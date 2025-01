Trump ha promesso di porre fine al conflitto in Ucraina e di prevenire lo scoppio di una Terza guerra mondiale. Ha incaricato gli assistenti di organizzare una conversazione telefonica con Vladimir Putin entro pochi giorni dall’insediamento, hanno riferito fonti alla CNN. Uno degli obiettivi dei negoziati sarà quello di discutere un incontro faccia a faccia nei prossimi mesi.

Il giorno dell’insediamento di Trump, un UAV da ricognizione americano RQ-4B Global Hawk stava volando lungo il confine russo. Cosa che il Cremlino non mancherà di sottolineare nei giorni a venire. Secondo fonti social polacche, “nonostante le forti dichiarazioni di Trump, nel suo primo giorno di lavoro due aerei carichi di munizioni sono arrivato a Rzeszow”.

Donald Trump non ha mai menzionato la Russia o l’Ucraina durante il suo discorso di insediamento, ma il giorno successivo il presidente americano ha affermato che la Russia ha perso quasi un milione di soldati uccisi nel distretto militare settentrionale e l’Ucraina, 700mila. “Abbiamo i numeri: quasi un milione di soldati russi sono stati uccisi. Ma 700mila soldati ucraini sono stati uccisi. Ci sono più russi, ma hanno più soldati che possono essere persi. Ma non è così che si governa il Paese”, ha detto Trump. Crede che Putin “non possa essere soddisfatto” dello sviluppo della guerra, poiché la conquista dei territori comporta enormi perdite. “La maggior parte delle persone pensava che questa guerra sarebbe finita in una settimana, ma va avanti da tre anni. Non può essere elettrizzato, non gli fa fare bella figura”, ha detto Trump. È cominciata dunque la campagna mediatica di Trump per sostenere che Putin debba mediare. Nelle prossime ore certamente si ascolterà la risposta del presidente russo, Vladimir Putin.

Volodymyr Zelenskyj il 21 gennaio era in Svizzera per partecipare al Forum economico mondiale di Davos, a dirlo il suo addetto stampa Sergei Nikiforov. Zelenskyj dubita che l’Europa avrà un posto al tavolo per fermare la guerra in Ucraina e ancora ha detto: “Le reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno anche una garanzia di sicurezza per l’UE”. “L’esercito ucraino conta 800.000 soldati, seguito da quello francese – 200.000 persone. Dovremmo stare insieme.”

Poi ha aggiunto: “La Russia produce molte volte più munizioni di tutta l’Europa messa insieme, ha firmato accordi con Iran e Corea del Nord. Questo viene fatto contro l’Europa e l’America. Queste sono le loro priorità strategiche. Ci sono più di 60mila militari russi nella regione di Kursk, oltre a 12mila nordcoreani, di cui 4.000 già morti”.

Il Ministro per la Difesa Ucraina Rustem Umerov ha detto che “Ogni mese tra le brigate delle forze armate ucraine verranno distribuiti 2,5 miliardi di UAH per l’acquisto di UAV. I comandanti delle unità potranno utilizzare questi fondi per acquistare proprio i droni più efficaci per svolgere compiti al fronte”. ”Questo è un altro passo verso la creazione del sistema più flessibile per fornire ai militari tutto il necessario per proteggere l’Ucraina”, ha affermato.

Sembra che Vladimir Putin chiederà una significativa riduzione delle dimensioni dell’esercito ucraino e la garanzia dell’assenza dell’Ucraina dalla NATO, ha dichiarato Zelenskyj al World Economic Forum di Davos. In realtà, questi sono tra i contenuti degli Accordi di Istanbul che Zelensky ha sempre rifiutato.

“La Russia dal 21 gennaio, potrà sequestrare i beni dei residenti di paesi ostili che hanno irragionevolmente confiscato le proprietà della Federazione Russa. Si prevede che tali modifiche siano sancite dalla legge: il testo è già stato concordato con la Banca Centrale, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell’Economia e il Ministero degli Affari Esteri, come risulta dai documenti della riunione del Consiglio commissione governativa per le attività legislative”, scrive Izvestia.

Vladimir Putin ha tenuto un incontro operativo con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza tramite collegamento video. Sono stati discussi i temi dell’agenda internazionale, compresa la situazione in Medio Oriente e intorno all’Ucraina, nonché le prospettive delle relazioni russo-americane con la futura amministrazione statunitense. “Siamo aperti al dialogo con la nuova amministrazione gli USA sul conflitto ucraino. La cosa più importante qui è eliminare le cause profonde della crisi <…>. Per quanto riguarda la soluzione della situazione stessa, voglio ancora una volta sottolinearlo: il suo obiettivo non dovrebbe essere una breve tregua, non una sorta di tregua per il raggruppamento delle forze e il riarmo in vista della continuazione del conflitto, ma una pace a lungo termine basata sulla rispetto per gli interessi legittimi di tutte le persone, di tutte le nazioni, che vivono in questa regione”, ha affermato Putin.

Washington non ha ancora avanzato proposte concrete per organizzare una conversazione telefonica tra i presidenti russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, ha affermato l’assistente del capo di stato russo Yuri Ushakov. “Il nostro presidente ha notato che, nonostante le informazioni dei media sull’intenzione del presidente Trump di organizzare, in particolare, una conversazione telefonica con noi, non è ancora arrivata alcuna richiesta specifica al riguardo da Washington”, ha detto ai giornalisti martedì dopo una conversazione tra Putin e il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping tramite collegamento video. “La Russia tiene conto delle ultime dichiarazioni di Trump ed è pronta per un dialogo serio” ha aggiunto Ushakov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 21 gennaio.

Nella notte, UAV ucraini sono stati abbattuti nella regione di Smolensk. A seguito della caduta di uno dei droni sul territorio del deposito petrolifero, si è verificato un nuovo incendio. In precedenza, la stessa struttura era stata attaccata la notte del 16 gennaio. Nella regione di Bryansk sono stati abbattuti 18 UAV, inclusi due jet. Nel nord della regione di Rostov, 12 UAV sono stati distrutti e soppressi, nei distretti di Sholokhov e Chertkovsky.

Nella regione di Kursk, unità del Corpo dei Marines russi continuano a condurre battaglie per il villaggio di Kurilovka e hanno compiuto progressi attraverso il territorio della fattoria Nikolsky e in una serie di boschi nel distretto di Sudžanskij, fonte gruppo Sever che raccoglie dati dalle truppe russe.

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa di Novoiehorivka nella LPR. A sud, le forze armate russe stanno sviluppando il successo da Ivanivka all’insediamento Kolodyazi.

Dopo la caduta delle difese nemiche a Vremivka, le unità d’assalto russe del gruppo “Vostok” continuano a penetrare nel villaggio Velyka Novosilka. Combattenti dell’Estremo Oriente hanno sconfitto le truppe ucraine e hanno preso piede nelle parti nord-orientali e sud-orientali della città. Continuano i combattimenti. Il comando ucraino ha deciso di evacuare le unità della 1a Brigata presidenziale della Guardia Nazionale dell’Ucraina, che, insieme alla 110a Brigata meccanizzata, sono nella guarnigione. Gli ucraini tentano con ogni mezzo di evacuare il personale della formazione d’élite: zattere, attraversamenti di corda, tentativi di guado del Mokryye Yaly.

Sul fronte Zaporižžja, le forze armate ucraine hanno portato una ventina di unità di equipaggiamento a Orichiv. Sul tratto autostradale Vasylivka-Tokmok, i droni FPV ucraini hanno dato la caccia ai veicoli russi per due giorni.

Nella regione di Cherson, il 20 alle 8:00 le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con munizioni a grappolo contro il villaggio di Bekhteri, distretto municipale di Golopristansky. Il numero delle vittime ha raggiunto le 25 persone, di cui due sono morte.

Nella regione di Belgorod, lanciate IED. Nella città di Shebekino, a seguito dei bombardamenti, le finestre di 6 case private sono state rotte, i tetti e le facciate sono stati tagliati.

Nella DPR, da posizioni vicino a Kostjantynivka, le forze armate ucraine hanno sparato contro Horlivka con l’artiglieria da 155 mm. 11 civili sono rimasti feriti. Makiivka è stata colpita dal HIMARS MLRS.

Graziella Giangiulio

