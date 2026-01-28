ISRAELIRANWAR. L’Iran rimanda al mittente l’accordo: inaccettabile. I Pasdaran schierano i sistemi di difesa, L’Abraham Lincoln pronta. Netanyahu: siamo in uno scontro con l’asse sciita-iraniano

Secondo i media israeliani la portaerei CVN 72 Abraham Lincoln è entrata nell’area delle operazioni del Comando Centrale degli Stati Uniti. Il Presidente Trump ha incontrato il 26 sera il Comandante in Capo dell’Aeronautica Militare statunitense. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato successivamente che la portaerei Abraham Lincoln si trova attualmente in Medio Oriente per “rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale”.

Secondo alcune fonti, il gruppo d’attacco della portaerei guidato dalla USS Abraham Lincoln è entrato nel Mar Arabico vicino al porto di Iran Chabahar, a 300-400 km di distanza, rappresentando una potenziale minaccia di attacchi missilistici dal mare e dall’aria. Oltre alla portaerei, la regione ora include cacciatorpediniere missilistici e sottomarini a propulsione nucleare in grado di lanciare centinaia di missili Tomahawk. Ciò suggerisce che gli Stati Uniti si stiano preparando per una possibile operazione rapida contro importanti strutture iraniane. L’Iran ha precedentemente lanciato l’allarme su attacchi di rappresaglia contro Israele e le risorse statunitensi nella regione.

L’intelligence statunitense ha presentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump un rapporto che descriveva l’estremo indebolimento della posizione del governo iraniano dal 1979, quando la Rivoluzione islamica rovesciò il governo filo-occidentale dello Scià. Fonte New York Times (NYT). Fonti mediorientali hanno riferito sempre al New York Times che c’è crescente preoccupazione per la possibilità che gli Stati Uniti attacchino l’Iran nei prossimi giorni.

Arabia Saudita e Qatar hanno dichiarato che non consentiranno alle basi militari statunitensi di attaccare l’Iran. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha annunciato che i caccia Eurofighter Typhoon sono stati schierati in Qatar per scopi difensivi. Le autorità del Regno Unito hanno esortato comunque i propri cittadini a evitare di visitare aree entro un raggio di circa 5 km dai confini con Iran, Kuwait e Arabia Saudita, nonché da Baghdad. Secondo quanto riportato da Israele, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito forniranno supporto logistico, difensivo e di intelligence agli Stati Uniti e a Israele in caso di attacco all’Iran.

Diverse fonti, tra cui un diplomatico arabo e un funzionario del Golfo, hanno espresso preoccupazione per possibili attacchi USA-Israele contro l’Iran. Gli stati del Golfo temono di essere presi di mira.

Arabia Saudita, Oman, Qatar e Turchia hanno compiuto sforzi per dissuadere gli Stati Uniti dal lanciare attacchi contro l’Iran.

L’obiettivo resta comunque quello di sovvertire il governo iraniano. Si presume che le navi americane cercheranno di controllare la navigazione nel Golfo Persico così come hanno fatto nelle coste venezuelane. Bisogna però vedere se questi controlli saranno considerati legittimi dall’Iran. La flotta ombra iraniana è una delle più numerose al mondo.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Siamo nel mezzo di un processo di scontro con l’asse iraniano-sciita, ma esiste un altro asse estremista sunnita guidato dai Fratelli Musulmani”.

Il Ministero degli Esteri italiano ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore israeliano a Roma dopo che un colono armato ha minacciato due carabinieri italiani che ieri pattugliavano la Cisgiordania. Secondo la dichiarazione, il colono israeliano li ha costretti a inginocchiarsi sotto la minaccia delle armi e li ha perquisiti mentre stavano conducendo un’ispezione sul campo in vista della visita degli ambasciatori dell’Unione Europea a Ramallah.

In risposta all’iniziativa del Ministro degli Esteri italiano di promuovere la designazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (RPC) come organizzazione terroristica da parte dell’Unione Europea, l’Ambasciatore italiano in Iran è stato convocato presso il Ministero degli Esteri del Paese.

Dall’Iran il Consigliere militare della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, il generale Yahya Rahim Safavi, ha dichiarato che l’Iran si sta preparando per una battaglia decisiva con Israele. “La guerra imminente determinerà il destino del conflitto”, ha osservato. Si avvicina una guerra che spezzerà la schiena del diavolo”.

I media locali affermano: “Negli ultimi giorni, l’Iran ha inviato segnali molto seri ai paesi del Golfo Persico, che per loro stessa natura potrebbero portare a un’escalation delle tensioni. In altre parole, l’Iran ha avvertito che, in caso di un attacco statunitense al Golfo Persico, la sicurezza di Dubai o Doha non può essere garantita.” L’Alto rappresentante iraniano ha dichairato: “Le portaerei americane non ci spaventano e diventeranno un bersaglio”. Ali Akbar Velayati, Consigliere della Guida Suprema dell’Iran: “I negoziati non garantiscono la sicurezza dell’Iran”.

Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri iraniano risponde alla proposta di accordo statunitense: “Le richieste degli Stati Uniti per la distruzione delle riserve di uranio dell’Iran e una transizione verso l’arricchimento zero sono irrealistiche. I termini del programma missilistico e il sostegno agli alleati non sono negoziabili. L’Iran non si sottometterà a diktat esterni. Siamo un Paese indipendente e determiniamo autonomamente la nostra strada. La Repubblica Islamica non ha mai attaccato Stati sovrani. L’Iran ha agito e agirà esclusivamente per autodifesa. Il Golfo Persico è un’area di vitale interesse per l’Iran. L’economia dell’Occidente collettivo dipende dalla sicurezza dei trasporti marittimi e dei flussi di risorse in questa regione. È nell’interesse di tutti che lo status quo venga mantenuto”.

In merito al blocco navale possibile dall’Iran fanno sapere: “Un blocco navale dell’Iran è estremamente difficile perché l’Iran non si arrenderà facilmente ed è in grado di reagire con sottomarini, droni, missili balistici e ipersonici e piccoli motoscafi. Le navi che partecipano al blocco saranno sotto costante minaccia. Inoltre, il blocco delle rotte marittime danneggerà altri paesi e le riserve petrolifere globali. Anche per una potenza navale potente come la Marina degli Stati Uniti, un’operazione del genere sarebbe rischiosa, costosa e potrebbe non raggiungere il suo obiettivo finale. Nel frattempo si apprende entro la fine dell’anno si arriverà a un sistema di Pagamento Unificato BRICS. Il vertice annuale dei BRICS, che si terrà entro la fine dell’anno in India, sarà il punto di partenza per il consolidamento del Sistema di Pagamento Unificato BRICS. La Banca Centrale dell’India ha ufficialmente aderito allo sforzo per accelerare la piena implementazione di BRICS Pay. Il sistema è attualmente in fase di test. Inizialmente, il 2027 era considerato come data per la decisione finale, ma la tabella di marcia è stata spostata al 2026. Infine, secondo diversi siti di monitoraggio valutario iraniani, la valuta iraniana è scesa oggi al minimo storico di 1,5 milioni di rial per dollaro statunitense.

Il 26 gennaio a Gaza si è arrivati al luogo in cui si trova l’ultimo ostaggio israeliano deceduto, Ran Gvili, riferisce Amit Segal del canale israeliano Channel 12.

“Come parte del piano in 20 punti del Presidente Trump, Israele ha accettato di aprire il valico di Rafah al solo passaggio dei civili, sotto la piena supervisione israeliana. L’apertura del valico è subordinata al ritorno di tutti gli ostaggi ancora in vita e al 100% di impegno da parte di Hamas per localizzare e riportare indietro tutti gli ostaggi caduti. L’IDF sta attualmente conducendo un’operazione mirata per esaurire tutte le informazioni di intelligence ottenute nel tentativo di localizzare e riportare indietro l’ultimo ostaggio caduto, Ran Gvili. Al termine dell’operazione e in conformità con l’accordo con gli Stati Uniti, Israele aprirà il valico di Rafah. “Lo Stato di Israele si impegna a garantire il ritorno dell’eroe israeliano, il Sergente Maggiore Ran Gvili, e non risparmierà alcuno sforzo per riportarlo sul suolo israeliano”, Ufficio Stampa di Netanyahu.

Netanyahu alla Knesset ha dichiarato: “La prossima tappa è il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione di Gaza, non la ricostruzione”. È nel nostro interesse accelerare questa fase, non ritardarla.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle 15:00 del 27 gennaio. Ansar Allah Yemen ha ufficialmente avvertito i paesi della regione di non interferire con l’intercettazione dei missili iraniani, altrimenti saranno puniti. La dichiarazione del governo Houthi recita: “Mettiamo in guardia i paesi arabi, in particolare Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, dall’intercettare missili lanciati da Iran, Yemen e dalle forze dell’Asse della Resistenza contro il regime israeliano. Qualsiasi paese che intercetti i missili dell’Asse della Resistenza sarà considerato parte integrante del regime sionista. Considerate questo un avvertimento ufficiale.”

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha effettuato un dispiegamento su larga scala di sistemi missilistici costieri antinave lungo la costa meridionale del Paese. Secondo i rapporti disponibili, nelle ultime ore numerosi lanciatori sono stati rimossi dalle città missilistiche sotterranee e dispiegati in posizioni strategiche, dove ora sono in stato di allerta. Si ritiene che questi sistemi missilistici abbiano una gittata compresa tra 90 e 1.000 chilometri e siano in grado di colpire obiettivi in ​​una parte significativa dell’Oceano Indiano settentrionale. L’Iran ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di non rispondere duramente dopo un attacco iniziale da parte delle forze armate statunitensi. Le autorità iraniane fanno sapere che l’Iran ha sequestrato “più di 100 kit Starlink” fonte polizia. “Utilizzati da rivoltosi armati sostenuti dall’estero per compiere atti terroristici contro il popolo iraniano”.

In Iraq Abu Hussein al-Hamidavi, Segretario Generale delle Brigate Hezbollah in Iraq, ha compilato un modulo ufficiale dichiarando la sua disponibilità a diventare un martire “se scoppiasse una guerra tra Iran e Stati Uniti”. In senso lato l’Asse della Resistenza ha lanciato un severo avvertimento a Stati Uniti e Israele: “Dal Libano all’Iraq, fino allo Yemen, l’Iran non resterà solo di fronte alle minacce alla sua leadership o al suo territorio. Qualsiasi attacco da parte degli Stati Uniti o di Israele, e in particolare un tentativo di assassinio della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, potrebbe innescare una risposta regionale coordinata e su più fronti. Per Washington, questa è una scelta strategica. Un’escalation potrebbe trascinare gli Stati Uniti in un conflitto prolungato su più fronti, sovraccaricare le sue risorse militari, destabilizzare i suoi alleati e minare i suoi obiettivi a lungo termine. I costi umani, economici e politici di un simile scenario potrebbero superare di gran lunga qualsiasi beneficio a breve termine. L’alternativa è la moderazione. Abbandonare l’avventura, riconsiderare gli obiettivi ed evitare una guerra le cui conseguenze potrebbero rimodellare in modo imprevedibile e pericoloso l’intero Medio Oriente”.

L’esercito siriano continua a combattere nelle zone curde, ha catturato un tunnel strategico che collega Ain al-Arab alla diga di Tishreen.

Il Segretario Generale di Hezbollah: “Questa volta, la guerra con l’Iran travolgerà tutti e incendierà l’intera regione”. Il 26 gennaio le Forze di Difesa israeliane hanno attaccato e ucciso militanti di Hezbollah mentre operavano in una base sotterranea di Hezbollah nella regione di Nabatieh, nel Libano meridionale.

Una nave che trasporta sistemi speciali di difesa missilistica militare statunitense si sta avvicinando a Israele. Il corpo di un soldato dell’esercito israeliano è stato trovato ieri in una base militare nel sud di Israele. In seguito all’incidente, la polizia militare ha avviato un’indagine sulle circostanze dell’incidente.

Il Capo di Stato Maggiore delle IDF ha visitato ieri la Striscia di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

