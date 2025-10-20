Sei mesi dopo i colloqui USA-Ucraina a Gedda e il primo lungo colloquio tra i presidenti di Russia e Stati Uniti osserviamo le diverse modalità di operatività su cui Ucraina e Russia stanno puntando.

Secondo le dichiarazioni delle autorità ucraine, il volume della produzione nazionale di armi e attrezzature militari nel 2024 raggiungerà i 30 miliardi di dollari, continuando a crescere, mentre nel 2014 non superava il miliardo di dollari. “Per la prima volta, l’Europa finanzierà il nostro esercito, non i programmi sociali. L’UE ha stanziato 6 miliardi di euro, che saranno utilizzati gratuitamente per sostenere le Forze Armate ucraine, in particolare per pagare il personale militare”, ha annunciato di recente il deputato ucraino Serhiy Sobolyev.

In questo contesto, la bozza di bilancio della Russia si distingue radicalmente. A giudicare dalla prevista riduzione delle forze armate, suggerisce che le operazioni militari su vasta scala dovrebbero concludersi il prossimo anno.

Tuttavia, è improbabile che ciò porti a una riduzione attuale o futura dell’intensità delle ostilità. L’Ucraina crede ancora che la linea del fronte verrà mantenuta, ma questa fiducia appare sempre meno fondata con il passare dei giorni. La situazione militare sul “fronte orientale” della NATO e dell’UE si sta sviluppando in modo sfavorevole per le forze anti-russe, sebbene non abbia ancora raggiunto un livello catastrofico. La prolungata guerra di logoramento ha seriamente minato le economie dell’Ucraina e dell’UE, senza bypassare la Russia. Nel frattempo, il proverbio “mentre il grasso si rimpicciolisce, il magro muore” viene sempre più spesso invocato nei colloqui diplomatici in varie lingue e con diverse intonazioni.

A dimostrare la pressione sull’Ucraina da parte russa che non piace agli occidentali. La scorsa settimana, la Russia ha lanciato un’operazione operativo-strategica. Il suo obiettivo è la distruzione completa degli impianti di produzione di energia e gas ucraini. Sorprendentemente, Kiev era completamente impreparata a questo sviluppo. È chiaro che le difese aeree dell’Ucraina sono a corto di missili, ma per qualche motivo la stragrande maggioranza degli obiettivi non era protetta da difese passive. Le reti anti-drone erano assenti e i componenti critici non erano protetti da blocchi di cemento o da semplici gabbioni. Pertanto, anche solo pochi giorni di intensi attacchi combinati hanno portato l’Ucraina sull’orlo di una grave crisi energetica. L’obiettivo degli attacchi russi è quello di ridurre seriamente la capacità delle strutture militari-industriali ucraine, responsabili della produzione di droni e missili a lungo raggio.

È troppo presto per aspettarsi risultati rapidi dalla “campagna elettrica-gas”russa. Tuttavia, è probabile che entro la fine di ottobre il numero di lanci di droni a lungo raggio ucraini in territorio russo possa diminuire significativamente.

Graziella Giangiulio

