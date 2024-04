MAROCCO. Decarbonizzare in favore dell’uso del gas

Il Marocco crea una tabella di marcia per lo sviluppo delle infrastrutture del gas. Mercoledì scorso, il ministero per la Transizione energetica marocchina ha dichiarato che “è stato firmato un protocollo d’accordo tra i ministeri dell’Interno, dell’Economia, delle Finanze, dell’Acqua, della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile per lanciare una tabella di marcia per le infrastrutture del gas”.

Il protocollo è finalizzato a rafforzare il coordinamento tra ministeri sull’attuazione del programma di sviluppo delle infrastrutture del gas. Secondo la dichiarazione, il documento rappresenta una riaffermazione dell’impegno del Marocco a rafforzare la propria sovranità energetica, decarbonizzare l’economia e rafforzare i collegamenti con i mercati regionali e globali.

Il protocollo pluriennale mira a creare diversi porti nel Regno per l’importazione di gas naturale liquefatto, nonché moderne infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale.

E il Marocco ha anche un’atra tabella di marcia quella degli investimenti e per attrarre gli investitori bisogna che l’inflazione sia bassa e i tassi di interessi stabili. Gli investitori si aspettano che il tasso di interesse di riferimento della Al-Maghrib Bank rimanga stabile.

La stragrande maggioranza degli investitori finanziari in Marocco è fiduciosa che la banca centrale del Marocco, Bank Al-Maghrib (BAM), manterrà invariato il tasso di interesse di base al 3%.

In un recente sondaggio condotto da Attijari Global Research tra 35 investitori influenti nel mercato finanziario marocchino, uno sconcertante 98% degli intervistati concorda con lo scenario di lasciare invariato il tasso di interesse di riferimento.

L’indagine, condotta prima della prima riunione di politica monetaria della BAM del 19 marzo 2024, indica un’alta probabilità di stabilità del tasso di base.

Anche l’elevata fiducia del mercato che i tassi di interesse rimarranno stabili è il risultato dell’allentamento dell’inflazione. L’inflazione è aumentata solo del 2,4% alla fine di gennaio 2024, un forte segnale di ripresa economica dopo che l’inflazione era stata in media del 6,1% alla fine del 2023.

Con le pressioni esterne che probabilmente continueranno ad attenuarsi nel corso del 2024, è probabile che l’inflazione in Marocco continui a diminuire ulteriormente, raggiungendo una media del 2,3% nel 2024, avvicinandosi al livello raccomandato del 2%.

Maddalena Ingroia

