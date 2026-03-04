ISRAELIRANWAR. Kurdistan nel mirino di Stati Uniti e Iran, i primi vogliono agevolare i curdi armati verso l’Iran, i secondi impedire la traversata. Golfo: intercettati 518 missili balistici e 1.129 droni

Non si placano gli attacchi tra Iran e Israele con l’avvio del fronte libanese. La Siria sta osservando gli eventi e sembra voglia muovere contro le alture del Golan. La Cina ha smentito le notizie secondo cui avrebbe raggiunto un accordo per la fornitura all’Iran di missili antinave supersonici CM-302. Alla richiesta di confermare il presunto accordo di acquisto, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha risposto: “La notizia in questione non è veritiera.”

A tratti sconvolgenti le dichiarazioni che vengono dagli Stati Uniti. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti: “Qualsiasi altro presidente direbbe che non ci saranno truppe di terra sul suolo iraniano. Non lo dico io.” Quasi nessuno nella cerchia ristretta di Trump si è espresso contro un’azione militare. Persino J.D. Vance, solitamente scettico sulla guerra, ha affermato che se gli Stati Uniti attaccassero l’Iran, dovrebbero “agire in modo deciso e rapido”. Rubio sull’Iran: “I colpi più potenti devono ancora arrivare dall’esercito americano. La fase successiva sarà ancora più distruttiva”. Il Segretario di Stato americano Rubio: “Al momento non ci sono contatti con l’Iran”. La versione di Trump: “Gli iraniani vogliono parlare. Ho detto loro che è troppo tardi”.

Sempre Trump ha dichiarato di non “vedere la necessità di inviare truppe statunitensi in Iran e di non essere preoccupato per possibili nuovi attacchi contro obiettivi statunitensi”. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, in un’intervista a Fox News, ha dichiarato che Donald Trump non permetterà che il conflitto con l’Iran degeneri in una guerra come quella in Iraq o in Afghanistan.

La Casa Bianca: “Gli attacchi contro l’Iran non sono una guerra, ma una grande operazione militare”. Trump è diventato il detentore del record di attacchi militari tra i recenti presidenti degli Stati Uniti, secondo Axios. Secondo il rapporto, nonostante Trump si sia presentato come un “candidato contro la guerra”, gli Stati Uniti hanno condotto operazioni militari in sette paesi durante la sua presidenza. Iran, Nigeria e Venezuela, tuttavia, non sono mai stati obiettivi delle forze armate statunitensi.

A fare da eco alle parole di Trump, quelle del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu: ”L’operazione militare USA-Israele contro l’Iran non si trasformerà in un conflitto senza fine”. Secondo lui, “un cambio di potere in Iran porterà ad accordi di pace tra Israele e i paesi arabi”. Netanyahu: “Abbiamo iniziato la guerra per creare le condizioni affinché il popolo iraniano potesse liberarsi dal peso della tirannia. Il regime terroristico iraniano minaccia ben più di Israele. Ieri, la maggior parte dei paesi della regione è stata bombardata. Oggi anche l’Europa è sotto bombardamento”. Secondo diverse stime israeliane, la guerra con l’Iran potrebbe durare fino ad agosto.

Il Consiglio di Pace Pancipriota si è espresso contro gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, citando i rischi per Cipro derivanti dall’uso di basi straniere, tra cui Akrotiri. Il Consiglio ha anche chiesto al Paese di non essere coinvolto nel conflitto. Giovedì 5 marzo alle 17:30 è prevista una manifestazione contro la complicità del governo cipriota nelle azioni militari di Stati Uniti, Regno Unito e Israele, fuori dal palazzo presidenziale di Nicosia.

L’Ambasciata iraniana a Cipro: “Le relazioni bilaterali rimangono forti e non influenzate dall’escalation del conflitto regionale, Teheran non ha mai avviato un’aggressione”. Cipro ha circa 2.500 rifugi antiaerei, che possono ospitare fino al 45% della popolazione, e sono attualmente in corso sforzi per aumentarne il numero.

In Libano, una dichiarazione rilasciata da Hezbollah si apprende che è finita la tregua: “L’aggressione in corso non può essere giustificata con pretesti. La resistenza è un diritto legittimo e ciò che la Resistenza Islamica ha fatto è una risposta all’aggressione, principalmente per motivi nazionali, e un diritto a garantire sicurezza e stabilità al nostro popolo e alla nostra regione in tutto il Libano. La risposta della Resistenza Islamica agli accampamenti militari nei territori occupati è un’azione difensiva, e questo è un diritto legittimo. Le parti interessate e responsabili devono affrontare questa aggressione come causa diretta di tutto ciò che accade in Libano”.

La Turchia esorta a mettere la parola fine al conflitto tra Iran e Stati Uniti: “nessuna delle due parti otterrà ciò che desidera e lo scontro potrebbe estendersi ad altri paesi”, afferma Erdogan. “Il conflitto deve finire”.

Emirati Arabi Uniti e Qatar esortano privatamente gli alleati a convincere Trump a limitare l’azione militare statunitense contro l’Iran e a raggiungere una rapida soluzione diplomatica. Temono che un conflitto prolungato possa degenerare in un conflitto regionale e causare picchi significativi nei prezzi dell’energia

Negli Emirati Arabi Uniti secondo alcune fonti inizia la carenza di cibo.

Il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Useremo tutte le nostre capacità e forze per respingere l’aggressione e far pentire i nostri nemici di aver violato la nostra sovranità. Faremo pentire i nostri nemici di aver mai messo piede sul sacro suolo iraniano”. L’Iran dichiara che gli Stati Uniti sono “indebitati per migliaia di miliardi di dollari e assetati di petrolio mediorientale” Mojtaba Khamenei è sopravvissuto all’attacco in cui è stato ucciso suo padre, l’ex Guida Suprema Ali Khamenei ed è stato nominato Ayatollah. Il Rappresentante iraniano all’ONU: “Se un paese europeo prende parte ad attacchi contro l’Iran, lo considereremo parte degli aggressori e dovrà sopportarne le conseguenze”. “L’Iran potrebbe iniziare ad attaccare gli oleodotti dei suoi avversari per interrompere le esportazioni di petrolio dal Medio Oriente”, lo ha affermato il Generale Ebrahim Jabari, consigliere del comandante dell’IRGC.

I lavori in una centrale nucleare in Iran sono stati interrotti, ha annunciato Likhachev. Ha aggiunto che Rosatom sta mantenendo un monitoraggio orario. Le comunicazioni con la centrale di Bushehr sono state interrotte. Attualmente vi lavorano 639 dipendenti russi. La Russia ha perso i contatti con la dirigenza dell’intera industria nucleare iraniana, ha riferito Likhachev.

L’ex consigliere del Segretario alla Difesa statunitense Douglas MacGregor afferma che la Marina statunitense sta ora utilizzando i porti navali indiani per attraccare e scaricare, mentre le sue basi nel Golfo Persico sono sotto attacco.

La compagnia di navigazione francese CMA CGM sospenderà tutte le esportazioni verso Bahrein, Kuwait, Qatar, tutti i porti degli Emirati Arabi Uniti tranne due, tutti i porti dell’Arabia Saudita tranne quattro, e sospenderà le esportazioni verso l’Iraq. Francia e Regno Unito, se decidessero di intervenire nel conflitto in Iran, intercetteranno i missili per proteggere i paesi del Golfo Persico e si asterranno da altre azioni, ha riportato Al-Monitor, citando diplomatici occidentali.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia Occidentale. Aggiornato alle ore 15:00 del 3 marzo. Nella giornata del tre di marzo, Esplosione in una base britannica a Cipro. Le foto dell’aeroporto di Larnaca mostrano il terminal praticamente vuoto dopo che oltre 60 voli su Cipro sono stati cancellati a causa dell’attacco dei droni iraniani alla base della RAF di Akrotiri.

La tensione sta aumentando nell’Aeronautica Militare statunitense, con altri 12 caccia F-35A da Lakenheath, nel Regno Unito, in volo verso il Medio Oriente. La Gran Bretagna sta inviando il cacciatorpediniere Duncan a protezione di Cipro. Da quando salperà, arriverà nell’area di Cipro entro una settimana

Dal Pentagono si apprende che 18 soldati americani sono rimasti gravemente feriti dall’inizio degli attacchi. CENTCOM riferisce che altri due soldati morti sono stati trovati in una base del Golfo, portando a sei il bilancio delle vittime negli scontri con l’Iran. Entrambi sono stati probabilmente uccisi negli attacchi iniziali e sono stati scoperti solo oggi.

Il personale militare statunitense avrebbe ricevuto istruzioni immediate di disattivare i servizi di localizzazione su tutti i dispositivi elettronici. App come Uber, Talabat e Snapchat sono state segnalate come potenzialmente vulnerabili al tracciamento. I funzionari affermano che le minacce attive contro il personale militare sul suolo statunitense vengono prese sul serio. Nelle ultime 12 ore, 10 aerei cisterna KC-135 sono arrivati ​​alla base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita. Altri 16 KC-135 sono atterrati alla base aerea della Guardia Nazionale di Bangor, nel Maine. Probabilmente sono diretti in Medio Oriente.

In seguito alle notizie provenienti da vari organi di stampa secondo cui le munizioni statunitensi, inclusi i missili Patriot e THAAD, stanno per esaurirsi, il presidente Trump ha scritto su TruthSocial che gli Stati Uniti hanno una “riserva praticamente illimitata” e che “le guerre possono essere combattute per sempre”

Gli agenti di polizia di Yarkon hanno recentemente arrestato due cittadini stranieri sospettati di aver filmato una struttura di sicurezza nell’area di Tel Aviv. In seguito alla segnalazione ricevuta dalla hotline 100 di due sospetti avvistati con telecamere, presumibilmente in diretta per un media straniero, un’unità è giunta sul posto, ha interrotto la trasmissione e ha iniziato a controllare i sospetti che si sono identificati come giornalisti turchi, hanno presentato documenti d’identità scaduti e sono stati trasferiti per essere interrogati.

Il primo Ministro pakistano Shahbaz Sharif ha recentemente annullato la sua visita programmata a Mosca, citando l’instabilità situazione nella regione. Continuano gli scontri con l’Afganistan. Un proiettile vagante YIHA-III prodotto dalla società turca Baykar ha colpito la base aerea di Kandahar. L’Aeronautica Militare pakistana ha colpito obiettivi a Nangarhar, in Afghanistan.

Secondo Mezzaluna Rossa in Iran: 787 morti dall’inizio della guerra sabato. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica: “Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Attaccheremo qualsiasi nave che passi e la incendieremo”. Il generale dell’IRGC Ebrahim Jabbari: “Non permetteremo che una sola goccia di petrolio lasci la regione”. CENTCOM ha dichiarato a Fox News che lo Stretto di Hormuz rimane aperto nonostante le affermazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), aggiungendo che l’Iran non sta attualmente pattugliando la via d’acqua e non ci sono segnali che abbia iniziato a posizionare mine lì.

Il portavoce dello Stato Maggiore dell’Esercito iraniano Khatam al-Anbia: “Le forze armate sono diventate più determinate a condurre una guerra su vasta scala”. CENTCOM afferma per la prima volta che la Shahid Bagheri, una nave madre drone gestita dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, è stata attaccata “entro poche ore dall’inizio dell’Operazione Epic Fury”. Aggiunge che si tratta di “l’unica portaerei presa di mira”, citando false affermazioni dei media statali iraniani su presunti attacchi con droni e missili contro la USS Abraham Lincoln (CVN-72). La flotta iraniana di grandi navi da combattimento di superficie, sia in servizio presso la Marina iraniana che presso la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGCN), è già stata distrutta da attacchi dell’Aeronautica e della Marina statunitense

Il porto di Bandar Abbas in fiamme. Le IDF emettono un avviso di evacuazione per i residenti del quartiere Avin di Teheran per attacco all’Agenzia Radiotelevisiva Iraniana che è poi stata bombardata.

Immagini satellitari mostrano la completa distruzione di una base di droni gestita dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nella provincia di Kermanshah, nell’Iran occidentale, vicino al confine con l’Iraq. Attacco all’impianto nucleare di Natanz: le immagini satellitari mostrano danni evidenti a due porte di comando e all’unico ingresso per veicoli nel complesso di arricchimento sotterraneo. Le basi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche e il loro personale vengono trasferiti nelle scuole per motivi di sicurezza. Il Ministero dell’Intelligence iraniano: “I mercenari nazionali saranno considerati soldati israeliani” L’Iran segnala attacchi di vasta portata nella regione di Bushehr.

L’edificio del Consiglio degli Esperti a Qom è stato attaccato: il Consiglio degli Esperti è un consiglio di 88 studiosi religiosi responsabile della selezione della nuova Guida Suprema

Anche nella giornata del 3 di marzo pesantemente colpito l’Iraq. Le milizie filo-iraniane in Iraq hanno annunciato di aver effettuato 28 attacchi contro basi “nemiche” nel Paese e nella regione nelle ultime 24 ore. Colpita il 3 di marzo la base aerea di Al-Bakr. I media iraniani riportano attacchi al quartier generale delle forze curde nel nord dell’Iraq. Sembra già uno sforzo pianificato e concertato da parte di Teheran e dei suoi rappresentanti per colpire i ribelli curdi nel nord dell’Iraq, in concomitanza con gli sforzi di Israele e degli Stati Uniti per aiutarli. È stato effettuato un attacco nella zona di Abu Gharb, nella provincia irachena di Maysan.

Unità di Gestione delle Crisi del Libano: 28.500 libanesi sono fuggiti oggi dalle loro case a causa degli attacchi israeliani. Ministero della Salute libanese: 52 morti e 154 feriti negli attacchi israeliani in Libano oggi. Ripresa l’offensiva via terra israeliana mentre quella dei bombardamenti non si è mai fermata. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che lui e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu hanno autorizzato l’esercito ad avanzare ulteriormente nel Libano meridionale e a conquistare ulteriori posizioni strategiche in seguito all’attacco di Hezbollah.

Dopo l’entrata in guerra di Hezbollah, le IDF hanno rafforzato le proprie difese lungo la linea di contatto il 3 marzo. Le forze armate israeliane hanno già occupato cinque posizioni nel Libano meridionale dal 20 novembre 2024. Ulteriori forze delle IDF sono entrate nella linea di contatto nel Libano meridionale e hanno occupato aree controllate. L’obiettivo è, tra le altre cose, impedire bombardamenti diretti e il lancio, ad esempio, di missili anticarro contro gli insediamenti israeliani situati vicino al confine. Inoltre, mira a rafforzare la capacità delle IDF di interrompere e prevenire possibili infiltrazioni terrestri nel territorio israeliano. Un portavoce delle IDF ha recentemente rilasciato una dichiarazione in arabo sull’evacuazione di 90 villaggi nel Libano meridionale entro un raggio di 5-20 km dal confine con Israele. Hezbollah ha distrutto un altro carro armato Merkava nel nord di Israele. Oggi, il numero ha raggiunto quota due.

L’Aeronautica Militare ha completato un’ondata di attacchi contro i posti di comando delle Forze di Sicurezza Interna a Teheran. Nell’ambito dell’attacco, le IDF hanno preso di mira posti di comando e basi delle Forze di Sicurezza Interna responsabili della repressione delle proteste contro il regime, anche attraverso la violenza e l’arresto di civili. Le IDF hanno attaccato più di 10 posti di comando del Ministero della Difesa iraniano, l’agenzia centrale di intelligence del regime, e il quartier generale della Forza Quds.

Nella notte del 2 e nella giornata del 3 marzo, nuovi lanci di missili contro Israele, colpita Bnei Brak (Israele). Esplosioni a Gerusalemme. Il Mossad ha condotto un’operazione di terra in Iran ieri sera, ha riportato Al Arabiya, citando alcune fonti. Alle 15:00 ora italiana, l’esercito israeliano ha annunciato l’inizio di una “ondata di attacchi su larga scala” contro le infrastrutture di Teheran.

Nella notte del 2 marzo segnalazioni di esplosioni in Giordania. Sirene nelle strade vicino all’ambasciata statunitense nella capitale giordana Amman. Evacuata l’Ambasciata.

Immagini satellitari mostrano danni alla raffineria di petrolio di Ras Tanura in Arabia Saudita a seguito di attacchi di droni iraniani. Il tetto dell’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è crollato dopo gli attacchi notturni. .Allerta di sicurezza emessa il 3 marzo dall’ambasciata statunitense in Arabia Saudita per minaccia di imminenti attacchi missilistici/UAV su Dhahran

Il 2 marzo, un soldato kuwaitiano è morto “in servizio”. L’ambasciata statunitense in Kuwait sarebbe stata attaccata due volte – domenica e lunedì – CNN. Immagini satellitari mostrano la distruzione di una stazione radar presso la base aerea di Arifjan in Kuwait da parte di missili e droni iraniani. I satelliti cinesi hanno registrato i risultati degli attacchi iraniani contro la base americana di Ali al-Salem in Kuwait.

Nel pomeriggio del 3 marzo, sirene suonano in Bahrein, Kuwait e nel nord di Israele. La resistenza irachena ha attaccato le posizioni americane in Kuwait, riporta Al Jazeera, citando organi di stampa appartenenti a gruppi iracheni.

La petroliera bunker STENA IMPERATIVE, battente bandiera statunitense, una delle 10 navi cisterna che partecipano al Tanker Security Program (TSP) della Marina statunitense, progettato per garantire l’accesso militare alle forniture di carburante nelle zone di conflitto globale e nelle emergenze nazionali, è stata attaccata il 3 mattina da molteplici munizioni sparate dall’Iran mentre era ormeggiata in Bahrein. L’attacco ha causato diverse esplosioni a bordo della nave, che sono state rapidamente spente, ma l’entità dei danni alla nave è ancora sconosciuta. Cablogramma del Dipartimento di Stato americano segnala feriti tra i dipendenti del Ministero della Guerra nell’attacco con drone iraniano a un hotel in Bahrein. Esplosioni nell’area di Doha e Manama.

Il Qatar: “Abbiamo abbattuto due bombardieri iraniani Su-24MK in prima linea”, e “abbiamo lanciato un attacco”. In risposta, l’Iran il 3 marzo ha lanciato un attacco missilistico contro la base americana di Al-Udeid in Qatar

Dubai perde circa 1 milione di dollari per ogni minuto di inattività dell’aeroporto, inclusi Emirates Airlines, trasporti, hotel, negozi e taxi, fonte NDTV World. Le interruzioni al principale hub aeronautico sono costose a causa delle perdite per Emirates, voli di transito, hotel, punti vendita e infrastrutture di trasporto. L’emittente televisiva indiana sottolinea che l’aeroporto collega oltre 260 città della regione. Più di 100 paesi.

Bloomberg riferisce che, in questo contesto, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar stanno attivamente sollecitando gli Stati Uniti a interrompere i bombardamenti sull’Iran e a muoversi verso una soluzione diplomatica. La pubblicazione riporta anche che la riserva di missili Patriot del Qatar, al ritmo attuale di utilizzo, si esaurirà tra quattro giorni.

L’Autorità di informazione di Abu Dhabi riferisce che un drone iraniano ha colpito i depositi di petrolio nel porto di Mussafah, provocando un incendio. La dichiarazione afferma che l’incendio è stato spento e non ci sono state vittime. Le autorità di Fujairah hanno spento l’incendio scoppiato questa mattina nella zona della raffineria di petrolio di Fujairahn a seguito di attacco iraniano. La società globale di stoccaggio di petrolio Vopak annuncia la sospensione delle operazioni presso il suo terminal di Fujairah, Emirati Arabi Uniti

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha segnalato l’intercettazione di nove missili balistici e sei missili da crociera, oltre a 148 droni.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Iraniane ha smentito le notizie di attacchi militari sul territorio o sui porti dell’Oman.

I paesi del Golfo Persico hanno intercettato un totale di 518 missili balistici e 1.129 droni lanciati contro di loro dall’Iran dall’inizio dell’operazione militare USA-Israele.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

