MALESIA. Dazi e arroganza diplomatica USA mettono a rischio il rapporto con Washington 

Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Malesia è l’oggetto di proteste nelle piazze malesi. Si tratta dell’influencer di destra Nick Adams, naturalizzato americano ma nato e cresciuto in Australia.

Stando a quanto lo stesso Adams pubblica, è un appassionato di sollevamento pesi, lettore della Bibbia, “di grande successo” ed “estremamente carismatico” amante di Hooters e bistecche al sangue, con un “fisico da dio greco” e “un QI superiore a 180”, riporta The Conversation.

Figura assai controversa in patria, privo di esperienza, temperamento e opinioni che contrastano nettamente con il sentimento prevalente in Malesia, a maggioranza musulmana e socialmente conservatrice.

Mentre gli Stati Uniti di solito inviano un funzionario di carriera del Dipartimento di Stato come ambasciatore in Malesia, Adams è senza dubbio un candidato “politico”. Il suo precedente incarico pubblico, come consigliere e poi vicesindaco di un sobborgo di Sydney, si è interrotto bruscamente nel 2009, in seguito a manifestazioni di piazza contro di lui. Molto più problematico per il suo nuovo incarico è il suo passato, percepito come denigratorio nei confronti dell’Islam, e le sue accese posizioni filo-israeliane, questioni cruciali in un Paese che non intrattiene relazioni diplomatiche con Israele e la cui popolazione è fortemente filo-palestinese.

Non sorprende quindi che la notizia della nomina di Adam, il 9 luglio 2025, abbia suscitato una furiosa reazione tra l’opinione pubblica e i politici malesi. Non è ancora certo se la Malesia rifiuterà ufficialmente la sua nomina, ammesso che Adams venga confermato, nonostante le forti pressioni interne sul primo Ministro Anwar Ibrahim.

Ma in ogni caso, la nomina segna una svolta nelle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Malesia. Riflette anche il declino di una diplomatica che per decenni è stata ampiamente stabile e amichevole. E tutto questo potrebbe fare il gioco della Cina, il principale rivale di Washington per l’influenza nel Sud-est asiatico. Gli Stati Uniti e la Malesia hanno goduto di relazioni ampiamente cordiali nel corso degli anni, nonostante occasionali atteggiamenti retorici, soprattutto da parte dell’ex Primo Ministro Mahathir Mohamad.

Dopo aver combattuto con successo un’insurrezione comunista a metà del XX secolo, la Malesia ha mantenuto un solido atteggiamento anticomunista durante la Guerra Fredda, con grande soddisfazione di Washington. La Malesia occupa inoltre una posizione strategicamente importante lungo lo Stretto di Malacca ed è stata un’importante fonte sia di materie prime come la gomma, sia per la produzione di qualsiasi cosa, dai guanti in lattice ai semiconduttori.

In cambio, la Malesia ha beneficiato sia dell’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti sia di solidi scambi commerciali e investimenti. Ma anche prima dell’annuncio di Trump sulla sua scelta di ambasciatore, le relazioni bilaterali erano tese.

La causa più immediata sono stati i dazi. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno annunciato un’aliquota tariffaria per la Malesia del 24%. Nonostante gli sforzi per negoziare, l’amministrazione Trump ha indicato che l’aliquota sarebbe aumentata ulteriormente al 25% qualora non si raggiungesse un accordo entro il 1° agosto. Il fatto che la Casa Bianca abbia pubblicato la sua tariffa rivista solo due giorni prima dell’annuncio della nomina di Adams – e poco più di un mese dopo che Ibrahim aveva avuto colloqui apparentemente cordiali con il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogue di Singapore – non ha fatto che aumentare le lamentele della Malesia.

La Malesia potrebbe trarre qualche vantaggio dalla nuova politica commerciale statunitense, qualora l’agenda più ampia di Trump si traducesse in un bypass delle catene di approvvigionamento in favore del Sud-est asiatico, e gli investitori cercassero nuovi sbocchi nel mezzo delle faide mirate di Trump. Tuttavia, il surplus commerciale di circa 25 miliardi di dollari della Malesia con gli Stati Uniti, la sua preferenza per una “funzionalità di basso profilo” per quanto riguarda le sue relazioni con gli Stati Uniti e la generale volatilità delle condizioni economiche, lasciano la Malesia ancora vulnerabile.

Inoltre, i punti critici della politica commerciale per gli Stati Uniti includono aree in cui la Malesia è restia a cedere, come le sue complesse normative sulla certificazione halal e le politiche preferenziali a favore della maggioranza malese che ostacolano da tempo i negoziati commerciali tra i due paesi.

I dazi punitivi minacciati dalla Casa Bianca mettono la Malesia in difficoltà. Gli Stati Uniti sono il maggiore investitore della Malesia e sono indietro solo rispetto a Cina e Singapore in termini di volume di scambi commerciali. Pertanto, il governo di Kuala Lumpur potrebbe non avere altra scelta che sacrificare l’approvazione interna a favore dell’opportunità economica.

E il commercio non è l’unica fonte di angoscia. La pressione della Casa Bianca sulle istituzioni di istruzione superiore americane sta provocando danni collaterali a una serie di suoi presunti alleati, Malesia inclusa. Sebbene i numeri siano diminuiti dalla crisi finanziaria asiatica della fine degli anni ’90, gli Stati Uniti sono rimasti una destinazione popolare per i malesi che cercano istruzione all’estero.

Negli anni ’80, oltre 10.000 malesi si iscrivevano ogni anno a college e università statunitensi. Prima della pandemia di COVID-19, i numeri si erano stabilizzati intorno alle 8.000 unità. In seguito, però, le iscrizioni hanno faticato a riprendersi, raggiungendo solo le 5.223 unità nel 2024. Ora stanno nuovamente calando.

Durante la prima amministrazione Trump, il tasso di approvazione dei visti per gli studenti malesi è rimasto elevato, nonostante il “divieto ai musulmani” di Trump abbia aggravato l’impressione di un ambiente poco accogliente o di un percorso difficile. Ora, l’incertezza economica dovuta alle guerre commerciali e alla valuta malese in difficoltà, insieme alla proliferazione di alternative, rendono i costi relativamente elevati degli studi negli Stati Uniti ancora più scoraggianti.

Tuttavia, ciò che ha spinto l’amministrazione di Anwar ad annunciare che non invierà più studenti con borse di studio finanziate dal governo negli Stati Uniti – un canale fondamentale per gli studenti più meritevoli che vogliono conseguire una laurea all’estero – sono stati proprio i rischi insiti nelle politiche di Trump, tra cui le minacce di escludere gli studenti stranieri da alcune università e l’intensificazione dei controlli sui social media per i richiedenti il visto.

Nel contendersi l’influenza con la Cina nel Sud-est asiatico, gli Stati Uniti hanno, fino a poco tempo fa, proposto le norme di un “ordine internazionale liberale” incentrato sull’Occidente nella regione, promuovendo valori come l’apertura al commercio e agli investimenti, la sovranità sicura e il rispetto del diritto internazionale. La Malesia ha accettato e tratto beneficio da tale quadro, pur opponendosi alle posizioni statunitensi sul Medio Oriente e, in passato, su questioni relative ai diritti umani e alle libertà civili. Ma, nell’imprevedibilità dell’amministrazione Trump nel mantenere questo status quo, un piccolo stato a medio reddito come la Malesia potrebbe avere poche alternative se non quella di perseguire una neutralità non allineata e un pragmatismo strategico più determinati.

In effetti, mentre gli Stati Uniti abbandonano la loro attenzione su priorità come la democrazia e i diritti umani, la “comunità con un futuro condiviso” propugnata dalla Cina, che enfatizza interessi comuni e un vicinato armonioso, non può che apparire più attraente. L’amministrazione di Anwar sembrava già essersi avvicinata alla Cina e si fosse allontanata dall’Occidente ancor prima degli ultimi sviluppi ostili provenienti da Washington. Tra questi, l’annuncio, nel giugno 2024, del suo piano di entrare a far parte del blocco economico BRICS, composto da nazioni a basso e medio reddito.

Luigi Medici

