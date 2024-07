KENYA. Continuano proteste e violenze contro il presidente Ruto

La polizia antisommossa ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti che lanciavano pietre nel centro di Nairobi e in tutto il Kenya il 2 luglio, in uno dei disordini più diffusi da una settimana.

Le manifestazioni a livello nazionale hanno segnalato che il presidente William Ruto non è riuscito a placare un movimento spontaneo di protesta giovanile, nonostante abbia abbandonato i piani di aumento delle tasse che hanno innescato i disordini la scorsa settimana, riporta Reuters.

Le manifestazioni di martedì sono iniziate pacificamente ma sono diventate violente con il passare della giornata. Nel quartiere degli affari del centro di Nairobi, la polizia in tenuta antisommossa ha caricato i manifestanti, e i lacrimogeni sono esplosi tra la folla.

Fuori dalla capitale, centinaia di manifestanti hanno marciato attraverso Mombasa, la seconda città più grande del Kenya, sulla costa dell’Oceano Indiano. Portavano fronde di palma, suonavano corni di plastica e battevano sui tamburi, cantando “Ruto deve andare!” Più tardi, la televisione keniana NTV ha riferito di due persone uccise a Mombasa, mostrando immagini di auto in fiamme.

Ruto, di fronte alla peggiore crisi dei suoi quasi due anni di presidenza, è stato intrappolato tra le richieste del Fondo Monetario Internazionale di tagliare i deficit, e una popolazione in difficoltà a causa dell’impennata del costo della vita.

I membri del movimento di protesta, che non ha leader ufficiali e si organizza in gran parte attraverso i social media, hanno respinto gli appelli al dialogo di Ruto, anche dopo che questi ha abbandonato la sua proposta di aumento delle tasse.

Altre proteste hanno avuto luogo a Kisumu, Nakuru, Kajiado, Migori, Mlolongo e Rongo, secondo le immagini trasmesse dalla televisione keniota. Nella città sud-occidentale di Migori, i manifestanti hanno dato fuoco agli pneumatici.

Gli attivisti hanno attribuito la violenza di martedì agli infiltrati che, secondo loro, erano stati scatenati dal governo per screditare il loro movimento, e hanno detto che era giunto il momento per i manifestanti di disperdersi.

La Commissione nazionale keniana per i diritti umani afferma che 39 keniani sono stati uccisi nel corso di manifestazioni e scontri con la polizia dal 18 giugno. La maggior parte delle morti è avvenuta il 25 giugno, quando gli agenti hanno aperto il fuoco vicino al parlamento dove alcuni manifestanti hanno cercato di prendere d’assalto l’edificio per impedire ai legislatori di votare sugli aumenti delle tasse.

Le autorità hanno lanciato un appello alla calma.

Il leader dell’opposizione Raila Odinga, secondo nelle ultime quattro elezioni presidenziali, ha sostenuto i manifestanti anche se ha invitato i politici a starne fuori.

Le proteste, iniziate come uno sfogo online di rabbia per quasi 2,7 miliardi di dollari di aumenti fiscali in una proposta di legge finanziaria, si sono trasformate in un movimento nazionale contro la corruzione e il malgoverno.

Ruto ha incaricato il Ministero del Tesoro di trovare modi per tagliare la spesa per colmare il divario di bilancio lasciato dal ritiro dei piani fiscali, e ha anche detto che sarebbero necessari maggiori prestiti.

Le proteste sono state per lo più pacifiche fino al 25 giugno, quando alcuni manifestanti hanno brevemente preso d’assalto il parlamento e ne hanno dato fuoco ad una parte, spingendo la polizia ad aprire il fuoco.

Ruto ha difeso l’azione della polizia e ha attribuito la violenza ai “criminali” che avevano dirottato le manifestazioni.

Luigi Medici

