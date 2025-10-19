ISRAELHAMASWAR. Continua la ricerca dei corpi dei deceduti israeliani e palestinesi per gli scambi tra Hamas e Gaza

Dare pace ai caduti e alle famiglie di quei cari scomparsi è ora una priorità tra Gaza e Israele. Ed è una parte dell’accordo molto difficile da ottemperare sia da una parte che dall’altra. Bisogna recuperare i corpi dalle macerie, in alcuni casi dai tunnel bombardati. In alcuni casi è difficile andarli a recuperare perché spostati nel corso dei mesi di prigionia.

Israele accusa Hamas di non ottemperare agli accordi, Hamas accusa Israele di violare il cessate il fuoco. In tutto questo odio, la Croce Rossa continua a trasportare corpi suoi suoi mezzi cercando di dare un nome ai resti e quindi pace alle famiglie in attesa di risposte da troppi mesi.

La Croce Rossa ha messo a disposizione do auto dotate di frigoriferi, e effettuano il trasporto dei corpi dei palestinesi dal valico di Kusovim dove Israele li consegna, questi prigionieri erano stati presi durante la guerra nella Striscia di Gaza.

Israele ha consegnato diversi corpi alla Croce Rossa, molti dei quali mostravano segni di esecuzioni e torture, mentre gli ospedali di Gaza segnalavano 25 nuovi morti, portando il bilancio delle vittime a oltre 67.900, in seguito alle segnalazioni di bambini schiacciati sotto i carri armati delle IDF.

I corpi di diversi prigionieri israeliani morti sono stati consegnati alla Croce Rossa in questi giorni. Tra questi, il quarto corpo restituito a Israele sarebbe quello di un soldato rapito da Hamas nel maggio 2024 durante un’operazione a Jabalia. Con amara ironia, per Israele, l’uomo identificato è in realtà un palestinese di Gerico. I media israeliani lo hanno descritto cinicamente come un “soldato dell’Autorità di Fatah” che lavorava come cane da guardia per l’esercito di Israele.

Nel frattempo, Israele ha restituito diversi corpi di palestinesi nell’ambito dello scambio. Gli ospedali di Gaza hanno ricevuto 25 morti e 35 feriti nelle ultime 24 ore. Dal 7 ottobre 2023, il bilancio ufficiale delle vittime ha raggiunto quota 67.938 martiri e 170.169 feriti.

Inoltre, 45 corpi non identificati trattenuti dalle IDF sono stati restituiti, ma non ancora aggiunti al totale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

