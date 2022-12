MOLDAVIA. Moldavia e Russia divise anche dalla Televisione

Economicamente e energicamente la Moldavia dipende dalla Russia. Il 17 dicembre il governo moldavo ha dichiarato di voler abbandonare completamente l’acquisto di gas dalla Russia. La Repubblica utilizzerà invece il gas acquistato da Energocom.

La società Energocom acquista gas dalla Romania, che a sua volta lo compra dalla Russia via Turchia o via Ucraina. In altre parole sarà molto difficile per la Moldavia fare a meno del gas russo. E se la Russia decidesse di non dare più il gas a Energocom. La società al momento non è in grado di supplire alle esigenze moldave solo con le rinnovabili e quindi utilizza gas naturale russo.

Ma ad alzare ancora di più la tensione tra Moldavia e Russia la questione delle Tv russe.

Mosca considera la decisione di Chisinau di revocare le licenze dei canali in lingua russa un atto di censura politica fonte Ministero degli Esteri russo. «Con la revoca delle licenze di sei canali televisivi in lingua russa, Chisinau ha privato milioni di residenti di una fonte di notizie nella loro lingua preferita», ha sottolineato Maria Zakharova.

Venerdì, la Commissione per le emergenze moldava ha dichiarato di aver sospeso le licenze di sei canali televisivi dell’opposizione che avrebbero coperto in modo scorretto gli eventi nel Paese e in Ucraina.

Maria Zakharova portavoce del Ministero per gli Esteri russo ha chiesto «alle organizzazioni internazionali competenti di adottare misure per rettificare la situazione con la censura in Moldavia».

A sostegno della Russia sulla questione delle licenze TVl l’autonomia gagauza della Moldavia ha condannato il divieto di trasmettere i canali televisivi in lingua russa: «Purtroppo, oggi in Moldavia, con la scusa della democrazia, [il presidente] Maia Sandu ha instaurato un regime autoritario. Il partito al governo mette in discussione la capacità dei cittadini di distinguere tra bianco e nero, tra verità e finzione, tra informazione e disinformazione», ha dichiarato il capo dell’autonomia moldava gagauz, Irina Vlah.

Per il ministro della Giustizia del paese Sergei Litvinenko, la trasmissione di sei canali televisivi in ​​lingua russa in Moldavia è stata sospesa perché minacciavano la sicurezza dello stato della repubblica. Il 16 dicembre, le autorità moldave hanno sospeso la licenza dell’opposizione e dei principali canali televisivi in ​​lingua russa Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, che presumibilmente coprono informazioni sugli eventi nel paese e in Ucraina in cattive condizioni fede, che porta al rischio di disinformazione.

Lucia Giannini