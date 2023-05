IRAN. Nuova rotta commerciale, 7.200 km per 20 miliardi di dollari

Mentre gli Stati Uniti sono preoccupati per l’incremento dello sviluppo militare tra Iran e Russia, il 17 maggio i presidenti russo e iraniano Vladimir Putin e Ibrahim Raisi hanno preso parte alla cerimonia di firma dell’accordo per la costruzione della sezione meridionale della ferrovia “Rasht-Astara”.

La nuova linea ferroviaria entrerà a far parte del corridoio di trasporto Nord-Sud, un progetto congiunto di Federazione Russa, Iran, Azerbaigian e India per lo scambio accelerato di merci nell’ambito della cooperazione interstatale della rotta transcaspica. Il tratto di 164 -170 km da Rasht ad Astara è l’anello mancante per un collegamento diretto dall’Iran a Mosca e San Pietroburgo, ed è stato il più problematico da progettare a causa della crisi economica in Iran. Grazie agli investimenti della Federazione Russa, entro tre anni verrà completato un progetto pluriennale attraverso il territorio dell’Iran.

Le prospettive per l’attuazione di questo percorso superano i costi, in quanto consentirà lo scarico sia del traffico stradale attraverso l’Azerbaigian sia del traffico marittimo attraverso il Mar Caspio. Ciò ridurrà di circa 20 giorni la spalla logistica per la consegna delle merci dalla Russia al Golfo Persico. Nel contesto della pressione economica e delle sanzioni da parte dell’Occidente e della rottura dei legami della Russia con l’Europa, lo sviluppo delle relazioni con l’Iran e la creazione di nuove rotte commerciali è la soluzione più logica.

Questo corridoio è nei desiderata russi da circa 20 anni: «che, fortunatamente, si sta compiendo oggi, sono grato a te e al leader supremo Ayatollah Khamenei». Ha detto il premier Vladimir Putin alla inaugurazione rivolgendosi a Raisi. Il lancio della ferrovia Rasht-Astara consentirà di diversificare i flussi globali sostengono da Mosca.

Il lancio del corridoio nord-sud servirà per trasportare cibo dell’agro-complesso per i consumatori in Iran, così come per l’Africa. La Federazione Russa si aspetta il più presto possibile il completamento della preparazione di un accordo tra la Federazione Russa, l’Iran e l’Azerbaigian sulla cooperazione nello sviluppo della ferrovia e del trasporto merci

Questa rotta commerciale ha una lunghezza di 7.200 km e il trasporto di merci viene effettuato attraverso una rete multimodale di strade, mare e ferrovie.

L’Iran può utilizzare questa rotta di transito per consegnare le merci europee più velocemente e a un costo inferiore rispetto ad altre rotte verso l’Oceano Indiano e il Golfo Persico. Secondo i primi calcoli il corridoio Nord – Sud sarà in grado di generare 20 miliardi di dollari di entrate di transito all’anno, il che la aiuterà a ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere a causa del divieto degli Stati Uniti su questo settore.

Tommaso Dal Passo