MONGOLIA. Annullata la destituzione del Premier anticorruzione

La Corte Costituzionale della Mongolia ha annunciato che la risoluzione parlamentare per la destituzione del Primo Ministro Zandanshatar Gombojav era illegale. Il membro della Corte O. Monkhsaikhan ha confermato la sentenza dopo una seduta a porte chiuse, secondo quanto riportato dai media locali.

La sentenza della Corte fa seguito al veto presidenziale sul voto parlamentare annunciato il 20 ottobre, riporta BneIntelliNews. L’ufficio del Presidente Khurelsukh Ukhnaa ha dichiarato che il voto per la destituzione di Zandanshatar era invalido perché non era presente il quorum quando il Parlamento ha iniziato a deliberare sulla questione.

La decisione della Corte e la sentenza presidenziale coronano una settimana tumultuosa in Mongolia. Oltre alla decisione di estromettere Zandanshatar, il Presidente del Parlamento, Amarbayasgalan Dashzegve, si è dimesso la scorsa settimana.

La crisi nasce da una lotta di potere tra Amarbayasgalan e Zandanshatar e le fazioni che li sostengono. A settembre, Zandanshatar ha perso la leadership del Partito Popolare Mongolo (MPP) al potere a favore di Amarbayasgalan e in seguito ha accusato il presidente di essere coinvolto nella corruzione nell’industria del carbone.

Amar Adiya, editore della newsletter online Mongolia Weekly, ha affermato che il gruppo pro-presidente “si è affrettato e ha gestito la mozione in modo approssimativo”. Non si aspetta un secondo tentativo di estromettere Zandanshatar. Se la situazione attuale persisterà, ciò permetterà al governo di approvare un bilancio di spesa di cui c’è urgente bisogno per il prossimo anno.

“Per ora chiude la questione”, ha affermato Amar. “Un sollievo per i fedelissimi di Zandanshatar e [questo] garantisce una sorta di stabilità governativa, almeno temporaneamente”.

La crisi che attanaglia il MPP potrebbe culminare – o essere risolta – quando il partito si riunirà per un congresso a metà novembre. Mongoli e osservatori seguiranno attentamente i lavori, mentre le fazioni all’interno del partito cercheranno di risolvere i loro problemi.

“Una soluzione sembra improbabile a meno che entrambe le parti non siano disposte a scendere a compromessi e a mettere da parte il proprio orgoglio”, ha affermato Amar. “Allo stato attuale, è necessario un sacrificio significativo per uscire dall’impasse”.

Anna Lotti

