ISRAELIRANWAR. Quando gli USA saranno completamente dipendenti da Israele per la Difesa: la Sezione 224 della legge sulla difesa nazionale Usa 2027

Benjamin Netanyahu il 4 giugno ha ringraziato personalmente il Congresso degli Stati Uniti per la Sezione 224 del NDAA, che prevede la fusione delle forze armate statunitensi e israeliane. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La Sezione 224 della Legge di Accordo Nazionale sulla Difesa (NDAA) istituisce una nuova Iniziativa di Cooperazione Tecnologica per la Difesa tra Stati Uniti e Israele, volta ad accelerare la ricerca, lo sviluppo e l’integrazione congiunta di tecnologie di difesa di origine israeliana e sviluppate congiuntamente nei sistemi e programmi militari statunitensi. Incarica il Segretario alla Difesa di designare un funzionario esecutivo per formalizzare una cooperazione e un’integrazione più approfondite in ambiti emergenti ed esistenti, tra cui sistemi anti-drone, difesa missilistica e aerea, calcolo quantistico, intelligenza artificiale e sistemi autonomi, guerra cibernetica ed elettronica, energia diretta e coproduzione della base industriale della difesa, facilitando al contempo il passaggio dalla ricerca e sviluppo all’approvvigionamento. Questa sezione prevede la presentazione di rapporti periodici al Congresso sui progressi e sulle transizioni tecnologiche e sottolinea la rapida adozione delle innovazioni israeliane nel settore della difesa per rafforzare le capacità militari e la supremazia tecnologica degli Stati Uniti.

Mentre cresce la pressione politica per ridurre gli aiuti militari statunitensi a Israele, la Sezione 224 fornisce il quadro di riferimento per il mantenimento e l’espansione dei legami militari tra Stati Uniti e Israele, integrando la tecnologia israeliana nella catena di approvvigionamento della difesa statunitense in modo da proteggerla dal processo annuale di stanziamento dei fondi. L’utilizzo di una legge di approvazione obbligatoria come la NDAA (National Defense Authorization Act) come meccanismo di integrazione testimonia il calo di popolarità del sostegno incondizionato a Israele.

Il testo originale di questa sezione deriva da H.R.7540 e S. 3855 (U.S.-Israel FUTURES Act (Jackson, R-TX/Budd, R-NC)), che incaricano il Dipartimento della Difesa (DoD) di formalizzare una cooperazione e un’integrazione più profonde.

Come funziona, secondo A New Policy: il Segretario della Difesa designerà un agente esecutivo, responsabile del coordinamento degli sforzi di cooperazione tra gli Stati Uniti e Israele, al fine di ampliare e accelerare la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, la valutazione, l’integrazione e la cooperazione industriale bilaterale in materia di tecnologie della difesa.

Questa sezione incaricherebbe il Segretario della Difesa di designare un Agente Esecutivo (EA) per ampliare e accelerare una più profonda integrazione di Israele nelle istituzioni statunitensi. L’EA si concentrerebbe esclusivamente sull’attuazione della Sezione 224. L’autorità dell’EA ha la precedenza sull’autorità degli altri capi delle componenti del DoD, secondo l’Istruzione 5101.01 del DoD, il che significa che l’EA sarebbe in grado di annullare le decisioni di altre agenzie del DoD, come la Defense Technology Agency (DTA). Amministrazione per la Sicurezza Nazionale (DTSA) sull’accesso israeliano alla tecnologia statunitense.

La nomina di un agente esecutivo (EA) sostituirebbe la supervisione diretta del Congresso con la supervisione del Segretario della Difesa. Non ci sarebbe alcuna conferma da parte del Congresso né la possibilità per il Congresso di rimuovere un agente esecutivo.

Tra i compiti assegnati all’EA identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana con utilità operativa per una potenziale integrazione nei sistemi e programmi ufficiali degli Stati Uniti;

La Sezione (a)(1) della Sezione 224 mira a integrare i programmi di ricerca e sviluppo americani e israeliani incoraggiando l’uso diretto di tecnologie di fabbricazione israeliana nei sistemi statunitensi, compresi i programmi militari. Ciò renderebbe gli Stati Uniti dipendenti dalla fornitura di tali tecnologie da parte di Israele, conferendo così a Israele una notevole influenza sulla futura politica e infrastruttura americana. Questo andrebbe oltre il tipico rapporto bilaterale, rafforzando significativamente l’influenza israeliana attraverso il controllo delle catene di approvvigionamento militari statunitensi critiche e potrebbe anche dare intrinsecamente una preferenza alle tecnologie israeliane rispetto ai concorrenti di origine statunitense.

La sezione (a)(2) serve per garantire iniziative di ricerca collaborative che coinvolgano istituzioni governative, del settore privato e accademiche in cooperazione tra Stati Uniti e Israele che deve avvenire in modo da proteggere le tecnologie e le informazioni sensibili e gli interessi di sicurezza nazionale di entrambi i Paesi;

Questa disposizione intreccerebbe ulteriormente le catene di approvvigionamento della difesa di Israele e degli Stati Uniti, coinvolgendo i settori governativo, privato e accademico, offuscando i confini tra integrità territoriale e sovranità politica. La disposizione presuppone che le politiche e gli obiettivi di sicurezza nazionale di Stati Uniti e Israele siano inseparabili, nonostante le prove attuali (il conflitto con l’Iran, ad esempio) che dimostrano la loro divergenza.

La sezione (a)(3) è invece volta a facilitare il passaggio delle tecnologie dalla fase di ricerca e sviluppo a quella di approvvigionamento e acquisizione; prevede l’accelerazione del passaggio delle tecnologie militari dalla fase iniziale di ricerca, test e sperimentazione ai percorsi formali del Dipartimento della Difesa per il finanziamento, l’acquisto e l’impiego su larga scala. Rivolgendosi specificamente agli appalti e all’acquisizione, la disposizione mira a far sì che la cooperazione vada oltre il dialogo sulla ricerca e si concentri sull’effettiva adozione delle tecnologie nei sistemi e nei programmi ufficiali degli Stati Uniti. Una volta che tali transizioni si saranno verificate, sarà molto difficile per le future amministrazioni smantellare tali tecnologie o accordi. dai principali programmi di approvvigionamento della difesa – e in effetti ciò renderebbe gli Uffici Esecutivi di Programma e i Responsabili di Programma del Dipartimento della Difesa (DOD) sostenitori della continua inclusione di tecnologie di origine israeliana nei sistemi statunitensi.

E ancora sezione (a)(4) vede istituire quadri normativi per joint venture, accordi di licenza e partnership di coproduzione o produzione con sede negli Stati Uniti con l’industria israeliana;

Le aziende israeliane del settore della difesa sono spesso concorrenti dirette dell’industria statunitense. L’istituzione di accordi di licenza e di coproduzione per consentire alle aziende israeliane di produrre negli Stati Uniti aumenterebbe la competitività di Israele sul mercato statunitense, aggirando le disposizioni del “Buy America”. Inoltre, gli accordi di licenza potrebbero dare alle aziende israeliane accesso alla proprietà intellettuale relativa ai sistemi d’arma con cui sono in diretta concorrenza.

La sezione (a)(5) definisce come si coordineranno i dipartimenti con le componenti pertinenti del Dipartimento della Difesa, tra cui la Direzione per il supporto tecnico alla guerra irregolare, le divisioni per lo sviluppo delle capacità e l’innovazione, il Sottosegretario alla Difesa per la ricerca e l’ingegneria, l’Unità per l’innovazione della difesa, il Gruppo di lavoro sulle tecnologie operative tra Stati Uniti e Israele, l’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa, l’Agenzia per la difesa missilistica, il Comando spaziale degli Stati Uniti, i dipartimenti militari e altri enti del Dipartimento della Difesa, a seconda dei casi, per allineare gli sforzi ed evitare duplicazioni;

La sezione (a)(5) aggira le strutture e la gerarchia consolidate del Dipartimento della Difesa, conferendo all’EA la capacità di sfruttare i poteri e le risorse del Dipartimento della Difesa nel suo complesso. Ciò darebbe a tale individuo l’autorità di riallocare a piacimento i finanziamenti e l’attenzione del Dipartimento, dando di fatto priorità all’integrazione di Israele nelle strutture di difesa nazionale degli Stati Uniti, e facendolo in alcune delle aree più sensibili della tecnologia e delle operazioni di difesa, fornendo a Israele un’enorme conoscenza delle capacità di difesa emergenti e dei requisiti operativi degli Stati Uniti. Questa riallocazione delle risorse potrebbe anche causare ritardi su altri fronti, tra cui la cruciale ricerca e sviluppo, dato che personale e finanziamenti verrebbero sottratti ad altri progetti critici per concentrarsi su questa integrazione non necessaria.

Infine la sezione (a)(6) Promuovere esercitazioni congiunte e meccanismi di condivisione delle informazioni per migliorare la prontezza operativa per l’impiego di tecnologie sviluppate congiuntamente; La sezione (a)(6) approfondisce l’integrazione di Israele nell’infrastruttura militare degli Stati Uniti, nonché nelle reti di raccolta di informazioni che hanno contribuito direttamente agli attacchi in Iran, Gaza, Cisgiordania, Siria e Libano. L’integrazione di Israele non solo nella produzione di tecnologia militare, ma anche nel suo utilizzo e nella sua implementazione, diminuisce la capacità delle forze armate americane di agire in modo indipendente, condividendo segreti commerciali cruciali per le capacità difensive e offensive degli Stati Uniti con una potenza straniera. Inoltre, il coinvolgimento di altri paesi nello sviluppo di tattiche militari diminuisce la superiorità militare qualitativa e la legittimità degli Stati Uniti.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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