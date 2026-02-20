VENEZUELA. A sorpresa, i vertici di SOUTHCOM vanno a Caracas da Rodriguez 

Il capo delle operazioni militari statunitensi in America Latina, SOUTHCOM, ha incontrato mercoledì la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, e i membri del suo gabinetto durante una visita di alcune ore nella capitale del paese sudamericano.

Il governo di Rodríguez e il Comando Sud degli Stati Uniti hanno annunciato la visita separatamente sui social media. L’ufficio stampa di Rodríguez ha dichiarato che il generale dei Marines Francis Donovan ha incontrato il ministro della Difesa Vladimir Padrino López e il ministro degli Interni Diosdado Cabello, riporta AP.

“Durante questo incontro, entrambi i paesi hanno concordato di lavorare allo sviluppo di un programma di cooperazione bilaterale per combattere il traffico di droga nella nostra regione, il terrorismo e l’immigrazione”, secondo un post su X dell’ufficio stampa di Rodríguez. “L’incontro ribadisce che la diplomazia dovrebbe essere il meccanismo per risolvere le divergenze e affrontare questioni di interesse binazionale e regionale, di interesse per tutte le parti”.

Donovan era affiancato da Laura Dogu, la principale diplomatica statunitense in Venezuela, e da Joseph Humire, assistente segretario alla Difesa statunitense ad interim per la Difesa Nazionale e le Americhe. Secondo MercoPress, Dogu, ha descritto la giornata come “un altro giorno storico” e ha affermato che i visitatori hanno incontrato “le autorità ad interim” per esaminare le questioni di sicurezza e “garantire l’attuazione” del piano in tre fasi del presidente Donald Trump, promuovendo al contempo l’obiettivo di un Venezuela “allineato con gli Stati Uniti”, in un messaggio pubblicato su X. Secondo il Comando Sud degli Stati Uniti, il programma includeva un impegno con il personale delle forze congiunte di stanza presso le strutture dell’ambasciata statunitense a Caracas, riaperte di recente, e discussioni incentrate sulla fase di “stabilizzazione” del piano statunitense per il Venezuela. In un comunicato, il Comando Sud ha affermato che gli Stati Uniti si impegnano per “un Venezuela libero, sicuro e prospero” e promuoveranno le strategie di sicurezza e difesa nazionale statunitensi “in collaborazione con nazioni che condividono gli stessi ideali” in tutto l’emisfero.

Un resoconto dell’incontro del Comando Sud degli Stati Uniti ha affermato che le discussioni si sono concentrate sulla sicurezza in Venezuela e nell’emisfero occidentale, nonché sui “passi per garantire l’attuazione” del piano graduale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Paese. Si tratta dell’ultima visita in Venezuela di alti funzionari statunitensi. Il direttore della CIA John Ratcliffe ha incontrato Rodríguez appena due settimane dopo la cacciata di Maduro, mentre il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright l’ha incontrata la scorsa settimana per una valutazione diretta dell’industria petrolifera del Paese.

Reuters ha riferito che la delegazione statunitense ha anche incontrato personale militare statunitense sul campo e ha diffuso immagini ufficiali dell’incontro di Caracas.

Antonio Albanese

