La Presidente della Repubblica di Moldavia, Maia Sandu, ritiene che il Paese debba entrare a far parte dell’Unione Europea “entro la fine di questo decennio”.

La dichiarazione è stata rilasciata il 29 dicembre in diretta TV alla televisione nazionale, scrive newsmaker.md. Il capo dello Stato ritiene che il governo dovrebbe essere più attivo negli sforzi per attuare le condizionalità imposte da Bruxelles.

«Qualche settimana fa abbiamo tenuto una riunione della Commissione nazionale per l’integrazione europea, abbiamo discusso un rapporto di attuazione, ma il governo deve muoversi più velocemente, è una priorità. L’integrazione europea è il progetto del nostro Paese, non abbiamo altra possibilità e opportunità con cui possiamo garantire uno sviluppo libero e pacifico e allo stesso tempo garantire l’aumento del tenore di vita della popolazione», ha affermato Sandu.

Il capo dello Stato ha anche detto che nei primi giorni del nuovo anno ascolterà un nuovo rapporto della Commissione. Gavrilița: «L’adesione alla famiglia Ue è un vero e proprio progetto Paese, che abbiamo il dovere storico di portare a termine». «Ma penso che sia necessario uno sforzo maggiore da parte del governo, al fine di garantire che tutti le condizioni vengono eseguite in modo impeccabile e puntuale, fino all’arrivo della missione di valutazione dell’UE.

È molto importante per noi avviare discussioni sulla fase successiva, ovvero l’avvio delle discussioni sui negoziati», ha affermato Sandu. Maia Sandu ha anche detto che le sue aspettative sono “abbastanza ambiziose”: «Credo che dobbiamo diventare uno Stato membro entro la fine di questo decennio». Ricordiamo che, il 23 giugno 2022, la Repubblica di Moldavia ha ricevuto lo status di paese candidato all’adesione all’UE, insieme all’Ucraina.

I cittadini moldavi però non sono convinti quanto il loro presidente: la convinzione che un giorno il paese entrerà a far parte dell’UE sta diminuendo, il 56% degli intervistati sostiene l’integrazione europea. L’effetto “ci è stato assegnato lo status di candidato all’Unione europea” continua a svanire: a settembre il 60,8% era a favore dell’UE. Diminuisce anche il numero di sostenitori della Moldavia unita alla Romania. Circa il 33% della popolazione del Paese è favorevole all’unione.

Per quanto concerne l’adesione alla NATO di Chisinau, solo il 25% dei residenti sostiene l’adesione della Moldavia alla NATO. Il numero dei sostenitori dell’alleanza militare è diminuito di un altro 2% rispetto a novembre.

In Russia invece, Il ministero degli Esteri russo ha commentato gli emendamenti al codice penale della Moldavia, che prevedono la punizione per il “separatismo”. Il rappresentante ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova ha detto che provocano indignazione.

Gli emendamenti al codice penale approvati dal parlamento moldavo in prima lettura “non aggiungeranno comprensione reciproca” nei rapporti tra le due sponde del Dniester, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, il 29 dicembre, riferisce Sputnik.Moldova.

«Crediamo che questa iniziativa legislativa sarebbe giustificata se il conflitto transnistriano fosse risolto. Finora, sfortunatamente, questo è tutt’altro. Ecco perché questo disegno di legge ha provocato una reazione così acuta a Pridnestrovie (la repubblica di Transnistria, ndr). Non è un caso che il Consiglio Supremo della regione abbia fatto appello ai deputati moldavi invitandoli ad abbandonare la sua ulteriore promozione», ha detto Zakharova.

Secondo il diplomatico, le modifiche legislative offuscano il principio fondamentale dell’uguaglianza delle parti nel processo negoziale tra Chisinau e Tiraspol. Ha ricordato che gli emendamenti sono stati adottati sullo sfondo di un raffreddamento del dialogo tra le rive del Dniester e di una pausa nei lavori del formato 5 + 2. Zakharova ha espresso la speranza che la parte moldava valuti ancora una volta il “valore aggiunto” di questo passaggio nel contesto del processo di risoluzione della Transnistria.

Ricordiamo che durante la riunione parlamentare del 22 dicembre, i deputati moldavi del partito di governo, PAS, hanno approvato in prima lettura emendamenti al codice penale sulla punizione per “separatismo” e “raccolta illegale di informazioni”. L’opposizione ha boicottato l’incontro. Il deputato del PAS Olesya Stamate ha affermato che concetti come “soggetto anticostituzionale” e “struttura informativa illegale” saranno introdotti nel codice penale.

Maddalena Ingroia