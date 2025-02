SVIZZERA. Subito l’accordo del MERCOSUR

La Segretaria di Stato per gli Affari economici della Svizzera Helen Budlinger ha detto al Presidente del Paraguay Santiago Peña che il suo Paese era interessato ad ampliare le attività commerciali con Asunción e con tutto il Mercato Comune del Sud, Mercosur.

Ha fatto queste osservazioni mentre dava il benvenuto a Peña nella nazione non appartenente all’Unione Europea che quindi desidera un Accordo di libero scambio separato, riporta MercoPress.

“La visita del Presidente Peña è stata un evento molto importante non solo per la Svizzera ma anche per i Paesi EFTA. Abbiamo incontrato il Presidente e i rappresentanti di Norvegia, Islanda e Liechtenstein perché siamo molto interessati a concludere un accordo di libero scambio con il Mercosur e i Paesi EFTA”, ha spiegato.

L’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) è composta da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il blocco cerca un FTA con il Mercosur per non essere superato dall’UE.

“Dopo i colloqui che abbiamo avuto tra governi, abbiamo incontrato investitori e aziende svizzere che sono già in Paraguay e devo dire che siamo rimasti tutti molto colpiti dalle opportunità che il Paraguay presenta”, ha continuato il funzionario svizzero, elogiando la capacità di Peña di trasmettere opportunità di investimento. “Posiziona molto bene il suo paese”, ha anche osservato Budlinger. Inoltre, ha sottolineato l’importanza per le aziende svizzere di stabilire relazioni economiche e commerciali con altri paesi.

Nonostante le sue dimensioni, la Svizzera da sola è il 20° mercato più grande al mondo e “ha molte aziende interessate a investire in tutto il mondo”, ha anche sottolineato il Ministro.

L’accordo di libero scambio tra Mercosur ed EFTA è stato concluso in linea di principio nel 2019. Per i paesi EFTA, il Mercosur rappresenta un mercato di 260 milioni di consumatori, mentre per il Mercosur, l’EFTA offre un mercato di 14 milioni di clienti facoltosi. L’accordo mira a ridurre le tariffe e migliorare le condizioni di accesso per i prodotti di entrambe le regioni, compresi i beni agricoli e manifatturieri, ha spiegato il governo paraguaiano.

Tommaso Dal Passo

