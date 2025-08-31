MAURITANIA. HRW accusa Nouakchott, Spagna e UE di torture sui migranti 

Le forze di sicurezza della Mauritania hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani contro migranti e richiedenti asilo provenienti principalmente dall’Africa occidentale e centrale, spesso mentre cercavano di lasciare il paese o di transitarvi.

Il nuovo rapporto di Human Rights Watch, They Accused Me of Trying to Go to Europe’: Migration Control Abuses and EU Externalization in Mauritania, documenta abusi da parte delle autorità durante i controlli di frontiera e migratori, tra cui torture, stupri e altre violenze; ​​molestie sessuali; arresti e detenzioni arbitrari; condizioni di detenzione disumane; trattamenti razzisti; estorsioni e furti; ed espulsioni sommarie e collettive.

Le repressioni e le violazioni dei diritti sono state esacerbate dall’Unione Europea e dalla Spagna, che continuano a esternalizzare la gestione dei flussi migratori alla Mauritania, afferma HRW.

Un numero crescente di migranti e richiedenti asilo ha tentato di percorrere la “rotta atlantica” in barca dall’Africa nordoccidentale alle Isole Canarie, in Spagna, molti dei quali sono partiti dalla Mauritania. Alcuni sono fuggiti da conflitti o persecuzioni nei loro paesi – molti dei quali provenienti dal Mali, dove il conflitto armato si è aggravato parallelamente alla repressione governativa – mentre altri cercavano di sfuggire alla povertà e trovare lavoro.

Tra il 2020 e la metà del 2025, la polizia mauritana ha espulso decine di migliaia di stranieri africani di diverse nazionalità – generalmente senza procedure legali formali o la possibilità di contestare l’espulsione – in località remote lungo i confini con Mali e Senegal.

Nel frattempo, le intercettazioni e i respingimenti forzati delle imbarcazioni di migranti da parte della Mauritania, con il supporto dell’UE e della Spagna, e nonostante le operazioni di ricerca e soccorso nell’Atlantico rimangano insufficienti, contribuiscono al continuo numero di morti.

Human Rights Watch ha esaminato le lesioni derivanti da presunti abusi; ha raccolto foto, video e documenti per corroborare i resoconti; e, nel 2022 e nel 2023, ha visitato in Mauritania i centri di detenzione per migranti e la prigione di Dar Naïm, dove erano detenuti persone accusate di traffico di migranti.

Ha poi documentato violazioni da parte delle forze di sicurezza mauritane tra il 2020 e il 2025 nei confronti di 77 migranti e richiedenti asilo – uomini, donne e bambini – e di un uomo mauritano, che ha dichiarato di essere stato torturato dalla polizia durante gli interrogatori relativi al traffico di migranti nel 2022.

Nel 2024, la Mauritania ha firmato un nuovo partenariato in materia di migrazione con l’UE in cambio di 210 milioni di euro di finanziamenti per ridurre l’immigrazione irregolare, paragonabile ad altri accordi dell’UE con Tunisia ed Egitto. La Spagna ha aumentato il suo sostegno bilaterale allo stesso scopo, mantenendo al contempo il dispiegamento della polizia e della guardia civile spagnole in Mauritania per assistere le autorità nel controllo dell’immigrazione.

Finanziando, equipaggiando e collaborando con le forze mauritane per anni per rafforzare i controlli alle frontiere e sulle migrazioni, senza garantire adeguate garanzie in materia di diritti umani, l’UE e la Spagna hanno incentivato la repressione delle migrazioni e condiviso la responsabilità degli abusi in Mauritania, ha affermato Human Rights Watch. L’UE ha inoltre finanziato la ristrutturazione di due ex centri di detenzione per migranti, la cui apertura è prevista per quest’anno per accogliere i migranti intercettati o soccorsi in mare.

In risposta alle domande di Human Rights Watch, il governo mauritano ha affermato di “respingere le accuse di tortura, discriminazione razziale o violazioni sistematiche dei diritti dei migranti”. Ha citato recenti misure per migliorare il rispetto dei diritti, tra cui il “divieto di espulsioni collettive” e nuove procedure operative standard (SOP) adottate nel maggio 2025 per regolamentare gli sbarchi e la “gestione” dei migranti, con solide garanzie in materia di diritti e protezione.

La Commissione europea, nella sua risposta a Human Rights Watch, ha affermato che la sua partnership con la Mauritania era “saldamente ancorata” al rispetto dei diritti e ha citato il sostegno dell’UE alle procedure operative standard e ad altre iniziative incentrate sui diritti.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/