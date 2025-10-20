ISRAELHAMASWAR. States: per colpire Ansar Allah chiesta la chiusura della Rafidain bank a Sana’a. In realtà si vogliono colpire le PMU vicine all’Iran

La social sfera vicina alla resistenza islamica ha lamentato che gli Stati Uniti stanno facendo pressione su una banca irachena con l’obiettivo di tagliare i finanziamenti ad Ansar Allah.

Negli ultimi mesi, la Rafidain Bank, banca statale irachena, è stata oggetto di pressioni da parte degli Stati Uniti per vari motivi, volti ad aumentare la pressione finanziaria sul governo iracheno in relazione alle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF). Nell’ultima ondata di accuse, Washington sostiene che la banca abbia elaborato pagamenti e trasferimenti di valuta estera per il movimento yemenita Ansarallah attraverso la sua filiale di Sana’a.

La questione è stata sollevata durante il vertice iracheno-americano del 29 aprile a Washington, a cui hanno partecipato Michael Faulkender, vicesegretario al Tesoro degli Stati Uniti; Fuad Hussein, ministro degli Esteri e vice primo ministro iracheno; e Nazar Al-Khairallah, ambasciatore iracheno negli Stati Uniti.

Secondo il verbale della riunione, i funzionari statunitensi hanno avvertito che la Rafidain Bank deve cessare tutti i legami finanziari con Ansarallah e trasferire la sua filiale di Sana’a ad Aden, sede del governo yemenita riconosciuto dalle Nazioni Unite.

Il Ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein ha sottolineato durante la riunione che l’Iraq interagisce solo con il governo ufficiale dello Yemen e che Ansarallah non ha accesso al sistema finanziario iracheno. Si è inoltre impegnato a monitorare personalmente la situazione per garantire che non vengano condotte transazioni con il gruppo.

Sadeq Ali Hassan, portavoce dell’ambasciata irachena a Washington, ha dichiarato in una lettera a Fox Business che “le affermazioni secondo cui la Rafidain Bank elaborerebbe i pagamenti per Ansarallah sono completamente false”.

Ha aggiunto: “Non esiste alcun rapporto di corrispondenza bancaria con le istituzioni finanziarie yemenite e, a causa delle attuali condizioni politiche, di sicurezza e logistiche, è operativamente impossibile effettuare transazioni in contanti o digitali all’interno o all’esterno del settore finanziario yemenita”.

Secondo la dichiarazione dell’ambasciata, “la filiale di Sana’a della Rafidain Bank è stata completamente chiusa dal 2017 e, su direttiva della direzione generale della banca e in coordinamento con la banca centrale irachena, tutte le attività finanziarie in Yemen sono state sospese definitivamente.

La filiale non detiene liquidità, non ha accesso SWIFT e non ha infrastrutture operative”. Alla domanda sui conti collegati al PMF, designato dagli Stati Uniti come gruppo terroristico sostenuto dall’Iran, l’ambasciata irachena ha risposto: “La Rafidain Bank non detiene più alcun conto collegato al PMF. Tutti questi conti e buste paga sono stati ufficialmente trasferiti alla Al-Nahrain Islamic Bank e sono sotto la supervisione del governo iracheno. La filiale di Sana’a non ha alcun coinvolgimento o attività in questa vicenda”.

Il deputato statunitense Joe Wilson ha condannato la situazione e ha dichiarato che avrebbe fatto pressione per ridurre il bilancio iracheno durante le prossime discussioni. Ha anche esortato il Tesoro degli Stati Uniti a sanzionare la Rafidain Bank.

Michael Knights, ricercatore senior del Washington Institute ed esperto di questioni militari e di sicurezza irachene, ha dichiarato a Fox Business: “Dal febbraio 2025, il Congresso ha chiesto sanzioni contro la Rafidain Bank a causa del suo presunto ruolo nel facilitare trasferimenti di denaro su larga scala all’Iran e ai suoi gruppi alleati. Ciò ha messo la Rafidain a serio rischio, poiché molti membri del Congresso ne conoscono il nome. Tuttavia, finora non sono state imposte sanzioni”.

Fox Business, citando una fonte irachena a conoscenza dell’incontro di aprile, ha affermato: “Rafidain è la banca più opaca dell’Iraq e non è mai stata sottoposta a revisione contabile esterna”. La fonte ha anche affermato: “Rafidain finanzia progetti del PMF e fornisce prestiti non garantiti alle milizie. Se rifiuta i requisiti di trasparenza e di revisione contabile, gli Stati Uniti dovrebbero ridurre il loro accesso al dollaro”.

Il rapporto di Fox Business suggerisce che la narrazione che collega la Rafidain Bank ad Ansarallah sia principalmente volta a fare pressione sull’Iraq e la banca ad accettare le condizioni statunitensi. In particolare, secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno già sanzionato 14 banche irachene per aver aiutato l’Iran e altre entità sanzionate in Medio Oriente. In conclusione, sembra che gli Stati Uniti e i loro alleati stiano tentando di indebolire il PMF e altri gruppi di resistenza limitandone le risorse finanziarie, spingendoli infine verso lo scioglimento e la riduzione della loro influenza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

