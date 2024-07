ISRAELHAMASWAR. Escalation a Gaza via Sanaa – Riad

Le entrate annuali del Canale di Suez sono diminuite di quasi un quarto nell’ultimo anno fiscale poiché alcuni vettori sono passati a rotte alternative per evitare gli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Osama Rabie, presidente dell’Autorità del Canale di Suez, ha affermato che le entrate del canale sono scese a 7,2 miliardi di dollari. Nell’anno finanziario 2023-24 da 9,4 miliardi di dollari nel 2022-23, e il numero di navi che attraversano il canale è sceso da 25.911 a 20.148.

Da novembre, gli Houthi attaccano navi commerciali nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano per mostrare sostegno ad Hamas nella sua lotta contro Israele. Sostegno che è destina ad aumentare. In un recente dichiarazione video del leader di Ansar Allah, Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi:

“Il campo di confronto contro il nemico israeliano e americano è il campo in cui deve contribuire l’intera nazione. La questione della Palestina è la questione e la tragedia più grande del mondo, ed è un vero peccato che esista in un ambiente islamico, la maggior parte del quale è debole. Il nostro popolo ha espresso la propria disponibilità ad affrontare qualsiasi passo economico a sostegno di Gaza contro Israele sostenuta dal regime saudita, sovrano dell’epoca e del secolo di Satana”.

Il Regno dell’Arabia Saudita è diventato da qualche settimana obiettivo degli Houthi. In Yemen Riad ha fatto bloccare sei banche che lavoravano con Sanaa mettendo di fatto in ginocchio il sistema legale monetario in Yemen. E questo ha portato a minacce dirette contro KSA. “L’Associazione delle banche ritiene la Banca Centrale di Aden responsabile per eventuali danni subiti dalle banche a seguito delle sue decisioni“. Ovvero applicare ciò che ha chiesto Riad. Negli ultimi giorni, droni Houthi hanno sorvolato le infrastrutture critiche dell’Arabia Saudita con l’intento di mappare i siti per poi attaccarli.

I satelliti, occidentali, rivelano l’intensificazione dei voli di ricognizione e di preallarme nei cieli dell’Arabia Saudita il 17 di luglio. Account riportano: “un volo senza precedenti di aerei da ricognizione e di allarme rapido. Ciò coincide con l’anticipazione di un possibile attacco yemenita contro installazioni strategiche”.

“I siti di tracciamento della navigazione aerea hanno mostrato un’enorme quantità di elicotteri e aerei da ricognizione e di allarme rapido che volavano densamente nello spazio aereo saudita. I voli si concentrano sulle città industriali e sugli impianti petroliferi sul Mar Rosso. All’operazione partecipano aerei americani. Questa è la prima volta che i cieli della regione vedono intensi sorvoli aerei da quando è entrata in vigore la tregua nello Yemen, anni fa”.

I tempi del volo indicano un’allerta saudita-americana, che teme possibili operazioni da parte delle forze yemenite contro le profondità saudite. È interessante notare che le forze yemenite sono riuscite durante gli anni della guerra guidata dall’Arabia Saudita a causare danni significativi alla struttura economica del Regno, prendendo di mira i suoi più importanti giacimenti e strutture petrolifere strategiche. Le preoccupazioni stanno attualmente aumentando mentre i leader yemeniti ribadiscono la minaccia di attacchi più grandi di prima e si concentrano sugli impianti di Aramco, il colosso dell’economia saudita.

Al Houthi ha detto ancora nel suo discorso: “Consiglio al regime saudita di ascoltare gli avvertimenti e i canti del nostro popolo e di fermare il suo percorso sbagliato che è pro-America e Israele e ostile a Dio, ai musulmani e al diritto della fede. A Dio piacendo, spezzerà la tirannia degli agenti americani e distruggerà le loro capacità per mano dei suoi fedeli servitori, nella vittoria del nostro popolo palestinese e dell’oppressione della nostra nazione”.

Tra le minacce yemenite: “Continueremo a sostenere e sostenere Gaza in coordinamento con il resto dei fronti di sostegno e Ahrar al-Ummah, e la nostra gente rimarrà presente nelle piazze e in varie attività. Le nostre operazioni continueranno con bombardamenti missilistici e operazioni navali, intensificandosi sempre di più finché l’aggressione non cesserà e l’assedio israeliano su Gaza sarà revocato”.

Le fonti yemenite riportano che: “Le navi del gruppo da guerra Eisenhower contro lo Yemen hanno lanciato 155 missili standard (Standard Missile). Le navi da guerra IKECSG hanno lanciato 155 missili standard e 135 missili a corto raggio dal loro sistema di lancio verticale tramite autodifesa e attacchi pre-pianificati.. Gli aerei dell’IKECSG hanno lanciato circa 60 missili aria-aria e lanciato 420 armi aria-superficie.. E 135 missili Tomahawk a corto raggio sotto il titolo di autodifesa e attacchi pre-pianificati. Gli aerei dell’IKECSG hanno lanciato circa 60 missili aria-aria e 420 missili aria-superficie”.

Al Houthi chiosa: “Il valore del missile Tomahawk è di circa due milioni di dollari e la tabella mostra che il numero di missili Tomahawk lanciati dalla Marina americana è 12 in più rispetto al numero totale acquistato negli anni 2022 e 2023. Per quanto riguarda i missili standard, il costo di ciascuno è di 4,3 milioni di dollari (SM-6) e di 2,2 milioni di dollari per (SM-2). Il numero di quelli lanciati supera quello di 30 missili acquistati nel 2023. Per quanto riguarda i missili aria-aria, il valore dei missili raggiunge i 708mila dollari, mentre il valore dei missili aria-superficie varia tra 223-238mila dollari per i missili normali e 2,923 milioni di dollari per i missili di precisione, che ha è stato ampiamente utilizzato nello Yemen. A ciò si aggiunge il costo di oltre 30.000 ore di volo e il costo del cibo e delle forniture logistiche per più di sei mesi. Le stime del costo delle armi fino allo scorso febbraio erano di 1,6 miliardi di dollari, esclusi i costi logistici”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

