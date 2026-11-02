ISRAELIRANWAR. Yemen: Ansar Allah censisce le forze saudite e comincia la caccia all’uomo 

Il 30 di ottobre, in una dichiarazione del generale Yahya Saree, portavoce delle Forze armate yemenite viene resa nota la struttura di comando operativo e la leadership militare sul campo esercitata da diversi ufficiali sauditi in Yemen ed ora dunque caccia all’uomo. Secondo Ansar Allah “tali ufficiali sono responsabili della direzione delle operazioni militari e della supervisione di tutti i mobilitamenti militari e dei centri operativi all’interno del Paese”.

La struttura in base alle parole del portavoce Saree è la seguente: “Comando delle Forze congiunte. Le Forze congiunte in Yemen sono gestite dall’ufficiale saudita Fahd bin Hamad Al-Salman, il quale sovrintende a tutti gli ufficiali sauditi che operano in Yemen”.

Ansar Allah ha anche una “Forza di supporto e rinforzo all’interno dello Yemen. Questa forza è gestita dall’ufficiale Ali Ayed bin Ali Matar Al-Harthi”.

E ancora, cita Saree, c’è la “Forza di Sharurah. Tale forza gestisce diverse basi operative all’interno dello Yemen ed è comandata dall’ufficiale Abdullah bin Fahd Al-Sahli. Essa comprende le seguenti basi la Base operativa avanzata: precedentemente dislocata a Mokha e Jabal al-Nar, si trova ora ad Aden ed è gestita dall’ufficiale Saad bin Mohammed Fneis Al-Qahtani. La Base operativa avanzata a Shabwah (campo di Murrah): gestita dall’ufficiale Musleh bin Eid Al-Otaibi. Base operativa avanzata ad Aden (campo di Al-Nasr): gestita dall’ufficiale Badr bin Saleh Al-Harbi (Al-Ajili). Base operativa avanzata a Marib: gestita da ufficiale Faris Al-Shammari (Abu Sultan). Base operativa avanzata ad Al-Mahrah: gestita dall’ufficiale Dhafer Hizam Al-Shahrani. Base operativa avanzata ad Hadramawt: gestita dall’ufficiale Mohammed Talal Al-Balawi. Forza operativa congiunta 808 per il supporto e i rinforzi a Socotra: gestita dall’ufficiale Saeed Al-Ghamdi”.

“Le Forze Armate yemenite (Ansar Allah) dichiarano di essere in possesso di dettagli esaurienti su tali forze e che continueranno a dar loro la caccia e a prenderle di mira. Verranno rilasciati ulteriori comunicati, che sveleranno ulteriori informazioni su questi ufficiali”. Si legge nel comunicato.

E infine: “Le Forze Armate invitano pertanto tutti coloro, tra il nostro popolo, che sono stati tratti in inganno a non obbedire ai comandanti del nemico saudita, affinché non diventino carne da cannone sui suoi sanguinosi campi di battaglia. Esortano inoltre i civili a tenersi alla larga dai campi militari e dai centri di mobilitazione del nemico saudita, dichiarando tali siti obiettivi militari delle Forze Armate yemenite”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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