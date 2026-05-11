VENEZUELA. Trump si è preso tutto l’uranio arricchito di Maduro

La National Nuclear Security Administration (NNSA) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha completato la rimozione di 13,5 chilogrammi di uranio altamente arricchito dall’ex reattore di ricerca RV-1 presso l’Istituto Venezuelano di Ricerca Scientifica (Istituto Venezolano di Investigaciones Científicas – IVIC), nello stato di Miranda, in un’operazione coordinata con il Regno Unito, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e il governo di transizione venezuelano.

Il materiale, arricchito oltre la soglia del 20% che separa l’uranio a basso arricchimento da quello altamente arricchito, era considerato in eccedenza da quando il reattore aveva cessato le operazioni nel 1991. L’estrazione si è svolta tra il 18 e il 29 aprile. L’uranio è stato imballato in un contenitore per combustibile esaurito, scortato via terra per circa 160 chilometri fino al porto di Puerto Cabello e trasportato a bordo di una nave specializzata gestita dalla società britannica Nuclear Transport Solutions al Savannah River Site nella Carolina del Sud, dove verrà processato per ottenere uranio a basso arricchimento ad alto tenore (HALEU), riporta MercoPress.

“La rimozione in sicurezza di tutto l’uranio arricchito dal Venezuela invia un ulteriore segnale al mondo di un Venezuela rinato e rinnovato”, ha dichiarato l’amministratore della NNSA, Brandon Williams. Ha attribuito la rapidità dell’operazione, che secondo l’agenzia avrebbe normalmente richiesto anni, alla “leadership decisa del presidente Trump”. La missione rientra nel piano in tre fasi elaborato dall’amministrazione Trump e dal Segretario di Stato Marco Rubio per il Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro a gennaio. Il Segretario all’Energia Chris Wright ha visitato Caracas a febbraio per gettare le basi.

Il governo di transizione venezuelano, guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, ha inquadrato l’operazione in modo diverso. In una dichiarazione rilasciata il 7 maggio dal Ministro degli Esteri Yván Gil, Caracas ha affermato che l’attacco militare statunitense del 3 gennaio – che ha colpito a circa 50 metri dall’ex reattore durante l'”Operazione Risoluzione Assoluta” – “ha oggettivamente aumentato il livello di rischio e confermato l’urgenza di condurre un’operazione che il Venezuela richiedeva da tempo”. Secondo quanto dichiarato all’epoca dal direttore dell’istituto, Alberto Quintero, dall’agenzia di stampa EFE, il bombardamento danneggiò la rete elettrica dell’IVIC e colpì parzialmente i centri di Matematica, Fisica, Chimica ed Ecologia, nonché l’Unità di Tecnologia Nucleare.

Il reattore RV-1, progettato dallo scienziato venezuelano Humberto Fernández-Morán, raggiunse la criticità nel 1960 nell’ambito del programma “Atomi per la Pace” del presidente statunitense Dwight Eisenhower, che contribuì con 300.000 dollari alla sua costruzione. Fu uno dei primi reattori di ricerca in America Latina. La sua chiusura ufficiale fu completata con l’AIEA nel 1997 e l’impianto fu successivamente convertito in un impianto di sterilizzazione a raggi gamma per uso medico e industriale.

Lucia Giannini

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