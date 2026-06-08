LIBRI. L’importanza del Diritto Internazionale nei conflitti attuali 

È in uscita un nuovo libro edito dalla Casa editrice LoGisma: Il Diritto internazionale non è un relitto del passato di Vincenzo Ruggero Manca già Generale dell’Aeronautica Militare, eletto Senatore della Repubblica nella XIII Legislatura (1996-2001).

Si tratta di un’opera che affronta un tema molto delicato ed attuale del nostro tempo, in particolare su un visibile “abbandono” del Diritto internazionale quale punto di riferimento per ogni Stato e ogni situazione conflittuale ai quattro angoli del mondo.

In un tempo in cui i conflitti armati ridefiniscono equilibri geopolitici e incrinano le fondamenta del diritto internazionale, quest’opera indaga il nodo più delicato della contemporaneità: la tutela dell’essere umano nei momenti in cui il diritto sembra sospeso, ma non può esserlo.

Attraverso un percorso che unisce l’aspetto giuridico a quello culturale, queste riflessioni esplorano i principi del diritto internazionale pubblico, le norme del diritto umanitario dei conflitti armati, e il loro difficile adattamento ai recenti equilibri internazionali caratterizzati da guerre ibride, asimmetriche, tecnologiche, spesso prive delle tradizionali caratteristiche essenziali (confini, attori riconoscibili, interessi economici).

La riflessione si radica nella tradizione umanistica italiana, che da secoli pone al centro la dignità della persona, il valore della vita, la responsabilità morale delle istituzioni e dei singoli. In questo dialogo tra norme e valori, tra storia e attualità, il libro affronta temi cruciali quali:

• la protezione dei civili e dei beni culturali nei teatri di guerra

• il ruolo delle organizzazioni internazionali e delle convenzioni di Ginevra

• la responsabilità degli Stati e dei comandanti

• l’impatto delle nuove tecnologie belliche

• la crisi dell’ordine multilaterale e il ritorno della forza come strumento politico.

La recente guerra, scoppiata il 28 febbraio 2026 contro l’Iran, intrapresa da Israele e Stati Uniti, rappresenta un ulteriore strappo alla consuetudine delle relazioni internazionali, della diplomazia e al diritto internazionale e ci fa interrogare sul comportamento del presidente USA Donald Trump.

Emerge un quadro internazionale attuale di grande preoccupazione che può trovare nei valori della cultura e delle spiritualità i soli punti fermi ancora confortanti.

Il Diritto internazionale non è un relitto del passato, ma una delle ultime architetture della civiltà in un mondo che rischia di smarrire il senso del limite.

Un’opera che invita a ripensare la guerra non solo come fatto militare, ma come sfida etica, culturale e giuridica, nella quale l’Italia – con la sua storia, la sua cultura e la sua sensibilità – può ancora offrire un contributo decisivo.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/