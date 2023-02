SANZIONI. Gli incassi perduti di Mosca arricchiscono spedizionieri e raffinerie

Le sanzioni occidentali alla Russia hanno significativamente ridotto le entrate petrolifere statali e dirottato decine di miliardi di dollari verso compagnie di navigazione e raffinazione, alcune con collegamenti con la Russia. La maggior parte dei “vincitori delle sanzioni” ha sede in Cina, India, Grecia ed Emirati Arabi Uniti, hanno affermato almeno 20 fonti commerciali e bancarie, ascoltate da Reuters. Una manciata è in parte di proprietà di società russe.

Nessuna delle aziende sta violando le sanzioni, ma hanno beneficiato delle misure progettate dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti per ridurre i ricavi di quella che chiamano la macchina da guerra del presidente russo Vladimir Putin. Mentre il conflitto in Ucraina entra nel secondo anno, i calcoli mostrano che il reddito della Russia è diminuito, ma il volume delle esportazioni è rimasto relativamente stabile nonostante le sanzioni.

Putin ha detto all’Occidente che le sanzioni avrebbero innescato un aumento dei prezzi dell’energia. Invece, i prezzi del petrolio Brent di riferimento internazionale sono scesi a $ 80 al barile da un massimo storico di $ 139 nel marzo 2022, settimane dopo l’inizio della guerra. Prima che iniziasse l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, il 24 febbraio dello scorso anno, il Brent veniva scambiato a circa 65-85 dollari al barile.

Dopo che il G7 ha imposto un prezzo massimo al petrolio russo a dicembre, i ricavi delle esportazioni di petrolio di Mosca sono diminuiti del 40% su base annua a gennaio, ha affermato il ministero delle Finanze russo.

Le sanzioni alla Russia, probabilmente le più dure imposte a un singolo stato, includono divieti assoluti sugli acquisti di energia russa da parte degli Stati Uniti e dell’Ue, nonché divieti sulla spedizione di greggio russo in qualsiasi parte del mondo a meno che non sia venduto a un prezzo pari o inferiore di 60 dollari al barile.

La Russia ha dirottato la maggior parte dei prodotti grezzi e raffinati verso l’Asia offrendo forti sconti agli acquirenti in Cina e India rispetto ai gradi concorrenti del Medio Oriente, ad esempio.

Il divieto di spedizione e il prezzo massimo hanno reso diffidenti gli acquirenti e costretto la Russia a pagare per il trasporto del greggio poiché non dispone di navi cisterna sufficienti per trasportare tutte le sue esportazioni.

Alla fine di gennaio, le compagnie petrolifere russe offrivano sconti di 15-20 dollari al barile per il greggio agli acquirenti in India e Cina. Inoltre, i venditori russi hanno anche pagato 15-20 dollari al barile alle compagnie di navigazione per portare il greggio dalla Russia alla Cina o all’India.

Di conseguenza, le società russe hanno ricevuto solo 49,48 dollari al barile di Urals nei porti russi a gennaio, in calo del 42% su base annua e solo del 60% del prezzo di riferimento del Brent europeo, secondo il ministero delle Finanze russo.

In confronto, un esportatore statunitense di greggio Mars – una qualità simile a Urals – pagherebbe circa 5-7 dollari al barile per spedire un carico in India. Dato uno sconto di 1,6 dollari al barile rispetto al WTI di riferimento statunitense, un esportatore statunitense incasserebbe circa 66 dollari al barile in un porto statunitense, ovvero il 90% del prezzo di riferimento.

Con una produzione di 10,7 milioni di barili al giorno (bpd) nel 2022 e esportazioni di prodotti grezzi e raffinati di 7,0 milioni di barili al giorno, lo sconto e i costi aggiuntivi vedrebbero i ricavi dei produttori diminuire di decine di miliardi di dollari nel 2023.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia, Iea, Fatih Birol, ha dichiarato che il tetto massimo ha ridotto le entrate di Mosca di 8 miliardi di dollari solo a gennaio. Tuttavia, poiché alcuni introiti persi vengono poi ripresi dalle aziende russe, è difficile quantificare l’impatto esatto sugli utili dei produttori e dello Stato.

Come ulteriore complicazione, anche alcuni tipi di petrolio russi, tra cui il grado ESPO del Pacifico, valgono più degli Urali. I minori ricavi hanno coinciso con maggiori profitti per alcuni intermediari.

Dopo decenni di bassi profitti o perdite, settori dell’industria marittima globale stanno godendo di un boom finanziario grazie allo spostamento del petrolio russo.

Queste compagnie includono lo spedizioniere statale russo Sovcomflot, guidato dall’alleato di Putin Sergei Frank, e le compagnie di navigazione greche Tms Tankers Management, Stealth Maritime, Kyklades Maritime, Dynacom, Delta Tankers, Ngm Energy e New Shipping. Alcuni armatori di petroliere greci e norvegesi hanno venduto le loro vecchie navi a prezzi record a compagnie di navigazione come Fractal Shipping, con proprietari a Dubai.

L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno rifiutato di condannare la guerra della Russia in Ucraina e deciso di ampliare la cooperazione con Mosca nonostante le pressioni di Washington.

Mentre i proprietari di navi cisterna applicano tariffe record per le spedizioni di greggio russo, anche le raffinerie in India e Cina hanno beneficiato di grandi sconti. Le importazioni di petrolio dalla Russia in India hanno raggiunto il massimo storico di oltre 1,25 milioni di barili al giorno nelle ultime settimane, il che significa che il paese ha risparmiato oltre 500 milioni di dollari al mese sulla bolletta del petrolio con il petrolio russo venduto con uno sconto di circa 15 dollari al barile.

I principali importatori indiani sono Ioc, Hpcl, Bpcl, Nayara e Reliance. Nayara è posseduta al 49% dalla major petrolifera statale russa Rosneft, gestita dall’alleato di Putin Igor Sechin, il che significa che alcuni dei profitti sono indirettamente catturati dalla Russia.

La Cina ha importato oltre 1,8 milioni di barili al giorno di petrolio russo tra aprile 2022 e gennaio 2023. Sulla base di uno sconto stimato di 10 dollari al barile sia per Espo che per il greggio Urals su base consegnata, ciò ha consentito alle raffinerie cinesi di risparmiare circa 5,5 miliardi di dollari nel periodo di 10 mesi, secondo Reuters.

I raffinatori indipendenti nella provincia orientale dello Shandong sono stati i maggiori beneficiari. Anche il gigante della raffinazione statale Sinopec Corp ha guadagnato dal petrolio più economico, e Petrochina, Zhenhua Oil e Cnooc gestiti dallo stato hanno realizzato profitti dal commercio dei barili.

Anna Lotti