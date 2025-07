CINA. Entro il 2030 taikonauti sulla Luna

La Cina ha condotto con successo un test di volo di emergenza sulla sua navicella spaziale lunare Mengzhou,”Nave dei sogni”. Entro il 2030, il Paese prevede di inviare tre astronauti cinesi sulla Luna.

Si è trattato del secondo test di volo di emergenza a quota zero, cioè a terra anziché in aria, in 27 anni, dopo il primo condotto dalla navicella spaziale Shenzhou con equipaggio nel 1998, riporta AT. Il sistema di emergenza o torre di lancio, alimentato da motori a razzo solido (SRM), è stato installato all’estremità della capsula di rientro del velivolo Mengzhou. In caso di emergenza durante il lancio, la capsula deve essere separata dal razzo entro due secondi ogni volta che il sistema rileva una situazione anomala.

Durante il test del 17 giugno, il gruppo integrato della navicella spaziale e della torre di lancio è salito e ha raggiunto la quota designata in circa 20 secondi. La capsula di rientro si è separata dalla torre di lancio ed è atterrata a terra con un paracadute in due minuti.

Secondo la China Manned Space Agency (CMSA), i sottosistemi di fuga e soccorso di Mengzhou sono ora centralizzati nella navicella spaziale. Nel caso di Shenzhou, il razzo ha gestito le funzioni di fuga.

“Mengzhou diventerà il principale veicolo spaziale con equipaggio a supporto dell’applicazione e dello sviluppo della stazione spaziale cinese, dell’esplorazione lunare con equipaggio e di altri compiti”, ha affermato la CMSA. “Il successo del test ha gettato un’importante base tecnica per le successive missioni di esplorazione lunare con equipaggio umano”.

La China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) Fourth Academy, che ha sviluppato la torre di lancio, ha dichiarato in una nota del 24 giugno che il suo team ha raggiunto numerosi progressi nello sviluppo di SRM, che utilizzano propellenti solidi per generare spinta.

Ha affermato che tale risultato ha migliorato significativamente il sistema di fuga di Mengzhou rispetto a quello di Shenzhou. “Per la prima volta, siamo stati responsabili dello sviluppo del server del sistema di fuga utilizzando sensori e meccanismi sviluppati internamente”, ha dichiarato il 24 giugno. “Abbiamo anche sviluppato il software e gli algoritmi per controllare gli SRM e utilizzato carburanti per razzi ecocompatibili (…) Continueremo a intraprendere azioni concrete per realizzare il sogno della Cina di mandare l’uomo sulla Luna”, ha affermato.

Nel gennaio 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla CASIC Fourth Academy, accusandola di agire in contrasto con la sicurezza nazionale o gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. Dopo aver testato il sistema di fuga, la prossima missione chiave della CMSA è il lancio del razzo Long March 10A nel 2026.

La Cina ha lanciato la sua navicella spaziale senza equipaggio Chang’e 6 verso la Luna a maggio dello scorso anno utilizzando il razzo Long March 5. Il Long March 5, soprannominato “Fat Five”, è dotato di otto motori a razzo YF-100 in quattro booster e due motori YF-77 nel primo stadio. La spinta totale è di 10.636 kilonewton (kN). Può sollevare 25 tonnellate in orbita terrestre bassa (LEO), 14 tonnellate in orbita di trasferimento geostazionaria (GTO) e 8 tonnellate in orbita di trasferimento Terra-Luna, o traiettoria di iniezione translunare (TLI). Tale potenza di sollevamento non è sufficiente a supportare la missione lunare cinese con equipaggio.

Il Long March 10 è una versione aggiornata del Long March 5. È dotato di 14 motori YF-100 in due booster e altri sette nel primo stadio. La spinta totale è di 26.250 kN. Può sollevare 70 tonnellate in orbita terrestre bassa (LEO) e 27 tonnellate in orbita di trasferimento geostazionaria (TLI).

La China National Space Administration (CNSA) aveva pianificato il lancio del Long March 10 nel 2027. Tuttavia, lo scorso novembre aveva annunciato che avrebbe lanciato il Long March 10A nel 2026. Il Long March 10A è il Long March 10 senza due booster. Può sollevare 14 tonnellate, o un veicolo spaziale con un massimo di sette persone, in orbita bassa (LEO), e può essere riutilizzato.

Secondo il piano della CNSA, la Cina lancerà il Long March 10 tre volte tra il 2027 e il 2030. Entro il 2030, il quarto e il quinto lancio saranno rispettivamente un lander lunare (Lanyue) e la sonda spaziale Mengzhou. Nessuno di questi razzi verrà riutilizzato.

Durante la missione del 2030, la sonda spaziale con a bordo tre astronauti si aggancerà al lander prima di atterrare sulla Luna.

Nel 2023, la CNSA ha deciso di lanciare il lander e la sonda spaziale separatamente, poiché il suo razzo Long March 9, più potente, sarà disponibile solo dopo il 2030.

La missione di esplorazione lunare del Long March 10 continuerà ad espandersi dopo l’atterraggio.

Dopo l’annunciata base con i russi, si prevede che la Cina utilizzerà anche la sua tecnologia spaziale per rafforzare i legami con altri Paesi e contribuire a inviare astronauti di diverse nazioni sulla Luna, oltre che sfruttare le sua potenzialità minerarie.

L’americana National Aeronautics and Space Administration (NASA) portò gli esseri umani sulla Luna durante la missione Apollo 17 e prevede di tornare sulla Luna a metà del 2027 con la missione Artemis III. Due dei quattro astronauti, tra cui la prima donna e la prima persona di colore, atterreranno al Polo Sud della Luna per una settimana di esplorazione scientifica.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/