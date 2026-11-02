COREA DEL NORD. Le nuove testate a grappolo di Kim Jong un

Il 31 ottobre la Corea del Nord ha condotto un altro test di una testata a grappolo per i suoi missili balistici tattici. Secondo l’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA, il test mirava a valutarne l’efficacia in combattimento, mentre le autorità nordcoreane hanno annunciato l’ intenzione di rendere disponibili quattro tipi di queste testate alle proprie unità militari entro la fine del 2026 .

Il test fa seguito alle prove condotte ad aprile, quando Pyongyang ha testato i missili balistici Hwasongpo-11-Ra equipaggiati con munizioni a grappolo. All’epoca, le autorità avevano segnalato la dispersione di submunizioni su un’area di circa 12,5 ettari, riporta ZM.

Questa volta, l’Amministrazione missilistica nordcoreana ha riferito che i suoi istituti di ricerca hanno valutato una testata standard di tipo 2. Secondo i risultati annunciati dalla KCNA, il sistema potrebbe colpire un’area compresa tra 12 e 13 ettari disperdendo submunizioni, sebbene queste capacità non siano state verificate in modo indipendente.

Il test è stato supervisionato dal generale Kim Jong-sik, membro della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori di Corea. La valutazione è stata condotta da agenzie specializzate in sistemi missilistici balistici e testate, nell’ambito delle attività di sviluppo di armamenti di Pyongyang.

La principale novità dell’annuncio è stata l’esistenza di quattro categorie di testate a grappolo , differenziate in base alle loro applicazioni operative. L’Amministrazione Missilistica ha dichiarato di voler consentire alle unità militari di selezionare queste testate in base alla missione e alle caratteristiche del bersaglio. Tuttavia, sono stati forniti dettagli tecnici insufficienti riguardo alle differenze tra le quattro versioni.

A differenza delle cariche esplosive singole, che concentrano i loro effetti in un’area più limitata, le testate a grappolo disperdono più submunizioni su una superficie. Il loro impiego amplia le opzioni per attaccare obiettivi distribuiti, sebbene comporti anche rischi per la popolazione civile a causa della dispersione di esplosivo e della possibile presenza di submunizioni inesplose.

L’annuncio è giunto dopo i recenti lanci di missili balistici nordcoreani nel Mar del Giappone, avvenuti il 29 ottobre. Tuttavia, si tratta di attività separate e le autorità nordcoreane non hanno ancora annunciato una data precisa per il dispiegamento delle quattro categorie di testate.

Lucia Giannini

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