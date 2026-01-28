La Casa Bianca smentisce un articolo del Financial Times secondo cui la rinuncia dell’Ucraina alle rivendicazioni territoriali sarebbe una condizione affinché Kiev riceva garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti, ha dichiarato Anna Kelly, Vice Segretario Stampa dell’Amministrazione statunitense. “Questo è assolutamente sbagliato. L’unico ruolo degli Stati Uniti nel processo di pace è quello di riunire entrambe le parti per raggiungere un accordo. È un peccato che il Financial Times permetta a malintenzionati di mentire in forma anonima”, ha affermato Kelly, il cui commento è stato pubblicato dal quotidiano.

Alcuni paesi dell’UE si oppongono all’adesione dell’Ucraina all’Unione nel 2027, che è in discussione nell’ambito dell’accordo, riporta Politico, citando alcune fonti. Secondo il FT, la bozza iniziale del piano di risoluzione in 20 punti degli Stati Uniti indicava il 2027 come scadenza per l’adesione dell’Ucraina all’UE. Tuttavia, la questione è ancora in discussione, poiché alcuni paesi dell’UE hanno espresso obiezioni, riporta la pubblicazione.

E sempre in materia di relazioni Europa – Russia – Ucraina: il Ministero degli Esteri olandese ha notificato all’Ambasciata russa l’imposizione di restrizioni alla circolazione dei diplomatici russi all’interno dell’UE, ha dichiarato a RIA Novosti la missione diplomatica all’Aia. La NATO ha annunciato che una nave da guerra italiana ha individuato il sottomarino russo Krasnodar nel Mar Mediterraneo.

La Germania non potrà trasferire ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev perché ne ha bisogno, afferma il Ministro della Difesa Boris Pistorius. Non solo, da Berlino: “Nei prossimi due o tre anni, la Russia potrebbe attaccare i paesi della NATO. La Germania si troverà al centro degli eventi”. Fonte capo del Comando di Supporto delle Forze Armate tedesche. Secondo Gerald Funke, nel peggiore dei casi, la logistica sarà una delle sfide principali. In particolare, la necessità di ridispiegare decine di migliaia di truppe alleate in prima linea in condizioni “in cui importanti arterie stradali e ferroviarie potrebbero essere danneggiate da sabotaggi, attacchi informatici o persino attacchi missilistici russi”. Anche l’elevato numero di feriti potrebbe rappresentare un potenziale problema. La Bundeswehr dispone di cinque ospedali di proprietà con una capacità di 1.800 posti letto, che verrebbero rapidamente sovraffollati”.

Secondo il Telegraph, la Francia sta bloccando i tentativi di allentare le restrizioni che consentirebbero all’Ucraina di utilizzare i fondi di prestito dell’UE per acquistare i missili britannici Storm Shadow. Mentre 11 paesi dell’UE sostengono l’allentamento delle regole sul prestito da 90 miliardi di euro affinché Kiev possa acquistare armi britanniche, la Francia insiste sul fatto che il denaro debba essere speso solo per armi prodotte all’interno dell’UE. A quanto pare, vuole usare questo denaro per vendere una versione del missile britannico SCALP-EG.

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, durante un dibattito con i deputati della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, ha affermato che l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza non è attualmente all’ordine del giorno, ma che esiste un certo “percorso irreversibile”.

Dall’Ucraina, fanno sapere: “La guerra non finirà sicuramente nel prossimo futuro”, afferma Kostenko, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Rada. A suo dire, Putin “giocherà con negoziati, cessate il fuoco energetici, cessate il fuoco di un giorno o di una settimana” per far credere a Trump che il presidente russo potrebbe accettare qualcosa.

Il servizio di controspionaggio militare dell’SBU ha arrestato un militare di 21 anni, appartenente a una delle unità di difesa aerea delle forze armate ucraine nella regione di Mykolaiv. Avrebbe informato la parte russa della presenza di unità di difesa aerea nei pressi degli aeroporti ucraini. Ora rischia fino a 12 anni di carcere.

Sulla questione territoriale, “Zelenskyy può decidere autonomamente di ritirare le truppe dal Donbass”. Questo non viola la Costituzione, afferma il deputato della Rada Dmytro Razumkov. Questa questione non ha nulla a che fare con la Costituzione: si tratta semplicemente di un ritiro delle truppe. Razumkov ha sottolineato che Zelenskyy aveva già preso decisioni simili riguardo ad Avdiivka, Kurachove e Bachmut. “Le nostre truppe si sono ritirate perché era stato dato un ordine del genere – questo da una prospettiva di logica militare. Da una prospettiva di ‘suicidio’ politico, è una storia diversa, ma voi (riferendosi al governo Zelenskyy) dovete assumervi la responsabilità fino in fondo; questa non è responsabilità del popolo.”

La giornalista bielorussa Ina Kardash è stata arrestata a Kiev per spionaggio. Si dice che lavorasse per il KGB dal 2015. Le agenzie di intelligence ucraine hanno annunciato l’arresto di un giornalista bielorusso, con il quale erano impegnate da diversi mesi in un’operazione segreta, che forniva disinformazione.

“Mosca ha una carenza secolare di rapporti amichevoli con diversi Paesi”, ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov. Ha citato la Polonia e gli Stati baltici come esempi.

“Abbiamo davvero problemi con la Polonia. Abbiamo davvero problemi con i Paesi Baltici. Per qualche ragione, hanno sempre paura di noi; ci demonizzano. “Chiunque arrivi al potere lì inizia a odiare la Russia e i russi con passione”, ha osservato Peskov in una conversazione con il giornalista Alexander Yunashev. L’addetto stampa del presidente ha anche sottolineato che una simile posizione è un “grave errore”. A suo avviso, la cooperazione con la Russia potrebbe portare benefici significativamente maggiori a questi Paesi.

E ancora, le rivendicazioni dell’Estonia sul territorio russo sono “assolutamente inaccettabili”, ha dichiarato a RIA Novosti l’Incaricato d’Affari russo a Tallinn, Kamran Abilov. Ha anche aggiunto che il distretto di Pechory della regione di Pskov è parte integrante della Federazione Russa.

Al Cimitero Memoriale di Piskarevskoye a San Pietroburgo, il Presidente, Vladimir Putin ha deposto una corona di fiori al monumento della “Madrepatria”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 27 gennaio. [METTERE LINK A Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 27 gennaio] Il capo di Stato Maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha riferito che le truppe russe stanno avanzando in direzione della città di Zaporižžja, mancano ancora 12-14 km alla periferia della città. E ancora le forze armate russe hanno preso il controllo di Kup’yans’k-Vuzlovyi nella regione di Charkiv e di Novoyakovlivka nella regione di Zaporižžja, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Dalla linea del fronte si apprende che Odessa, Čornomors’k e Maurocastro sono state sottoposte a massicci attacchi di droni durante russi la notte. L’80% di Charkiv e della regione circostante è senza elettricità a causa di un attacco combinato di missili Tornado-S e Geranium, hanno riferito le autorità locali. Esplosioni sono state udite a Pavlohrad e Dnipropetrovs’k nella serata del 26 gennaio.

Più di 10 esplosioni di difesa aerea russa sono state udite nel distretto di Slavyansk, nel Territorio di Krasnodar. La difesa aerea ha preso di mira anche obiettivi sopra Kursk.

Un missile terra-aria ucraino S-200 è stato distrutto sopra il distretto di Klintsy, nell’Oblast’ di Bryansk, ha riferito il governatore. Un ferito. Quattro edifici residenziali privati ​​sono stati distrutti e oltre 50 edifici residenziali privati ​​sono stati parzialmente danneggiati. Nel villaggio di Churovichi, nel distretto di Klimovsky, le forze armate ucraine hanno attaccato un’ambulanza con droni.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo sta conducendo operazioni offensive contro i distretti di Sumy e Gluškovskij rajon. Il nemico sta rafforzando le sue linee difensive di riserva e le sue unità d’assalto. Sono in corso attacchi reciproci nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon.

Le forze di difesa aerea russa nella notte hanno respinto quattro attacchi missilistici su Belgorod e il distretto di Belgorod. Si registrano un morto e tre feriti

In direzione di Charkiv, vicino a Vovčans’k, il gruppo di forze Nord russo è impegnato in combattimenti, supportato dall’aviazione, dai battaglioni Geranium e dal TOS. Gli ucraini stanno schierando riserve. La zona grigia lungo il confine si è estesa nei pressi dei villaggi di Dehtyarne e Nesterne.

Continuano i combattimenti a Kupjans’k. Sulla riva orientale del fiume Oskil, si segnalano combattimenti nei pressi di Pishchane e Kurylivka.

In direzione di Slov”jans’k, le truppe russe stanno attaccando nei pressi di Orikhovo-Vasylivka (11 km a ovest di Soledar). Le emittenti ucraine segnalano i attacchi russi su un ampio fronte: dal canale Seversky Donets-Donbass al fiume Seversky Donets.

A Kostjantynivka, i droni russi a fibra ottica stanno raggiungendo il centro città, distruggendo veicoli corazzati ucraini. Unità d’assalto operano nel sud-est della città.

Nell’area di responsabilità del gruppo di forze Est, russo i soldati dell’Estremo Oriente continuano a respingere i contrattacchi quotidiani delle forze armate ucraine nei pressi del villaggio di Huljajpole.

