree rurali.

Le foreste del Sahel diventano nascondigli e basi operative per i gruppi jihadisti: Sambisa e Kuyambana in Nigeria, la foresta di Dida al confine settentrionale con la Costa d’Avorio e il complesso W-Arly-Pendjari (Complesso WAP) che si estende tra Niger, Burkina Faso e Benin. Ad esempio, il Complesso WAP è diventato un rifugio per gruppi militanti islamici dal 2018.

L’ultimo fattore è il ritorno dei combattenti da Siria, Iraq, Yemen e Afghanistan nel Sahel. Si ritiene che più di 5.000 di questi jihadisti di ritorno stiano combattendo nel Sahel.

Per combattere le minacce poste dai gruppi jihadisti nel Sahel, Ecowas ha suggerito il potenziale dispiegamento di una forza di riserva regionale per rafforzare le operazioni antiterrorismo nell’Africa occidentale. Avrà bisogno di finanziamenti, stimati in 2,6 miliardi di dollari all’anno.

Per il futuro della regione, ci sono almeno tre previsioni divergenti. Le attuali giunte militari cercheranno di rimanere al potere. Più a lungo rimarranno, più complicata diventerà la situazione della sicurezza. La loro attenzione alla protezione di una piccola élite militare aumenterà l’emarginazione politica e le lamentele, che spesso rafforzano il reclutamento da parte dei gruppi jihadisti.

In secondo luogo, il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato nel 2022 che “se non si fa nulla, gli effetti del terrorismo, dell’estremismo violento e della criminalità organizzata si faranno sentire ben oltre la regione (Sahel) e il continente africano”.

In altre parole, la regione potrebbe diventare il quartier generale globale di uno stato jihadista.

Infine, potrebbe esserci un futuro positivo. Il Sahel è riccamente dotato di energia rinnovabile; una delle regioni più ricche del mondo, che in un clima di stabilità politica, potrebbe trovare percorsi verso la prosperità economica.

Tommaso Dal Passo

