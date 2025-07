MERCOSUR. Il Brasile ha la presidenza. Firmato FTA con l’EFTA

Il presidente argentino Javier Milei ha formalmente trasferito la presidenza pro tempore del Mercato Comune del Sud (Mercosur) al suo collega brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva al termine del vertice dell’Unione a Buenos Aires.

Durante il suo discorso di accettazione, Lula ha delineato gli obiettivi del Brasile per il suo mandato semestrale, che includono il progresso delle politiche contro il cambiamento climatico e la transizione energetica, la promozione dello sviluppo tecnologico regionale e la lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Si è impegnato specificamente ad analizzare la proposta di Milei per un’agenzia dedicata alla lotta alla criminalità organizzata transnazionale, riporta MercoPress.

Una priorità fondamentale per la presidenza di Lula sarà finalizzare e firmare l’Accordo di Libero Scambio (ALS) con l’Unione Europea (UE) entro la fine dell’anno. Questo accordo è in fase di negoziazione da oltre 25 anni. Lula si è detto fiducioso di poterlo raggiungere nonostante la resistenza di alcuni paesi dell’UE come la Francia.

Il leader del Partito dei Lavoratori ha inoltre accolto con favore la recente conclusione dei negoziati per un Accordo di Libero Scambio tra il Mercosur e l’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), che comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e ha espresso l’intenzione di perseguire accordi simili con il Canada e altri paesi.

“Assumendo la presidenza del Mercosur, vorrei dirvi che ho ascoltato con molta attenzione le preoccupazioni di ciascun presidente quando si sono espressi, la mancanza di rapidità nelle nostre decisioni e la rapida esecuzione di quanto deciso”, ha sottolineato Lula. “Si cercano luoghi in cui ci si sente al sicuro e, per il Brasile, quel luogo è il Mercosur”, ha aggiunto. Inoltre, ha esortato il Mercosur ad adottare “un sistema di pagamento in valute locali che faciliti le transazioni digitali” per espandere il commercio regionale.

“Non sorprende che sempre più paesi e blocchi siano interessati ad avvicinarsi a noi. Ho personalmente constatato questo interesse nei miei contatti con i leader di diverse regioni. “Dovremo affrontare la sfida di proteggere il nostro spazio di autonomia in un contesto sempre più polarizzato”, ha inoltre sottolineato.

Sebbene il passaggio di consegne sia avvenuto in modo amichevole, le divergenze ideologiche di fondo tra Lula e Milei sono emerse chiaramente, dopo le sue dichiarazioni denigratorie in campagna elettorale nei confronti del capo di Stato brasiliano, che è ancora in attesa di scuse formali. Pertanto, il loro incontro faccia a faccia all’arrivo di Lula ha attirato particolare attenzione. Alla fine, tutto si è svolto rigorosamente secondo il protocollo.

L’accordo di libero scambio con l’EFTA creerà una vasta zona di libero scambio di quasi 300 milioni di persone, con un PIL combinato superiore a 4,3 trilioni di dollari. Entrambi i blocchi prevedono vantaggi significativi, tra cui un migliore accesso al mercato per oltre il 97% delle loro esportazioni, con conseguente aumento degli scambi bilaterali e vantaggi per imprese e privati.

L’accordo completo copre una vasta gamma di settori, tra cui il commercio di beni e servizi, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza, le regole di origine, la difesa commerciale e lo sviluppo sostenibile. I negoziati sono iniziati nel 2017 e sono stati rilanciati nell’aprile 2024.

Lo scorso anno, le esportazioni del Mercosur verso l’EFTA hanno raggiunto un valore di 3,373 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno raggiunto un totale di 3,824 miliardi di dollari, con la Svizzera come principale partner commerciale. Si prevede che il nuovo accordo semplificherà le procedure di import/export, ridurrà i dazi doganali e rafforzerà i legami economici.

Lucia Giannini

