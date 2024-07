BRICS+. Malesia e Thailandia vogliono entrare

Malesia e Tailandia hanno recentemente annunciato di voler aderire ai Brics+. Questo blocco multilaterale di economie emergenti del XXI secolo è spesso visto come un collettivo istituzionale emergente dei paesi del Sud del mondo che aspirano a stabilire un ordine mondiale multipolare inclusivo.

Si parla quindi di un ulteriore ciclo di espansione in un momento in cui Cina e Russia, sulla scia delle sanzioni statunitensi, hanno rafforzato i loro legami bilaterali e anche con il Medio Oriente, in particolare con l’Iran. A ciò si è aggiunta la forza di importanti economie del Golfo produttrici di petrolio, riporta AT.

Il Brics+ rappresenta ora quasi 3,64 miliardi di persone che costituiscono circa il 45,78% della popolazione mondiale. Insieme, le economie dei membri valgono più di 28,5 trilioni di dollari, circa il 28% dell’economia globale.

Il Sud Africa ha recentemente rivelato che almeno altri 34 paesi hanno indicato il loro interesse ad aderire al blocco. Con la Malesia e la Tailandia che esprimono l’intenzione di aderire ai Brics+, il gruppo si sta facendo strada nella regione dell’Asean. Anche l’Indonesia ha mostrato interesse ad aderire, sebbene sia stata più disinvolta sulla questione.

I Brics mirano ad affermarsi come una piattaforma per le nazioni in via di sviluppo per esprimere le loro preoccupazioni e interessi riguardo alla progettazione e al funzionamento dell’architettura finanziaria internazionale. La crescente accettabilità dei Brics+ è un segno rivelatore delle rotture nell’ordine internazionale esistente.

I membri Brics hanno posizioni politiche sincronizzate sulle questioni relative alle istituzioni globali e alle organizzazioni governative internazionali, soprattutto nel campo dell’architettura finanziaria internazionale.

Oltre a sostenere un commercio globale basato su regole, aperto e trasparente, i Brics incoraggiano l’uso delle valute locali nelle transazioni tra gli Stati membri, evitando il commercio in dollari. L’espansione del numero dei suoi membri sostiene questo obiettivo. In questo quadro può essere letta anche la recente decisione dell’Arabia Saudita di porre fine al petrodollaro. I Brics+ sollecitano la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale ad attuare riforme sostanziali e ad essere più responsabili e inclusivi nel loro approccio. Inoltre, sostengono continuamente una riforma globale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Malesia deve ancora chiarire la propria posizione sull’Indo-Pacifico, ha aderito all’Indo-Pacific Economic Framework degli Stati Uniti; allo stesso modo, non c’è stata alcuna tendenza al ribasso nelle relazioni della Thailandia con gli Stati Uniti e l’Occidente, quindi, mirano più ad acquisire maggiori opportunità multilaterali che a far parte di un club anti-Usa o anti-Occidente. La presenza di India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti già diluisce tali tentativi o narrazioni, del resto.

Dedollarizzazione anti sanzioni unilaterali Usa e disaccoppiamento Cina Usa sono aspetti le cui ripercussioni sulle rispettive economie i due nuovi paesi richiedenti vorrebbero evitare. È logico per loro commerciare in valute locali e non statunitensi.

Secondo le stime Goldman Sachs, i paesi Brics+ rappresenteranno circa il 40% dell’economia globale entro il 2050; hanno contribuito per oltre il 45% alla crescita del Pil globale tra il 2012 e il 2022.

Grazie alla sua forza economica e al ruolo crescente negli affari internazionali, la Cina è vista come un membro chiave dei Brics – sia dal punto di vista dei flussi commerciali intra-blocco che dalle prospettive di politica estera del blocco. Dal 2009 al 2023, la Cina è rimasta il partner commerciale più importante della Malesia, con un commercio totale di 95,8 miliardi di dollari.

Ma la Cina è anche il principale partner commerciale della Thailandia: registrando una crescita ininterrotta negli ultimi cinque anni, il commercio tra Cina e Tailandia è cresciuto fino a raggiungere i 135 miliardi di dollari nel 2023.

I Brics sono molto più che Cina o Russia: già collegati in molteplici modi con la Cina attraverso meccanismi bilaterali e multilaterali guidati dall’Asean, i paesi del sud-est asiatico come la Malesia e la Tailandia non devono necessariamente rivolgersi a forum come i Brics per coinvolgere la Cina.

Luigi Medici

