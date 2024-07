SERBIA. È in vigore l’accordo di libero scambio con Pechino 

L’accordo di libero scambio tra Serbia e Cina, firmato nell’ottobre 2023, è entrato ufficialmente in vigore il 1° luglio.

Lo scopo dell’accordo, che comprende oltre 20.000 prodotti e garantisce ai produttori serbi un accesso preferenziale al vasto mercato cinese, è quello di incrementare le esportazioni, migliorare gli investimenti e le capacità produttive e aumentare l’attività economica complessiva e la competitività nel paese balcanico, riporta BneIntelliNews.

Il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali ha sottolineato l’impatto immediato dell’accordo, sottolineando che il 60% dei beni coperti sarà esente da dazi a partire da oggi, con un ulteriore 30% di beni che sarà incluso nei prossimi cinque-dieci anni.

“La nostra economia può ora vendere alla Cina frutta e verdura fresca, prodotti farmaceutici e prodotti dell’industria chimica e meccanica a condizioni molto più favorevoli”, ha affermato Mali sul suo account Instagram. Il Ministro serbo ha sottolineato il vantaggio competitivo che questo darà alle esportazioni serbe come mele fresche, mirtilli, prugne e carne di manzo.

Il ministro del Commercio serbo Tomislav Momirovic ha descritto l’Accordo come l’opportunità più importante per le imprese serbe negli ultimi 25 anni, ed esorta le aziende a sfruttare i vantaggi offerti dall’accordo. Momirovic prevede che le esportazioni della Serbia verso la Cina, attualmente valutate a 1,2 miliardi di euro, presto raddoppieranno, stimolando nuovi investimenti, creazione di posti di lavoro e salari più alti in Serbia.

Nonostante l’ottimismo, gli esperti avvertono che oltre il 90% delle esportazioni attuali della Serbia verso la Cina consiste in rame e prodotti di rame estratti dalla società mineraria cinese Zijin. Una regola sull’accumulo dell’origine, che richiede che oltre il 50% di un prodotto sia fabbricato in Serbia per beneficiare di dazi doganali ridotti o aboliti, pone sfide anche per l’esportazione di prodotti industriali dominati da società straniere, in particolare nel settore automobilistico.

A maggio, durante la visita di Xi Jinping nei Balcani, l’accordo, che fa parte di un partenariato globale Serbia-Cina denominato “Futuro condiviso”, è stato implementato in alcune sue parti, come annunciato in una conferenza stampa congiunta a Belgrado dal presidente serbo Aleksandar Vučić e dal presidente cinese Xi Jinping, che visitano l’Europa per la prima volta a cinque anni.

Vučić aveva affermato all’epoca che l’accordo “garantirà un futuro” alla Serbia, cancellando le tariffe su quasi il 95% delle esportazioni del Paese verso la Cina entro i prossimi cinque-dieci anni, dalle “mele alla carne di manzo”.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/