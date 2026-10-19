ISRAELIRANWAR. L’ingresso a Sana’a contro la logica del «blocco per blocco» del governo ospite dei sauditi

Dal bombardamento dell’aeroporto di Sana’a, avvenuto il 13 luglio, il conflitto in Yemen si è evoluto attorno a due progetti contrapposti: quello saudita, adottato dal governo di Aden, che punta all’ingresso a Sana’a; e quello perseguito dal governo di Sana’a, basato sul principio del «blocco per blocco».

La prima risposta al bombardamento dell’aeroporto è giunta quello stesso giorno, con l’annuncio di attacchi mirati contro l’aeroporto di Abha è stato presidiato da missili e droni, accompagnati da un avvertimento alle compagnie aeree contro il sorvolo dello spazio aereo saudita. Il messaggio era chiaro: limitare l’accesso a Sana’a avrebbe comportato minacce ai propri punti di accesso. Di conseguenza, Riyadh è passata dall’essere la parte in grado di imporre restrizioni alla libertà di movimento dell’avversario a quella costretta ad allocare risorse per proteggere i propri aeroporti e il traffico aereo. La capacità degli aerei sauditi di raggiungere Sana’a non era più l’unico parametro di superiorità; anche la capacità di Sana’a di colpire in profondità nel territorio saudita era entrata a far parte dell’equazione.

Il 20 luglio è stato annunciato un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandab. La risposta si è estesa dagli aeroporti alle rotte che collegano l’economia saudita con i mercati globali. Il principio del “blocco per blocco” non richiede che le due parti possiedano una forza militare equivalente. Piuttosto, richiede che Sana’a abbia i mezzi per colpire gli interessi su cui l’avversario fa affidamento. L’efficacia del blocco, tuttavia, deve essere valutata in base ai movimenti delle navi, ai costi assicurativi e ai tempi di consegna, non solo in base agli annunci militari. Ciononostante, la dichiarazione ha stabilito fin dall’inizio l’obiettivo che le operazioni successive avrebbero dovuto perseguire.

Per tutto il mese di agosto, il porto di Mokha è stato oggetto di ripetuti attacchi missilistici e con droni che hanno colpito le sue banchine, le navi e le infrastrutture, interrompendo alcune rotte marittime. A settembre, lo scontro si è spostato verso la modifica della situazione territoriale sul terreno. Il 10 settembre, le forze di Sana’a sono entrate a Mokha dopo che le forze governative avevano perso posizioni a Hays e Al-Khawkhah. L’11 settembre, Reuters ha citato fonti interne al governo yemenita secondo cui Ansar Allah aveva preso il controllo di Dhubab, mentre le forze governative si ritiravano dall’isola di Mayyun e le forze di Sana’a la raggiungevano. L’avanzata si è quindi estesa a posizioni che garantiscono un’influenza diretta sullo stretto di Bab al-Mandab.

Questi successi avvantaggiano Sana’a nella misura in cui rafforzano il suo contro-blocco, espandono la sua presenza costiera, migliorano la sua capacità di monitorare e minacciare le rotte marittime e rendono più difficile garantire la navigazione con la sola forza militare. Le stesse perdite indeboliscono il governo di Aden, riducendo le basi di lancio e di rifornimento destinate a supportare un’offensiva verso Sana’a. Avendo perso Mokha e poi Dhubab, le sue forze devono prima riconquistare le posizioni e proteggere le linee di rifornimento prima di tentare di avanzare verso la capitale. La geografia su cui Riyadh e Aden contavano per assicurarsi una vittoria decisiva è quindi diventata una fonte di vantaggio per Sana’a.

Il 5 ottobre, Rashad al-Alimi ha annunciato l’Operazione Alba dello Yemen, con l’obiettivo dichiarato di liberare Sana’a. Reuters ha riportato l’annuncio del governo di aver riconquistato Mokha, Dhubab e Bab al-Mandab.

Le successive comunicazioni si sono concentrate sui progressi compiuti per riconquistare la costa intorno a Bab al-Mandab in direzione di Mokha, mentre dichiarazioni successive hanno riportato la riconquista di posizioni a Dhubab e Hayfan. Queste affermazioni devono essere valutate in base alla stabilità del controllo territoriale, alla capacità di indebolire il blocco e, in definitiva, all’apertura di una via percorribile verso Sana’a. La riconquista del territorio perso solo poche settimane prima rimane oggetto di notevoli dubbi, e i continui combattimenti e le versioni contrastanti sul controllo sottolineano ulteriormente il fallimento dell’obiettivo dichiarato dell’operazione.

Nel frattempo, sono proseguiti gli attacchi agli aeroporti sauditi e sono ripresi i bombardamenti contro le infrastrutture nelle aree controllate da Sana’a. Questo confronto non può essere inteso come una guerra di logoramento simmetrica misurata semplicemente dal numero di attacchi. Lo Yemen ha subito distruzioni per undici anni, mentre l’Arabia Saudita deve proteggere una vasta economia che dipende dal movimento ininterrotto di merci, forniture energetiche e investimenti. Interrompere un aeroporto o minacciare un’infrastruttura impone costi che vanno oltre il danno fisico diretto, tra cui maggiori spese per la sicurezza e le assicurazioni, interruzioni operative e danni alla fiducia. La continua risposta dello Yemen indica che i bombardamenti sauditi non hanno eliminato la capacità che cercavano di mettere a tacere.

L’importanza strategica degli impianti petroliferi e di raffinazione sauditi nell’economia globale è ancora maggiore. Le minacce ai terminali di esportazione incidono sui rischi di spedizione e sui tempi di consegna dell’energia, mentre gli attacchi alle raffinerie possono mettere sotto pressione la disponibilità di prodotti raffinati, in particolare il gasolio. La disponibilità di petrolio greggio non risolve automaticamente i problemi relativi alla raffinazione, al trasporto e alla consegna. Il protrarsi del confronto grava quindi anche sui paesi importatori, aumentando il loro interesse in una soluzione che garantisca le forniture.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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