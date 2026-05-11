HORMUZ. Bloccato l’export di riso tailandese verso l’Iraq a causa del Blocco

La Thailandia non ha esportato un singolo carico di riso in Iraq negli ultimi tre mesi, con le consegne completamente interrotte dallo scoppio della guerra in Medio Oriente, ha annunciato l’Associazione degli Esportatori di Riso Thailandesi il 10 maggio.

Le forniture alimentari nel Golfo Persico sono diminuite significativamente nelle ultime settimane, poiché l’Iran continua a limitare l’accesso di navi e container all’Oceano Indiano, riporta BneIntelliNews. L’Iraq era in precedenza il principale mercato per il riso thailandese, con Bangkok che esportava tra le 80.000 e le 90.000 tonnellate al mese, ovvero quasi 1 milione di tonnellate all’anno, secondo quanto riportato da The Nation Thailand, in un articolo citato dai media iracheni.

Chookiat Ophaswongse, presidente onorario dell’Associazione degli Esportatori di Riso Thailandesi, ha affermato che la guerra ha portato a un blocco totale delle spedizioni verso l’Iraq, con una nave costretta a scaricare il suo carico e a tornare in porto dopo non essere stata in grado di salpare. Secondo il rapporto, la Thailandia ha perso oltre 200.000 tonnellate di esportazioni di riso verso il Medio Oriente negli ultimi tre mesi, con costi di spedizione e assicurazione aumentati di circa il 20% in linea con l’aumento dei prezzi globali del petrolio.

Le esportazioni di riso thailandese hanno raggiunto solo 2,2 milioni di tonnellate nei primi quattro mesi del 2026, mettendo a rischio l’obiettivo annuale di 7 milioni di tonnellate, stando al rapporto. L’Iraq è uno dei maggiori importatori di riso in Medio Oriente e la Thailandia fornisce da tempo una quota importante del consumo di riso bianco del paese, insieme a produttori concorrenti come India, Vietnam e Pakistan.

La chiusura delle rotte commerciali dirette in Iraq si aggiunge a una più ampia interruzione del traffico marittimo nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz dall’inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti alla fine di febbraio.

Tommaso Dal Passo

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