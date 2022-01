MYANMAR. Le Major del petrolio scappano da Napyidaw

La Chevron ha detto il 21 gennaio che avrebbe lasciato immediatamente le sue operazioni in Myanmar dopo che il rivale francese TotalEnergies ha segnalato il sostegno alle sanzioni mirate sulle entrate di gas naturale del paese sud-est asiatico per bloccare le entrate alla giunta militare al potere.

Chevron ha detto che sta lavorando su una transizione ordinata pianificata per uscire dal suo progetto di gas Yadana, mentre Human Rights Watch, Hrw, ha detto che la società francese ha riconosciuto che sosterrebbe le sanzioni per fermare i pagamenti di gas alle entità controllate dai militari del Myanmar.

Il ritiro di Chevron e TotalEnergies è un significativo colpo d’immagine e danno economico per la giunta militare, riporta AF.

Il gigante francese dell’energia ha operato nel progetto di gas Yadana in Myanmar dal 1992, e ha pagato molti milioni di entrate alla Myanmar Oil and Gas Enterprise, More, controllata dalla giunta negli ultimi tre decenni.

L’amministratore delegato di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, ha detto che l’azienda ha parlato con le autorità francesi e statunitensi riguardo all’attuazione di sanzioni mirate sui flussi di entrate del gas. Ha detto che TotalEnergies «non solo rispetterà qualsiasi decisione sanzionatoria delle autorità europee o americane, ma sostiene anche l’attuazione di tali sanzioni mirate».

TotalEnergies ha anche chiesto formalmente al ministero degli Esteri francese di mettere in atto delle sanzioni che creino «un quadro giuridico per rispondere alle richieste che ci chiedono di fermare i flussi finanziari» al Moge.

Da quando ha rovesciato il governo democraticamente eletto nel febbraio 2021, i militari di Myanmar hanno condotto attacchi sempre più brutali e repressioni in tutto il paese contro i manifestanti anti-junta, attivisti, giornalisti e i suoi oppositori politici.

Dal colpo di stato, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e gli stati membri dell’Ue hanno imposto sanzioni economiche mirate ai leader della giunta e a diversi conglomerati e aziende di proprietà o controllate dai militari del Myanmar.

È improbabile che il ritiro graduale dei giganti dell’energia francesi e statunitensi abbia un impatto immediato sulle grandi somme di denaro che il gasdotto versa al regime militare. Questo perché il terzo partner straniero nel progetto, il conglomerato statale thailandese di petrolio e gas Ptt, è improbabile che si unisca a un boicottaggio delle sue operazioni, dato che il gas del gasdotto aiuta a mantenere le luci sia a Yangon che a Bangkok.

I leader thailandesi hanno stretti legami con il capo militare di Myanmar, il generale Min Aung Hlaing, mentre Ptt controlla anche i rubinetti in termini di fondi generati dall’oleodotto.

Human Rights Watch vuole che il conglomerato petrolifero thailandese «ponga fine alla sua linea di vita alla giunta sospendendo immediatamente tutti i pagamenti finanziari alla Myanmar Oil and Gas Enterprise» e dirottando il denaro su un conto che può essere tenuto per il prossimo governo democraticamente eletto del paese.

Antonio Albanese