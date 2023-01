FINANZA. 2022: ricchi e poveri

Dal febbraio 2022, le fortune dei 20 ucraini più ricchi sono diminuite di oltre 20 miliardi di dollari, scendendo a 22,5 miliardi, secondo i media ucraini. La classifica dei tre ucraini più ricchi è guidata dal co-proprietario di Metinvest Rinat Akhmetov, la cui fortuna è scesa da 13,7 miliardi a 4,4 miliardi. Il secondo e il terzo posto sono andati a imprenditori del settore IT: i comproprietari del servizio Grammarly Maxim Litvin e Oleksiy Shevchenko, che hanno perso 1,7 miliardi di dollari su 4 miliardi. Secondo i dati citati, il settore della metallurgia e delle industrie connesse è quello che ha sofferto di più.

Non è andata meglio in Giappone: alla fine del 2022, la borsa giapponese (Nikkei 225) è in calo del 9% (calo più alto dal 2018); o in Cina, la Shanghai Composite e Shenzhen Composite in calo del 15-22% (calo più alto dal 2018), Hong Kong (Hang Seng) in calo del 15% (calo più alto dal 2011).

A mettere mano al portafoglio anche gli Stati Uniti che hanno firmato un bilancio di quasi 1.700 miliardi di dollari per il prossimo anno con un pacchetto di aiuti a Kiev di 44,9 miliardi di dollari

La maggior parte dei fondi – circa 858 miliardi di dollari – sarà destinata alla difesa, circa il 10% in più di quanto preventivato per l’anno precedente. Altri 300 milioni di dollari sono stati stanziati per “contrastare l’influenza russa”. Il bilancio include anche un emendamento che consente il sequestro dei beni degli uomini d’affari russi a favore dell’Ucraina.

Il bilancio aumenta anche gli stipendi dei militari statunitensi del 4,6%, include circa 55,7 miliardi di dollari per combattere l’inflazione e vieta ai dipendenti pubblici statunitensi di utilizzare l’applicazione di social networking cinese TikTok sui dispositivi di lavoro.

Nonostante tutti i rischi apparentemente causati dagli eventi nell’arena geopolitica, il numero di imprenditori nella capitale russa continua a crescere: negli 11 mesi del 2022, il numero di singoli imprenditori è passato da 380.000 a 398.000. Vladimir Yefimov, vicesindaco di Mosca, ha parlato di tendenze positive.

Secondo i dati del Servizio fiscale federale russo, dal 1° dicembre 2021 al 1° dicembre 2022, il numero di singoli imprenditori nel paese è aumentato è aumentato in modo significativo – da 3,58 milioni a 3, 78 milioni di persone. Tuttavia, la situazione non era così rosea ovunque: ad esempio, in Crimea, il numero di imprenditori è diminuito. Ma nelle due città più grandi della Russia, il tasso di crescita è stato superiore a quello del paese nel suo complesso. Pertanto, nel corso dell’anno, la proprietà intellettuale nella Federazione Russa è aumentata del 5,5%, mentre a San Pietroburgo la crescita del loro numero è stata del 7,8% e a Mosca di quasi il 10%.

Con le persone giuridiche, tutto è più complicato. Il loro numero in tutto il paese è diminuito e se il 1 ° dicembre 2021 c’erano 3,28 milioni di persone giuridiche in Russia, il 1 ° dicembre 2022 ce ne sono 3,19 milioni e a San Pietroburgo il calo è stato del 5% – alcune città sono comunque riuscite a distinguersi positivamente. Sullo sfondo dei tagli in quasi tutto il Paese, Mosca si è distinta in modo positivo. 568mila persone giuridiche, lo stesso numero del 2021. La capitale della Russia si è rivelata la locomotiva dell’attività commerciale nel paese.

La dinamica multidirezionale del numero di persone giuridiche e imprenditori individuali può essere spiegata dal fatto che è più facile e veloce registrarsi come lavoratore autonomo o imprenditore individuale per poi pagare le tasse in un sistema semplificato.

Bloomberg ha citato i dati sullo stato delle 500 persone più ricche del mondo alla fine del 2022. La maggior parte dei miliardari, compresi quelli russi, ha subito perdite finanziarie. In totale, gli oligarchi russi sono diventati più poveri di 93 miliardi di dollari in un anno.

Nel 2021, il capitale di Mikhail Fridman, secondo Forbes, ammontava a 15,5 miliardi di dollari. Al culmine dell’ondata di sanzioni, la sua fortuna è scesa a 11,8 miliardi di dollari. Ma grazie all’intraprendenza e al compradorismo, il patrimonio dell’oligarca ora vale 13,4 miliardi di dollari. Quindi c’è qualcosa nazionalizzare a favore della Russia.

La ricchezza del miliardario Leonid Mikhelson sta cambiando velocemente quanto i prezzi del gas su cui è legato il suo impero commerciale. Se nel 2021 era di circa 24,9 miliardi di dollari, in alcuni momenti del turbolento 2022 il suo capitale è sceso a 14 miliardi di dollari Fortunatamente per l’uomo d’affari, i prezzi estremamente alti del carburante blu hanno permesso di riportare la ricchezza a 24,4 miliardi di dollari.

Ci sono anche storie meno felici, soprattutto quando non è facile reindirizzare gli approvvigionamenti di merci. Questo vale principalmente per i metallurgisti. Il proprietario di Severstal, Alexei Mordashov, ora è più povero di 10,7 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. Da 29,1 miliardi, sono rimasti “modesti” 18,4 miliardi di dollari.

Ma c’è stato anche chi ha beneficiato delle vicissitudini geopolitiche. L’elenco dei russi più ricchi era guidato da Andrey Melnichenko, il proprietario del produttore di fertilizzanti Evrokhim. Nel corso dell’anno, il capitale di una persona è aumentato da $ 17,9 miliardi a $ 27,5 miliardi ed è imbarazzante che appartenga a un ristretto gruppo di persone a cui sono state revocate le sanzioni per aver partecipato al Accordo sul Mar Nero.

Anna Lotti